Cele mai groaznice schimbări din remake-urile live-action Disney, conform criticilor

Disney a început să refacă multe dintre filmele sale clasice de animație în versiuni live-action, iar rezultatele nu sunt întotdeauna pe măsura așteptărilor, conform criticilor și fanilor.

Deși unele dintre aceste schimbări au fost binevenite și au adus poveștile într-o lumină mai modernă sau mai sensibilă, altele au făcut mai mult rău decât bine. Iată câteva dintre cele mai mari greșeli făcute în remake-urile Disney, care au lăsat fanii dezamăgiți.

Captain Hook: De la villain clasic la personaj simpatic

În remake-ul Peter Pan & Wendy din 2023, Captain Hook este prezentat cu un backstory complet nou, care încearcă să îl facă mai simpatic. Aflăm că Hook, pe numele său James, a fost cândva parte din „Lost Boys”, iar Peter l-a alungat din cauza unui conflict cu mama sa. În timp ce încercarea de a adânci motivațiile personajului este lăudabilă, aceasta face ca povestea să devină mai complicată și diluează răutatea pură a unui villain clasic. În filmele originale, Hook era un personaj clar rău, iar această schimbare nu face decât să deturneze esența poveștii.

King Louie: De la urangutan la gigantopithecus

În remake-ul din 2016 al Cartei Junglei, Disney a ales să transforme pe King Louie, un simpatic urangutan, într-un gigantopitecus preistoric. Această decizie a fost făcută pentru a aduce o notă de autenticitate, având în vedere că orangutanii nu trăiesc în India. Însă schimbarea a avut efecte negative. Louie nu mai era agil și jucăuș, iar celebrul număr muzical „I Wanna Be Like You” a pierdut din farmec, din cauza dimensiunii impunătoare a personajului. În plus, gigantopitecusul a dispărut de mult, făcând alegerea și mai irelevantă din punct de vedere al poveștii.

Be Prepared: Un cântec legendar, transformat într-un eșec

Remake-ul din 2019 al Regele Leu a suferit o pierdere semnificativă atunci când faimosul cântec „Be Prepared”, interpretat de Scar, a fost mult redus și transformat într-o versiune plină de vorbire și urlete. Aceasta era una dintre cele mai puternice piese muzicale din filmul original, care ajuta la crearea unei atmosfere înfricoșătoare și la conturarea răutății personajului. Tăierea și modificarea acestui moment iconic a lăsat un gust amar și a fost văzută ca o mare greșeală de mulți dintre fanii filmului original.

Dumbo: „Baby Mine” nu mai este cântat de mamă

Un alt exemplu de schimbare nepotrivită vine din remake-ul Dumbo din 2019. În versiunea originală, cântecul „Baby Mine” este cântat de mama lui Dumbo, iar scena este una emoționantă și plină de iubire. În remake, scena a fost schimbată, iar „Baby Mine” este cântat de o altă persoană – Miss Atlantis, o sirenă. Această modificare a transformat momentul într-o scenă mult mai puțin emoționantă, pierzând farmecul și legătura puternică între Dumbo și mama sa.

Aladdin: Romantismul inutil între Dalia și Genie

În remake-ul Aladdin din 2019, o schimbare care nu avea nevoie să fie făcută a fost adăugarea unui romantic interes între Dalia, slujitoarea Jasminei, și Genie. Această poveste de dragoste inutilă a distrat atenția de la relația principală dintre Aladdin și Jasmine și a adăugat o complexitate care nu aducea nimic pozitiv filmului. Genie, un personaj deja popular și iubit, nu avea nevoie de o poveste de dragoste adăugată, mai ales că întreaga poveste a fost deja centrată pe romance-ul dintre Aladdin și Jasmine.

Mulan: Xianniang – Un personaj fără rol clar

În remake-ul din 2020 al Mulan, personajul Xianniang, o vrăjitoare puternică care luptă alături de inamicii lui Mulan, a fost introdus ca o forță antagonistă suplimentară. Deși conceptul este interesant din punct de vedere vizual și tematic, Xianniang nu adaugă nimic semnificativ poveștii. Ea nu face decât să dilueze impactul personajului principal, Mulan, și să încarce inutil trama cu o poveste secundară care nu se leagă de tema principală.

Snow White: Pitici CGI – Un fail vizual

În remake-ul Snow White din 2025, Disney a făcut un compromis major în ceea ce privește personajele celor șapte pitici. Acestea nu mai sunt oameni cu trăsături distincte și sunt prezentate folosind CGI-ul, dar rezultatul a fost un eșec din punct de vedere vizual. În loc să fie simpatici și inconfundabili, piticii au devenit creaturi magice CGI care nu au nicio legătură cu farmecul original al personajelor. Schimbarea a fost considerată un eșec de mulți fani ai poveștii originale.

Concluzie: Schimbări care nu adaugă nimic

Deși remake-urile live-action ale Disney pot fi o modalitate interesantă de a reinterpreta poveștile clasice, nu toate modificările făcute aduc îmbunătățiri.

De multe ori, aceste schimbări sunt doar o încercare de a moderniza poveștile pentru a se potrivi cu gusturile contemporane, dar în loc să îmbunătățească experiența, ele deturnează esența poveștilor originale și strică legătura emoțională pe care fanii o aveau deja cu aceste filme. Poate că Disney ar trebui să învețe să păstreze ce este bun din filmele clasice, în loc să încerce să le schimbe prea mult.