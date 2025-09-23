Ultima ora
Ce spun oamenii de știință despre legătura dintre autism și paracetamol la gravide, anunțată de Donald Trump fără argumente
23 sept. 2025 | 18:18
de Vieriu Ionut

Cele mai scumpe supermarketuri din România, în 2025. Surpriză la locul al doilea

ACTUALITATE
Cele mai scumpe supermarketuri din România, în 2025. Surpriză la locul al doilea
Top supermarketuri scumpe în România 2025

Românii sunt tot mai atenţi la buzunar şi compară preţuri aproape zilnic. Conform unor analize recente, diferenţele între lanţurile de supermarketuri pot fi semnificative, în special în oraşele mari, iar categoriile premium sau magazinele din zone centrale sunt cele care practică cele mai mari preţuri la raft.

Plasarea Mega Image în top

La nivel național, Mega Image se situează pe locul întâi în clasamentul supermarketurilor cu cele mai ridicate preţuri. Magazinele Mega Image, şi mai ales cele cu concept special cum sunt „Mega Apetit” sau „Mega Image Concept Store”, sunt percepute ca având preţuri „piperate” comparativ cu alte reţele.

Aceeaşi analiză indică faptul că preţurile variază foarte mult în funcţie de amplasare — magazinele din centru de oraş sau zonele cu chirii mari practică costuri mai mari pentru aceleaşi produse faţă de cele din periferii.

Locul al doilea: Carrefour Gourmet şi Carrefour Market din zone centrale

Surprinzător pentru unii consumatori, pe locul al doilea în topul celor mai scumpe supermarketuri apar magazinele Carrefour Gourmet și Carrefour Market situate în centrele oraşelor mari.

Aceste locaţii se disting prin sortimentul extins de produse premium, bio, gourmet, dar şi prin ambianţa magazinelor. Chiar dacă Carrefour are şi hypermarketuri cu preţuri mai accesibile, locațiile centrale și cele specializate se plasază pe poziţii superioare din perspectiva costurilor.

Alte locuri semnificative în clasament

Pe locul al treilea se găsesc magazinele de tip băcănie și cele cu specific local sau internațional, care oferă produse mai atent selecționate și raritatea anumitor articole se reflectă în preţuri mai ridicate.

Locul al patrulea este ocupat de Auchan City, în special de magazinele situate în zone urbane centrale sau centrale de cartier, unde costurile de chirie și operare sunt mai mari și acestea se reflectă în preţurile de raft.

Supermarketurile considerate cele mai accesibile

La polul opus, analizele arată că Lidl şi Kaufland sunt percepute ca fiind cele mai accesibile reţele. Aceste lanţuri au strategii de preţ orientate spre volum, oferă frecvent promoţii şi au magazine bine răspândite, inclusiv în zone mai puțin centrale, ceea ce ajută la menținerea prețurilor mai mici.

Date comparative şi impactul scumpirilor

Un studiu InfoCons din luna august 2025 compară preţurile minime la produsele din coşul minim de alimente şi arată variabile importante între magazine. De exemplu, zahărul alb are preţ minim de aproximativ 4,06 lei/kg la Mega Image, dar varianta cea mai ieftină identificată (în aceeaşi categorie de produs) este la Kaufland sau Lidl, cu preţuri de sub 3,90–4,00 lei/kg.

Dacă vrei preţuri mai bune, evită magazinele din zonele centrale sau cele de tip boutique/premium, acolo unde costurile sunt vizibil mai mari.
Lidl și Kaufland se menţin ca opțiuni accesibile, mai ales pentru produsele de bază şi în zone mai puțin centrale.

Promoţiile, campaniile şi sortimentul afectează semnificativ preţul final; acelaşi produs poate fi mult mai ieftin într-un hypermarket mare sau într-un magazin mai mare comparativ cu un concept-store premium.

Orașul din România unde s-au înregistrat 32 de grade în această după-amiază. Vremea se răcește brusc în următoarele zile
Recomandări
Câte calorii are matcha, noua băutură preferată de români
Câte calorii are matcha, noua băutură preferată de români
Evenimente de neratat în București: ghid pentru weekendul 26–28 septembrie
Evenimente de neratat în București: ghid pentru weekendul 26–28 septembrie
Brăila: Un bărbat și-a atacat vecinul cu spray lacrimogen, scândură, furcă și sapă. Gestul final al agresorului, explicat de poliţişti
Brăila: Un bărbat și-a atacat vecinul cu spray lacrimogen, scândură, furcă și sapă. Gestul final al agresorului, explicat de poliţişti
Nicușor Dan, mesaj după întâlnirea cu liderii Coaliţiei: „Românii au făcut numeroase sacrificii în ultimii ani”
Nicușor Dan, mesaj după întâlnirea cu liderii Coaliţiei: „Românii au făcut numeroase sacrificii în ultimii ani”
Cartea de identitate electronică. Cine o poate face „la urgenţă”
Cartea de identitate electronică. Cine o poate face „la urgenţă”
Boala l-a făcut să renunțe la fotbal, muzica i-a vindecat sufletul. Julio Iglesias, vocea inegalabilă care face instrumentele să plângă
Boala l-a făcut să renunțe la fotbal, muzica i-a vindecat sufletul. Julio Iglesias, vocea inegalabilă care face instrumentele să plângă
Cum rezolvi problemele de sincronizare Joy-Con pe Switch 2
Cum rezolvi problemele de sincronizare Joy-Con pe Switch 2
Alocaţiile ajung mai târziu pentru aceşti beneficiari, în octombrie 2025. Când intră banii pe card
Alocaţiile ajung mai târziu pentru aceşti beneficiari, în octombrie 2025. Când intră banii pe card
Revista presei
Adevarul
Student român mort în SUA, într-un accident stupid, cu o seară înainte să se întoarcă acasă: s-a dezechilibrat de pe terasa unui restaurant și a căzut în râu
Playsport.ro
Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscopul zilei de miercuri, 24 septembrie. Zodiile care au parte de belşug, stau extraordinar cu banii
Playtech Știri
În urmă cu 12 ani, Ghiţă Ciobanul devenea celebru datorită unei reclame la telefonie mobilă. Cum arată acum cel mai cunoscut oier din România?
Playtech Știri
Sezonul Balanţei aduce noroc din plin pentru aceste zodii. Vor avea o lună cum nici nu au visat
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...