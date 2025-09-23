Cele mai scumpe supermarketuri din România, în 2025. Surpriză la locul al doilea

Românii sunt tot mai atenţi la buzunar şi compară preţuri aproape zilnic. Conform unor analize recente, diferenţele între lanţurile de supermarketuri pot fi semnificative, în special în oraşele mari, iar categoriile premium sau magazinele din zone centrale sunt cele care practică cele mai mari preţuri la raft.

Plasarea Mega Image în top

La nivel național, Mega Image se situează pe locul întâi în clasamentul supermarketurilor cu cele mai ridicate preţuri. Magazinele Mega Image, şi mai ales cele cu concept special cum sunt „Mega Apetit” sau „Mega Image Concept Store”, sunt percepute ca având preţuri „piperate” comparativ cu alte reţele.

Aceeaşi analiză indică faptul că preţurile variază foarte mult în funcţie de amplasare — magazinele din centru de oraş sau zonele cu chirii mari practică costuri mai mari pentru aceleaşi produse faţă de cele din periferii.

Locul al doilea: Carrefour Gourmet şi Carrefour Market din zone centrale

Surprinzător pentru unii consumatori, pe locul al doilea în topul celor mai scumpe supermarketuri apar magazinele Carrefour Gourmet și Carrefour Market situate în centrele oraşelor mari.

Aceste locaţii se disting prin sortimentul extins de produse premium, bio, gourmet, dar şi prin ambianţa magazinelor. Chiar dacă Carrefour are şi hypermarketuri cu preţuri mai accesibile, locațiile centrale și cele specializate se plasază pe poziţii superioare din perspectiva costurilor.

Alte locuri semnificative în clasament

Pe locul al treilea se găsesc magazinele de tip băcănie și cele cu specific local sau internațional, care oferă produse mai atent selecționate și raritatea anumitor articole se reflectă în preţuri mai ridicate.

Locul al patrulea este ocupat de Auchan City, în special de magazinele situate în zone urbane centrale sau centrale de cartier, unde costurile de chirie și operare sunt mai mari și acestea se reflectă în preţurile de raft.

Supermarketurile considerate cele mai accesibile

La polul opus, analizele arată că Lidl şi Kaufland sunt percepute ca fiind cele mai accesibile reţele. Aceste lanţuri au strategii de preţ orientate spre volum, oferă frecvent promoţii şi au magazine bine răspândite, inclusiv în zone mai puțin centrale, ceea ce ajută la menținerea prețurilor mai mici.

Date comparative şi impactul scumpirilor

Un studiu InfoCons din luna august 2025 compară preţurile minime la produsele din coşul minim de alimente şi arată variabile importante între magazine. De exemplu, zahărul alb are preţ minim de aproximativ 4,06 lei/kg la Mega Image, dar varianta cea mai ieftină identificată (în aceeaşi categorie de produs) este la Kaufland sau Lidl, cu preţuri de sub 3,90–4,00 lei/kg.

Dacă vrei preţuri mai bune, evită magazinele din zonele centrale sau cele de tip boutique/premium, acolo unde costurile sunt vizibil mai mari.

Lidl și Kaufland se menţin ca opțiuni accesibile, mai ales pentru produsele de bază şi în zone mai puțin centrale.

Promoţiile, campaniile şi sortimentul afectează semnificativ preţul final; acelaşi produs poate fi mult mai ieftin într-un hypermarket mare sau într-un magazin mai mare comparativ cu un concept-store premium.