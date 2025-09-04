Cum poți folosi ChatGPT pentru a găsi rapid lucruri și detalii pe care nu le vezi cu ochiul liber în fotografiile tale

Inteligența artificială devine tot mai prezentă în viața cotidiană, iar un exemplu recent arată cât de util poate fi ChatGPT în sarcini practice: găsirea unor obiecte sau cărți în imagini.

O utilizatoare de pe platforma X, Paula, a demonstrat un mod ingenios de a folosi ChatGPT. Mama sa căuta cartea Atmosphere de Taylor Jenkins Reid într-un magazin de carte. Paula a făcut o fotografie cu secțiunea „New Fiction” și a întrebat ChatGPT unde se află titlul dorit, scrie PetaPixel.

Căutarea rapidă a cărților în magazine

Răspunsul AI-ului a fost precis: „Cartea Atmosphere se află pe rândul de sus, spre partea dreaptă a raftului.” Cei care au petrecut mult timp căutând titluri în librării au apreciat imediat utilitatea acestei funcții.

Experiențe similare au fost raportate și pentru găsirea altor obiecte, precum ibuprofen în farmacii, folosind aceeași tehnologie de computer vision.

Testele arată că ChatGPT poate fi chiar foarte precis, similar cu capacitatea sa de a geoloca fotografii. În aprilie 2025, PetaPixel a verificat abilitatea modelului de a identifica locația unei imagini și rezultatele au fost surprinzător de corecte.

Limitele și riscurile tehnologiei

Totuși, ChatGPT nu este infailibil. Uneori oferă răspunsuri greșite cu aceeași încredere ca pe cele corecte, fenomen cunoscut sub numele de „halucinații”.

De exemplu, un utilizator a făcut o fotografie cu raftul său de cărți, fără a avea cartea Atmosphere, iar AI-ul a indicat totuși o poziție.

Alt caz: cineva a cerut chatbot-ului să găsească Of Mice and Men de John Steinbeck, iar răspunsul a fost complet greșit, evidențiind o zonă aleatorie din fotografie.

ChatGPT a recunoscut ulterior că „a inventat” informația. În experiența unor utilizatori, căutarea CD-urilor sau altor obiecte poate duce la erori frecvente, deși cărțile sunt mai ușor de identificat datorită formelor și culorilor distincte.

Pe lângă găsirea obiectelor, AI-ul ChatGPT are și funcții creative, precum transformarea oamenilor în câini, în figurine de jucărie sau în personaje animate în stil Studio Ghibli.

Așadar, se poate spune că tehnologia de computer vision a ChatGPT este foarte utilă și poate economisi timp, dar nu trebuie folosită ca sursă infailibilă. Este ideală pentru sarcini rapide de identificare vizuală, dar verificarea umană rămâne esențială.