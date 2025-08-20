Cele mai scumpe plaje din Europa. Ai nevoie de cel puţin 1.500 de euro pentru a sta o zi aici, ce intră în aceşti bani

Cluburile de plajă exclusiviste din Europa atrag turiștii prin luxul lor, dar și prin prețurile care pot părea amețitoare. De la șezlonguri de sute de euro la preparate cu fructe de mare taxate la gram, o zi de relaxare poate ajunge să coste cât o vacanță completă. În unele locuri, nota finală sare de 1.500 de euro (aprox. 7.500 lei) pentru două persoane.

Mykonos și extravaganta DK Oyster

Unul dintre cele mai criticate și, în același timp, celebre cluburi de plajă este DK Oyster, situat în Mykonos. Localul promite lux, distracție și priveliști spectaculoase, însă clienții au relatat experiențe cu facturi șocante.

”Pentru un pește întreg, am plătit 350 de euro, iar pentru trei feluri de mâncare, 1000 de euro”, a scris un vizitator pe TripAdvisor, potrivit Daily Mail.

Altul a spus că a fost taxat cu ”570 de euro pentru două băuturi, o salată și picioare de crab”, deoarece acestea erau tarifate la 100 g. Deși intrarea este gratuită, fiecare client trebuie să cheltuiască cel puțin 35 de euro.

Prețuri similare se regăsesc și la Scorpios Mykonos, unde un carpaccio de biban de mare costă 56 de euro, broccolini 28 de euro, iar un bol de fructe 46 de euro.

Franța și Spania: glamour la preț de aur

În Franța, Nammos Cannes de pe Palm Beach impresionează prin decor și poziționare, dar și prin meniul piperat. Un client a arătat o chitanță cu ”15 euro pentru o sticlă de apă minerală”, iar altul a povestit că a plătit ”47 de euro pentru cinci ravioli”. Tot aici, un risotto cu homar poate costa 128 de euro (aprox. 640 lei).

În Marbella, la Playa Padre, intrarea costă 100 de euro, iar un șezlong ajunge la 120 de euro, cu cheltuieli minime incluse. Meniul nu este mai blând: o singură bucată de nigiri costă până la 12 euro, iar un platou mic cu fructe 40 de euro.

Monte Carlo, Ibiza și St. Tropez – lux pentru elite

Unul dintre cele mai scumpe locuri rămâne Nikki Beach Monte Carlo, unde pentru două șezlonguri clienții au cheltuit 1.500 de euro. Alții au povestit că au plătit ”200 de euro pentru un pat lângă piscină și o consumație minimă de 195 de euro”.

În Ibiza, cluburile sunt la fel de exclusiviste. La Blue Marlin, un ”pat mare” pentru patru persoane costă 600 de euro, incluzând o cheltuială minimă de 500 de euro. La Jondal Beach Club, un simplu calcan pentru două persoane a ajuns la 300 de euro.

În același timp, Café Mambo, celebru pentru apusurile sale, are cheltuieli minime între 80 și 600 de euro, în funcție de masă și numărul de persoane.

În St. Tropez, la Verde Beach Club, o burrata costă 40 de euro, iar o pizza 50 de euro. Prețuri care arată clar că o simplă zi la plajă poate fi o experiență rezervată doar celor care își permit să plătească luxul la preț de aur.