Cel mai ieftin supermarket din Marea Britanie, luat cu asalt de români. Are mare succes şi în România, cât costă un coş de cumpărături la Lidl UK

11 aug. 2025 | 08:54
de Badea Violeta

Lidl a urcat pe primul loc în topul celor mai ieftine supermarketuri din Marea Britanie, detronând rivalul Aldi după aproape doi ani. Diferența de preț, deși mică, a atras atenția cumpărătorilor, inclusiv a românilor stabiliți în Regatul Unit, care caută mereu oferte avantajoase.

Lidl, lider în competiția prețurilor mici

Potrivit unei analize realizate de organizația pentru protecția consumatorilor Which?, Lidl a devenit, în iulie, cel mai ieftin supermarket din Marea Britanie.

Coșul mediu de cumpărături, format din 76 de produse de bază, a costat 128 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 748,81 lei. Aceasta a fost suficient pentru a depăși Aldi, care a ocupat locul al doilea, cu un cost de 129,25 lire, adică 756,13 lei.

Deși diferența dintre cele două lanțuri discount este de doar 1,25 lire, clasamentul marchează o schimbare importantă. Aldi dominase neîntrerupt acest top timp de 20 de luni, ceea ce transformă reușita Lidl într-un eveniment notabil pe piața britanică.

Clasamentul complet și diferențele de preț

În urma celor două mari lanțuri de tip discount, se află Asda, cu un coș mediu de 139,53 lire, urmată de Tesco, unde prețul scade la 141,92 lire dacă se utilizează Clubcard. Sainsbury’s, cu cardul Nectar, ajunge la 144,21 lire, iar Morrisons, cu cardul More, la 146,91 lire.

La polul opus, Ocado se situează la 159,20 lire, iar Waitrose încheie clasamentul ca cel mai scump supermarket analizat, cu 170,91 lire pentru același coș de produse.

Diferența dintre Lidl și Waitrose depășește astfel 42 de lire, adică aproximativ 245 de lei, sumă semnificativă pentru orice familie care face cumpărături regulate.

Interes crescut în rândul românilor din UK și din țară

Succesul Lidl în Marea Britanie se reflectă și în interesul românilor stabiliți acolo, mulți dintre ei preferând să facă cumpărături din acest lanț datorită raportului bun calitate-preț și ofertelor frecvente.

Similar, în România, Lidl se bucură de o popularitate constantă, fiind perceput drept un supermarket accesibil, cu produse variate, inclusiv branduri proprii.

Pentru cei care compară costurile, diferențele dintre prețurile din UK și cele din România variază în funcție de produs, dar coșul mediu britanic de 748,81 lei rămâne semnificativ mai scump decât unul similar din țară.

Cu toate acestea, în contextul costului vieții din Regat, Lidl reușește să își mențină statutul de lanț competitiv, atrăgând zilnic clienți din diverse comunități, inclusiv numeroși români.

