„ChatGPT m-a costat doar 15 euro”: Un fotbalist şi-a înlocuit agentul cu AI și a obținut o ofertă mai bună

Demetri Mitchell, fost jucător al lui Manchester United, a ales să facă un pas neobişnuit într-o industrie în care negocierile sunt, de obicei, terenul exclusiv al agenţilor. Pentru mutarea sa la Leyton Orient, club londonez care evoluează în liga a treia din Anglia, el nu a apelat la un intermediar uman. A deschis, în schimb, ChatGPT şi a cerut sfaturi concrete despre cum să discute oferta primită. Rezultatul l-a convins că merita încercarea.

În relatarile sale, Mitchell spune că a introdus în discuţia cu instrumentul AI datele relevante: cât câştigase în sezonul precedent, faptul că urmează să se mute la Londra şi costurile pe care le presupune mutarea unei familii—soţia şi copilul—într-un oraş mai scump. A mai recunoscut şi că simţea că „valorează puţin mai mult”, dar nu voia să formuleze direct pretenţia. Cu sprijinul răspunsurilor primite, a dus tratativele până la capăt şi a obţinut, pe lângă salariu, o indemnizaţie de transfer în plus, fără să plătească un comision de agent, scrie News.ro.

Cum a folosit ChatGPT în locul unui agent

Mitchell povesteşte că a primit oferta de la Leyton Orient în această vară şi a folosit ChatGPT pentru a întreba „cum să negociez şi ce să spun”. A introdus pas cu pas elementele importante din situaţia sa personală şi profesională, de la veniturile anterioare până la costurile reale ale relocării în capitală. Instrumentul l-a ajutat să structureze argumentele, să-şi formuleze cererile cu tact şi să evite tonul conflictual al unui „cred că merit asta”.

Fundaşul stânga, în vârstă de 28 de ani, spune răspicat că a ieşit în câştig: pentru că nu a apelat la un agent, nu a plătit comisionul obişnuit şi a reuşit să obţină şi o sumă suplimentară la semnătură. Concluzia lui este tăioasă: „ChatGPT a fost cel mai bun agent pe care l-am avut vreodată în cariera mea”. Dacă titlul său viral vorbeşte despre „15 euro”, precizarea lui e şi mai clară: abonamentul îl costă 15 lire sterline pe lună, o cheltuială previzibilă şi, pentru el, uşor de justificat în raport cu economiile făcute.

De ce contează fiecare procent pentru un jucător din eşaloanele inferioare

Profesional din 2017 şi cu trecut de internaţional la categoria sub 20 de ani, Mitchell a jucat un singur meci pentru Manchester United în trei sezoane. El insistă că, dincolo de percepţia publică, diferenţele din interiorul meseriei sunt uriaşe. Exemplul său este simplu: dacă un fotbalist din ligile inferioare câştigă două-trei mii de lire pe săptămână, din aceşti bani se scad impozite de 45% şi, în mod obişnuit, încă 5% comision pentru agent. Ceea ce rămâne „este, desigur, un salariu bun”, spune el, dar devine mult mai puţin confortabil când pui la socoteală ratele la casă, maşina şi faptul că partenera poate să nu muncească dacă familia se mută departe de oraşul de origine.

În acest context, renunţarea la un comision şi obţinerea unei sume la semnătură fac diferenţa între „a ieşi pe zero” şi a avea un plus de siguranţă. Pentru un fotbalist de nivelul său, „destul de modest”, aşa cum se descrie, fiecare procent negociat contează. Faptul că a reuşit să le recupereze folosind un instrument digital, şi nu o persoană, îi confirmă că experimentul a meritat.

Ce semnal transmite acest transfer pentru agenţi

Întrebarea care vine natural este dacă profesia de agent e „în pericol” din cauza inteligenţei artificiale. Răspunsul prudent, sugerat chiar de contextul poveştii, este „nu încă”. Cazul Mitchell nu infirmă rolul agenţilor în negocieri complexe, dar arată că un jucător informat îşi poate pregăti singur argumentele pentru o mutare relativ clară, cu ajutorul AI. În loc să inventeze oferte sau să ridice ştacheta nerealist, el a folosit ChatGPT pentru structură, limbaj şi tact.

Mitchell pare mulţumit de această metodă de a-şi conduce cariera şi o recomandă în primul rând pentru controlul cheltuielilor. Dacă un comision standard de 5% poate muşca serios din venitul net, un abonament lunar de 15 lire este uşor de planificat. Lecţia pe care o transmite nu este că agenţii au devenit inutili, ci că, în anumite situaţii, un jucător îşi poate susţine singur interesele când ştie ce să ceară şi cum să o facă. Pentru el, ChatGPT a fost instrumentul potrivit la momentul potrivit, iar transferul la Leyton Orient—încheiat fără intermediari—este dovada practică pe care o invocă cu entuziasm.