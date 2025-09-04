Ultima ora
A picat Google: Servicii esențiale afectate în sud-estul Europei
04 sept. 2025 | 17:45
de Badea Violeta

O italiancă, mirată de preţurile mari din supermarketurile din România. Produsele la care a observat cea mai mare diferenţă: „La jumătate”

Actualitate
O italiancă, mirată de preţurile mari din supermarketurile din România. Produsele la care a observat cea mai mare diferenţă:
O italianca, uimita de nivelul ridicat al preturilor din Romania. Sursa foto: Profimedia

Un cuplu mixt, format dintr-un român și o italiancă stabilită de patru ani în România, a făcut recent un experiment comparativ în supermarketurile din țară și din Italia. Apa, produsele de igienă și laptele au fost cele care au atras cel mai mult atenția, dezvăluind diferențe semnificative de preț.

O italiancă se declară surprinsă de prețurile ridicate din supermarketurile românești

Cei doi au mers într-un supermarket Kaufland și au analizat câteva produse de bază. Partenerul român a explicat că nu a fost vorba de o filmare sponsorizată, ci de un exercițiu de curiozitate: ”Am vrut să vedem concret cât costă produsele aici și cât ar costa în Italia. Am locuit și eu o perioadă acolo, dar pentru ea diferențele sunt și mai evidente”, a spus bărbatul, potrivit stiridiaspora.ro.

Primul produs verificat a fost apa plată, un bun esențial în fiecare zi. Italianca s-a declarat șocată de preț: ”Luăm de obicei apa Carpatica, cu garanție este 4,15 lei pentru un litru. În Italia, o sticlă de doi litri costă 0,30 – 0,40 euro, adică mai puțin de jumătate față de România. Nu ar trebui să fie atât de scumpă apa, e ceva esențial.”

”Diferența e foarte mare”

Diferențele au continuat și la produsele de igienă personală. Un deodorant marca Nivea, destul de popular, era listat la peste 30 de lei, echivalentul a aproximativ 6 euro.

”La noi, în Italia, același produs costă între 2 și 3 euro. Mi se pare foarte scump aici, aproape dublu”, a remarcat femeia.

Laptele a reprezentat un alt punct de comparație. Italianca a menționat că în peninsulă o sticlă de un litru costă 1 – 1,30 euro, în funcție de marcă. În schimb, în România, laptele Napolact – unul dintre cele mai apreciate branduri locale – ajunge la 10,17 lei (peste 2 euro).

”Chiar și cel mai ieftin lapte tot trece de 6 lei, deci peste un euro. Diferența e foarte mare”, a subliniat aceasta.

Prețuri vs. salarii: cât contează veniturile în România și Italia

Deși diferențele de preț par majore, situația devine mai nuanțată dacă luăm în considerare veniturile medii. În Italia, salariul mediu net depășește 1.750 – 1.800 de euro, în timp ce în România media națională este în jur de 5.000 – 5.200 lei net (aproximativ 1.000 – 1.050 euro).

În marile orașe, însă, salariile au crescut considerabil: București peste 6.500 lei net, Cluj peste 6.000 lei, iar Timișoara și Iași se apropie de aceleași valori. În sectoarele IT, bancar și multinaționale, salariile de peste 2.000 euro net nu mai sunt o raritate.

Prin urmare, chiar dacă apa, deodorantele sau laptele par mai scumpe, puterea de cumpărare începe să se apropie de nivelurile din Vest, iar discuția despre diferențele de preț reflectă o realitate economică aflată într-o continuă transformare.

