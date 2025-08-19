ChatGPT Agent – Cum poate controla calculatorul tău și ce riscuri implică pentru siguranță

OpenAI a lansat recent ChatGPT Agent, o versiune avansată a celebrului chatbot bazat pe inteligență artificială, care poate interacționa cu calculatorul utilizatorului pentru a executa sarcini complexe.

Această actualizare include un „computer virtual” integrat și un set de unelte care permit agentului să ducă la îndeplinire operațiuni multi-step pe care versiunile anterioare ale ChatGPT nu le puteau realiza.

Cum funcționează ChatGPT Agent

Practic, utilizatorii pot cere agentului să analizeze date, să rezume informații sau chiar să planifice și să execute sarcini practice, cum ar fi achiziționarea ingredientelor pentru un mic dejun japonez pentru un număr specific de persoane.

Deși ChatGPT Agent este mult mai puternic, modelul rămâne dependent de supravegherea umană și are limitări importante. Capacitatea sa de raționament spațial este redusă, ceea ce înseamnă că întâmpină dificultăți în planificarea traseelor fizice.

De asemenea, nu dispune de o memorie persistentă adevărată, procesând informațiile în timp real fără a putea accesa istoricul conversațiilor dincolo de contextul imediat.

Cu toate acestea, rezultatele benchmark-urilor OpenAI indică o creștere semnificativă a performanței: pe testul Humanity’s Last Exam, acuratețea a crescut la 41,6%, comparativ cu 20,3% în versiunea anterioară fără unelte integrate.

În testul de matematică FrontierMath, ChatGPT Agent a depășit de asemenea modelele precedente cu un avans considerabil.

Funcțiile și componentele cheie ale agentului

Agentul se bazează pe trei componente principale dezvoltate de OpenAI. Prima, „Operator”, îi permite să navigheze autonom pe internet pentru a colecta informații, informează Live Science.

A doua, „Deep Research”, este proiectată să analizeze și să sintetizeze volume mari de date. A treia componentă provine din versiunile anterioare ale ChatGPT, care excelează în conversație fluentă și prezentarea clară a informațiilor.

În esență, agentul poate genera cod, crea fișiere, analiza date și interacționa cu site-uri web și aplicații online, toate sub supraveghere umană.

Cu toate acestea, experții avertizează asupra riscurilor asociate. Potențialul de folosire greșită este ridicat: de la breșe de securitate și fraudă financiară, la posibilitatea de a ajuta în crearea de substanțe chimice sau biologice periculoase.

OpenAI a introdus mai multe măsuri de siguranță, inclusiv prompturi de permisiune, instruire pentru refuzul cererilor dăunătoare și programe de tip bug bounty, însă o evaluare a organizației SaferAI din iulie 2025 a concluzionat că politicile de gestionare a riscului ale companiei sunt slabe, cu un scor de doar 33% din 100%.

În concluzie, ChatGPT Agent reprezintă un pas major în evoluția inteligenței artificiale, aducând utilizatorilor puterea de a automatiza sarcini complexe.

Totuși, avansul tehnologic vine la pachet cu provocări serioase de siguranță și etică, iar supravegherea umană rămâne esențială pentru prevenirea abuzurilor sau erorilor.