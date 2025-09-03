Cele mai ieftine mașini din 2025 care oferă valoare fără compromisuri

În 2025, alegerea unei mașini accesibile nu mai înseamnă să faci rabat la confort sau siguranță. Modelele de buget vin acum cu dotări moderne, interioare bine finisate și sisteme avansate de asistență, elemente care până nu demult erau rezervate vehiculelor din clase mai scumpe.

Așadar, iată cinci dintre cele mai accesibile autoturisme noi de pe piață, care reușesc să combine prețul mic cu o experiență de condus surprinzător de rafinată, potrivit How to Geek.

Toyota Corolla și Hyundai Elantra, clasice cu un plus de tehnologie

Toyota Corolla 2025 își menține reputația de mașină fiabilă, dar o completează acum cu un interior modern și sisteme avansate de siguranță.

Modelul pornește de la aproximativ 22.725 de dolari și vine echipat cu un motor de 2.0 litri ce dezvoltă 169 CP.

Consumul redus și suspensia confortabilă fac din Corolla o alegere echilibrată, iar pachetul Toyota Safety Sense 3.0 adaugă funcții precum menținerea benzii, frânare automată și pilot automat adaptiv.

La un preț ușor mai scăzut, Hyundai Elantra 2025 (22.125 dolari) atrage atenția prin designul său îndrăzneț și o garanție extinsă, una dintre cele mai bune de pe piață.

Sub capotă, motorul standard de 2.0 litri livrează 147 CP, suficient pentru deplasările zilnice, cu un consum mediu de aproximativ 35 mpg. Habitaclul se remarcă prin finisaje elegante și dotări moderne, precum sistem multimedia cu ecran dublu și iluminare ambientală.

Kia K4, Nissan Sentra și Nissan Versa, opțiuni accesibile cu dotări complete

Kia K4 2025, succesorul Forte, aduce un design fastback elegant și un interior orientat spre șofer, cu detalii premium.

Modelul pornește de la 21.990 de dolari și oferă dotări precum ecrane curbate, încărcare wireless și pachete de asistență la condus. Motorul de 147 CP asigură o experiență confortabilă, chiar dacă nu excelează la capitolul sportivitate.

Nissan Sentra 2025 (21.590 dolari) continuă să fie un sedan compact apreciat pentru confort și fiabilitate.

Cu un motor de 2.0 litri și 149 CP, Sentra oferă o experiență de condus lină, iar scaunele Zero Gravity sunt concepute special pentru a reduce oboseala pe distanțe lungi.

Pachetul de siguranță standard Safety Shield 360 include funcții precum avertizare la unghi mort și frânare automată de urgență.

Cea mai ieftină dintre opțiuni este Nissan Versa 2025, disponibilă de la 17.190 de dolari. În ciuda prețului, sedanul vine cu echipamente surprinzător de generoase: frânare automată, avertizare la părăsirea benzii și asistent pentru faza lungă.

Motorul de 1.6 litri și 122 CP este economic și suficient pentru utilizarea urbană, iar consumul de aproximativ 40 mpg pe autostradă îl transformă într-un campion al eficienței.

Anul 2025 confirmă că segmentul entry-level nu mai înseamnă compromis. Fie că alegi un Toyota Corolla rafinat, un Hyundai Elantra cu design modern, un Kia K4 elegant sau modelele accesibile Nissan, fiecare dintre aceste mașini oferă un echilibru între preț, confort și siguranță.

Pentru cumpărătorii care caută valoare fără sacrificii, acestea sunt cele mai inspirate opțiuni ale momentului.