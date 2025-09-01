Cele mai importante lansări de jocuri video din septembrie 2025: de la Borderlands 4 la Silent Hill F, dar și multe alte surprize

Septembrie 2025 se anunță una dintre cele mai bogate luni ale anului pentru pasionații de gaming, cu titluri importante, continuări așteptate și surprize indie.

Iată, așadar, care sunt cele mai importante lansări ale lunii ce tocmai a început astăzi, potrivit GameSpot.

Jocuri mari care domină luna septembrie

Toamna începe cu adevărat spectaculos pentru gamerii din întreaga lume. Printre cele mai anticipate lansări se numără Borderlands 4, care promite un univers și mai vast, cu nenumărate arme și mecanici noi de mobilitate, precum planarea și săriturile duble.

De asemenea, Silent Hill F aduce o atmosferă de groază psihologică într-un decor inedit: un sat rural din Japonia bântuit de creaturi inspirate din mitologia locală.

Un alt titlu care a captat atenția comunității este Hollow Knight: Silksong, continuarea unuia dintre cele mai apreciate metroidvania din ultimul deceniu.

După ani de așteptare și amânări, jocul își face apariția pe toate platformele majore, inclusiv Switch 2, marcând un moment istoric pentru fani.

Tot în septembrie, fanii strategiilor primesc o veste bună: Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles revine într-o formă modernizată, cu grafică îmbunătățită, voci noi și ajustări de gameplay. Este o relansare a clasicului titlu din epoca PlayStation, care acum are șansa de a străluci în prim-plan.

Nu putem trece cu vederea nici apariția lui Star Wars Outlaws pe Switch 2, într-o ediție completă, cu toate DLC-urile incluse și funcții exclusive pentru noua consolă Nintendo.

Diversitate pentru toate gusturile

Dincolo de titlurile „grele”, luna aduce și numeroase jocuri pentru nișe diferite de jucători. Hirogami, un platformer 3D cu inspirație din arta origami, oferă o aventură vizuală și puzzle-uri inovative.

Void Crew iese din accesul anticipat și propune o experiență co-op spațială unde până la șase prieteni trebuie să gestioneze o navă și să înfrunte provocările cosmosului.

Pentru iubitorii de sporturi, NBA 2K26, NHL 26 și EA Sports FC 26 vin cu mecanici rafinate și actualizări grafice care promit realism sporit și moduri de joc mai variate.

În același timp, Everybody’s Golf: Hot Shots aduce un ton mai relaxat și accesibil, fiind disponibil pentru prima dată și pe PC și Switch.

Pe partea de aventuri narative și atmosferice, se remarcă Kejora, cu un stil vizual asemănător animațiilor Studio Ghibli, și Agatha Christie: Death on the Nile, o reinterpretare interactivă a clasicului roman polițist.

Cei care caută experiențe co-op sau ludice au la dispoziție titluri precum Lego Voyagers, ideal pentru părinți și copii, sau Sonic Racing: Crossworlds, unde mascotele Sega se întrec alături de personaje surpriză precum SpongeBob SquarePants.