17 aug. 2025 | 11:57
de Ozana Mazilu

ChatGPT-5 marchează începutul unei noi ere pentru omenire – ce spun specialiștii

TEHNOLOGIE
ChatGPT-5 marchează începutul unei noi ere pentru omenire - ce spun specialiștii

OpenAI a lansat oficial noua versiune a chatbotului său emblematic, ChatGPT-5, aducând promisiuni mari și așteptări pe măsură într-o lume deja transformată de inteligența artificială. Anunțul făcut pe 8 august 2025 de către Sam Altman, cofondatorul și CEO-ul companiei, poziționează această versiune ca un salt semnificativ spre inteligența artificială generală – acel tip de AI care ar putea gândi și acționa la fel ca un om.

Disponibil gratuit pentru toți utilizatorii, ChatGPT-5 vine într-un context în care aproape 700 de milioane de persoane folosesc săptămânal acest instrument. Versiunea actuală promite să fie mai precisă, mai competentă și mai sigură decât oricare dintre cele lansate anterior.

O inteligență artificială tot mai apropiată de nivelul uman

În declarațiile făcute jurnaliștilor, Sam Altman a evidențiat o diferență clară între evoluțiile anterioare ale modelului și noul ChatGPT-5. Dacă GPT-3 părea un elev de liceu, iar GPT-4 un student de facultate, versiunea 5 oferă, în opinia sa, „experiența unei conversații cu un expert de nivel PhD în orice domeniu”.

Lansarea GPT-5 a dus, inevitabil, și la reacții negative: acuzații de performanță slabă și nemulțumiri ale utilizatorilor

Această analogie vine pe fondul unor progrese importante în performanța modelului în domenii precum programarea, medicina, redactarea de texte complexe sau asistență tehnică. Într-o demonstrație prezentată de OpenAI, ChatGPT-5 a reușit să creeze un joc simplu cu o singură comandă – exemplu de așa-numit vibe coding, un concept ce ar putea deveni central în această nouă eră a AI.

Totuși, Altman subliniază că nu ne aflăm încă în fața unei inteligențe artificiale generale în adevăratul sens al cuvântului. Modelul nu învață continuu din datele noi pe care le întâlnește, o trăsătură considerată esențială pentru AGI. Cu toate acestea, el vede în această versiune „un salt uriaș” pe calea care duce către acea formă superioară de AI.

Competitivitate și transparență în cursa pentru supremația AI

Lansarea ChatGPT-5 are loc într-un climat extrem de competitiv în industria tehnologiei. Giganți precum Google, Meta, Microsoft, Amazon sau xAI (compania lui Elon Musk) investesc miliarde de dolari în dezvoltarea unor modele proprii de AI. De altfel, Musk nu a ezitat să declare public că modelul său, Grok 4 Heavy, ar fi „mai deștept” decât ChatGPT-5.

Totuși, pentru utilizatorii de zi cu zi și pentru specialiștii în tehnologie, cea mai recentă versiune a ChatGPT impresionează prin stabilitate, precizie și capacitate de a livra rezultate fără greșeli flagrante. Expertul britanic în AI, Simon Willison, care a avut acces timpuriu la model, a concluzionat simplu: „Este pur și simplu bun la orice.”

În paralel cu lansarea ChatGPT-5, OpenAI a mai anunțat două modele noi de limbaj cu greutate deschisă (open-weight language models), care pot fi descărcate gratuit și modificate de utilizatori. Această mișcare vine ca răspuns la criticile aduse companiei privind lipsa de transparență și îndepărtarea de valorile non-profit cu care a debutat inițial.

Siguranța și onestitatea, priorități în era AI

Pe lângă performanțele tehnice, o direcție clară în dezvoltarea ChatGPT-5 a fost axată pe siguranță și onestitate. Alex Beutel, coordonatorul echipei de cercetare pe siguranță din cadrul OpenAI, a precizat că modelul a fost antrenat să evite inducerea în eroare și să furnizeze doar răspunsuri utile și inofensive, conform Science Alert.

Evaluările interne au urmărit să reducă tendința AI-ului de a fabrica informații (fenomen cunoscut ca hallucination) sau de a răspunde la întrebări ce ar putea fi folosite în scopuri dăunătoare. Modelul este astfel calibrat să ofere completări „sigure”, bazate pe informații de înalt nivel, care să nu poată fi exploatate pentru cauze negative.

Această orientare spre etică și responsabilitate devine crucială în contextul în care AI-ul capătă tot mai multă influență în societate. De la educație la sistemul medical, de la divertisment la apărare, inteligența artificială își croiește drum în toate sferele vieții, iar riscurile implicite cresc pe măsură.

În ciuda promisiunilor, dezvoltatorii subliniază constant că AI-ul rămâne un instrument care trebuie folosit cu discernământ. Deocamdată, ChatGPT-5 nu are conștiință, intenții sau dorințe proprii – dar impactul său asupra felului în care oamenii gândesc, lucrează și interacționează ar putea fi profund.

Lansarea ChatGPT-5 nu este doar o actualizare tehnologică, ci un moment de cotitură. Într-o lume în care inteligența artificială promite să transforme totul, de la economie la cultură, întrebarea nu mai este dacă AI-ul va schimba viața ta, ci cum o va face. Iar odată cu acest nou model, răspunsurile par să fie mai aproape ca niciodată.

