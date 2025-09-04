Ultima ora
A picat Google: Servicii esențiale afectate în sud-estul Europei
04 sept. 2025 | 14:11
de Iulia Kelt

Cum poți folosi ChatGPT pentru a găsi rapid lucruri și detalii pe care nu le vezi cu ochiul liber în fotografiile tale

TEHNOLOGIE
Cum poți folosi ChatGPT pentru a găsi rapid lucruri și detalii pe care nu le vezi cu ochiul liber în fotografiile tale
ChatGPT te ajută să găsești ce nu vezi cu ochii tăi / Foto:

Inteligența artificială devine tot mai prezentă în viața cotidiană, iar un exemplu recent arată cât de util poate fi ChatGPT în sarcini practice: găsirea unor obiecte sau cărți în imagini.

O utilizatoare de pe platforma X, Paula, a demonstrat un mod ingenios de a folosi ChatGPT. Mama sa căuta cartea Atmosphere de Taylor Jenkins Reid într-un magazin de carte. Paula a făcut o fotografie cu secțiunea „New Fiction” și a întrebat ChatGPT unde se află titlul dorit, scrie PetaPixel.

Căutarea rapidă a cărților în magazine

Răspunsul AI-ului a fost precis: „Cartea Atmosphere se află pe rândul de sus, spre partea dreaptă a raftului.” Cei care au petrecut mult timp căutând titluri în librării au apreciat imediat utilitatea acestei funcții.

Vezi și:
Cum să transformi Google Keep în superputerea ta de productivitate cu NotebookLM
Inteligența artificială decide dacă beneficiezi sau nu de tratament în spital și câștigă bani pentru refuz, în SUA

Experiențe similare au fost raportate și pentru găsirea altor obiecte, precum ibuprofen în farmacii, folosind aceeași tehnologie de computer vision.

Testele arată că ChatGPT poate fi chiar foarte precis, similar cu capacitatea sa de a geoloca fotografii. În aprilie 2025, PetaPixel a verificat abilitatea modelului de a identifica locația unei imagini și rezultatele au fost surprinzător de corecte.

Limitele și riscurile tehnologiei

Totuși, ChatGPT nu este infailibil. Uneori oferă răspunsuri greșite cu aceeași încredere ca pe cele corecte, fenomen cunoscut sub numele de „halucinații”.

De exemplu, un utilizator a făcut o fotografie cu raftul său de cărți, fără a avea cartea Atmosphere, iar AI-ul a indicat totuși o poziție.

Alt caz: cineva a cerut chatbot-ului să găsească Of Mice and Men de John Steinbeck, iar răspunsul a fost complet greșit, evidențiind o zonă aleatorie din fotografie.

ChatGPT a recunoscut ulterior că „a inventat” informația. În experiența unor utilizatori, căutarea CD-urilor sau altor obiecte poate duce la erori frecvente, deși cărțile sunt mai ușor de identificat datorită formelor și culorilor distincte.

Pe lângă găsirea obiectelor, AI-ul ChatGPT are și funcții creative, precum transformarea oamenilor în câini, în figurine de jucărie sau în personaje animate în stil Studio Ghibli.

Așadar, se poate spune că tehnologia de computer vision a ChatGPT este foarte utilă și poate economisi timp, dar nu trebuie folosită ca sursă infailibilă. Este ideală pentru sarcini rapide de identificare vizuală, dar verificarea umană rămâne esențială.

Cod galben de caniculă în mare parte din țară. Temperaturile ating 35 de grade în București
Recomandări
Bancnotele româneşti pe care poţi lua 9.000 de lei. În 1999, erau în multe portofele, au o serie specială
Bancnotele româneşti pe care poţi lua 9.000 de lei. În 1999, erau în multe portofele, au o serie specială
Bucureștiul sărbătorește toamna cu muzică, tradiție și festivaluri vibrante. Ce faci weekendul acesta în Capitală
Bucureștiul sărbătorește toamna cu muzică, tradiție și festivaluri vibrante. Ce faci weekendul acesta în Capitală
Facultăţile la care au rămas locuri libere la buget. Domeniile care nu mai prezintă interes pentru studenţi
Facultăţile la care au rămas locuri libere la buget. Domeniile care nu mai prezintă interes pentru studenţi
Din ce țări erau turiştii care se aflau în funicularul Gloria din Lisabona? Mijlocul de transport este un simbol al oraşului
Din ce țări erau turiştii care se aflau în funicularul Gloria din Lisabona? Mijlocul de transport este un simbol al oraşului
Volkswagen Passat și modelele BMW domină piața mașinilor rulate din România în 2025
Volkswagen Passat și modelele BMW domină piața mașinilor rulate din România în 2025
Invazie de meduze pe litoralul românesc. Turiştii se tem să mai intre în apă, cât de periculoase sunt
Invazie de meduze pe litoralul românesc. Turiştii se tem să mai intre în apă, cât de periculoase sunt
Iluzia optică a toamnei. Găseşte pasărea portocalie ascunsă în imaginea de mai jos în 5 secunde
Iluzia optică a toamnei. Găseşte pasărea portocalie ascunsă în imaginea de mai jos în 5 secunde
Economisirea bateriei iPhone în călătorii: soluții simple pentru autonomie mai mare
Economisirea bateriei iPhone în călătorii: soluții simple pentru autonomie mai mare
Revista presei
Adevarul
Un medicament comun pentru inimă, luat de milioane de oameni, ar putea crește riscul de deces
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Iustina de la Insula iubirii, sezonul 8, dă cărțile pe față. S-a îndrăgostit Teo cu adevărat de Ella? „Și-a învățat lecția de anul trecut”. EXCLUSIV
Playtech Știri
The Rock, de nerecunoscut la Festivalul de la Veneția. A slăbit 27 de kilograme și nu mai are deloc mușchi
Playtech Știri
Greşeala care îţi poate distruge pomii fructiferi toamna. Ce trebuie să faci zilnic în livadă pentru a evita acest lucru
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...