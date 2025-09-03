Cercetătorii au creat un cip 6G care depășește viteze de 100 gigabiți pe secundă. Când vom putea folosi tehnologia

În timp ce tehnologia 5G abia începe să fie exploatată la adevăratul ei potențial, o echipă de ingineri din Statele Unite și China a reușit să facă un pas uriaș către viitor. Prin colaborarea dintre universitățile din Santa Barbara (California), Beijing și Hong Kong, a fost dezvoltat un cip experimental capabil să atingă viteze de peste 100 gigabiți pe secundă. Performanța este de zece ori mai mare decât limita teoretică a 5G și de aproape 500 de ori mai rapidă decât viteza medie disponibilă astăzi pentru utilizatori. Rezultatele au fost publicate în prestigioasa revistă Nature și arată direcția clară în care se îndreaptă telecomunicațiile mobile.

Pentru a obține aceste viteze impresionante, cercetătorii au creat un cip fotonic, diferit de cipurile convenționale care folosesc electroni pentru a transmite informația. În acest caz, datele sunt purtate de fotoni, adică de particule de lumină, ceea ce le permite să circule mult mai rapid și cu un consum redus de energie.

Dimensiunile cipului sunt uimitoare: doar 11 milimetri pe 1,7 milimetri. În ciuda mărimii extrem de reduse, acesta poate funcționa pe o bandă de frecvență ultralargă, acoperind nouă benzi radio distincte. Practic, acest lucru înseamnă că un singur cip poate răspunde la nevoi foarte diverse, de la conexiuni stabile în zone rurale până la aplicații critice precum comunicațiile dintre mașini autonome sau intervențiile chirurgicale realizate la distanță, unde latența trebuie să fie minimă.

Secretul acestei performanțe se află într-un modul electro-optic capabil să transforme semnalele radio în semnale optice pe o plajă foarte largă, între 500 MHz și 115 GHz. Această tehnologie permite o adaptabilitate fără precedent și promite conexiuni fiabile chiar și în medii complexe, unde spectrul radio este aglomerat.

O rețea mai flexibilă și susținută de inteligența artificială

Un alt element important al viitoarei tehnologii 6G este integrarea inteligenței artificiale. Noua generație de rețea va putea să gestioneze mult mai eficient alocarea frecvențelor și conexiunile dintre antene și dispozitive. Practic, un smartphone, un computer sau chiar un senzor industrial ar putea beneficia de viteză ridicată și latență redusă indiferent de locul în care se află.

Flexibilitatea acestei infrastructuri va aduce beneficii majore. În zonele rurale, unde acoperirea rămâne o provocare, 6G ar putea asigura acces rapid la internet pentru populație și servicii publice. În mediul urban, unde cererea este enormă și spectrul radio este congestionat, sistemul ar putea direcționa traficul inteligent pentru a evita blocajele. În plus, pentru industrii precum transporturile autonome sau medicina la distanță, fiabilitatea unei astfel de rețele ar putea face diferența între succes și eșec.

Această abordare bazată pe AI transformă rețeaua într-un sistem adaptiv, capabil să răspundă rapid cerințelor utilizatorilor și condițiilor din teren. Spre deosebire de 5G, care are limitări în materie de consistență a semnalului și latență, 6G promite să ofere o experiență uniformă, indiferent de situație.

Perspective și limite: de ce nu vom avea 6G înainte de 2030

Deși anunțul este spectaculos, trebuie subliniat că tehnologia este încă la nivel experimental. Crearea unui standard global 6G este un proces complex, care necesită ani de testări, acorduri între operatori și dezvoltarea infrastructurii potrivite. Experții estimează că primele implementări comerciale nu vor apărea înainte de 2030.

În primă fază, aplicațiile 6G vor fi destinate în special companiilor și industriilor unde viteza și latența extrem de redusă sunt critice. Cu toate acestea, la fel ca în cazul generațiilor anterioare, inovațiile vor ajunge și în mâinile consumatorilor, schimbând modul în care accesezi internetul sau interacționezi cu dispozitivele inteligente.

Pe termen lung, 6G ar putea deveni un adevărat rival pentru conexiunile fixe la internet. Dacă vitezele de peste 100 gigabiți pe secundă și latența apropiată de zero se confirmă în condiții reale, atunci cablurile de fibră optică ar putea fi depășite în relevanță. Totuși, drumul până acolo este lung și depinde de colaborarea între cercetători, companii de telecomunicații și autorități de reglementare.

În concluzie, acest cip experimental demonstrează că viitorul rețelelor mobile va depăși cu mult ceea ce cunoști astăzi. Dacă 5G ți se pare rapid, pregătește-te pentru o revoluție care ar putea schimba definitiv felul în care comunici, lucrezi și te raportezi la tehnologie.