OpenAI, compania din spatele ChatGPT, va lansa un browser web propriu bazat pe motorul Google

OpenAI își pregătește propria intrare pe piața browserelor web, un pas care ar putea schimba modul în care utilizatorii interacționează cu internetul și cu soluțiile de inteligență artificială. Conform informațiilor obținute de Bleeping Computer, compania americană lucrează la un browser ce va fi bazat pe Chromium, motorul de randare dezvoltat de Google și utilizat deja de platforme populare precum Chrome sau Microsoft Edge.

Un browser construit în jurul agenților AI

Noul browser nu va fi doar un rival pentru Chrome sau Safari, ci va fi conceput pentru a integra profund inteligența artificială. Sursele arată că acesta va fi susținut de un sistem unificat de agenți AI, fiecare specializat pe sarcini diferite, de la căutări complexe, până la gestionarea tab-urilor sau organizarea conținutului vizualizat.

Selecția agentului potrivit se va face automat, în funcție de comenzile utilizatorului, astfel încât experiența să fie cât mai fluidă și intuitivă. În plus, AI-ul va putea prelua anumite operațiuni în locul utilizatorului – de exemplu, deschiderea de tab-uri noi, optimizarea paginilor sau chiar rezolvarea unor sarcini mai complicate direct din browser.

Experiența acumulată cu modul Agent din ChatGPT

OpenAI are deja o bază de pornire solidă. Modul Agent din ChatGPT a arătat că AI-ul companiei poate folosi un terminal Linux și un browser Chromium pentru a îndeplini sarcini complexe, direct în cloud. Această experiență servește ca fundament pentru dezvoltarea browserului propriu, care promite să fie mult mai prietenos și accesibil pentru utilizatorii obișnuiți.

Planul OpenAI este să creeze un instrument care să nu fie doar o unealtă de navigare, ci un asistent personal integrat, capabil să înțeleagă contextul și să ofere soluții adaptate în timp real. Aceasta ar putea transforma radical modul în care oamenii caută informații, fac cumpărături online sau își organizează activitățile digitale.

Provocarea: competiția cu giganții industriei

Chiar dacă ideea de a construi un browser propriu nu este nouă în industria AI, succesul nu va veni ușor. Google și Apple domină această piață de ani de zile cu produse consacrate și ecosisteme bine închegate. Pentru ca OpenAI să atragă utilizatori, va trebui să ofere un avantaj clar – fie prin funcționalități unice, fie printr-o integrare AI care să depășească orice experiență disponibilă în prezent.

Totuși, faptul că OpenAI alege Chromium ca bază tehnologică sugerează o strategie pragmatică: compania pornește de la o fundație stabilă și familiară pentru utilizatori, dar își va diferenția produsul prin AI-ul nativ integrat. Dacă va reuși să livreze un browser care să fie perceput ca un „coechipier digital”, OpenAI ar putea să zguduie serios peisajul actual al navigării pe internet.