Ultima ora
Accidentul de funicular de la Lisabona: Primul raport indică ruperea unui cablu. Totul s-a întâmplat în mai puțin de 50 de secunde
08 sept. 2025 | 15:44
de Iulia Kelt

Cele mai frumoase fotografii de la de la concursul Wildlife Photographer of the Year 2025

ENTERTAINMENT
Cele mai frumoase fotografii de la de la concursul Wildlife Photographer of the Year 2025
Cele mai frumoase imagini de la Wildlife Photographer of the Year 2025 / Foto: Emmanuel Tardy - No Place Like Home

Competiția Wildlife Photographer of the Year, ajunsă la ediția sa cu numărul 61 și organizată de Muzeul de Istorie Naturală din Londra, a adus în prim-plan peste 60.000 de imagini, din care doar 100 vor fi expuse în octombrie.

Printre acestea, câteva au fost remarcate pentru impactul vizual și povestea captivantă pe care o spun.

Wildlife Photographer of the Year 2025, un regal pentru ochii privitorului

Jamie Smart (Marea Britanie) surprinde un cerb roșu în plin bellow de rută, în Bradgate Park, în cadrul secțiunii dedicate copiilor. „Rutting Call” evidențiază energia și instinctul natural al masculului în sezonul de împerechere.

Vezi și:
Cum poți comunica mai ușor cu pisica ta: Tehnica simplă confirmată de cercetători
Ce înseamnă să fii petsitter în România și cum reacționează românii atunci când află despre un asemenea serviciu: „Primele 24 de ore sunt destul de grele”. EXCLUSIV
cele mai frumoase fotografii cu animale

Competiția Wildlife Photographer of the Year / Foto: Jamie Smart

În Kenya, Marina Cano (Spania) a surprins trei pui de ghepard în timp ce exersau vânătoarea unui dik-dik tânăr în Rezervația Națională Samburu.

O lecție de viață într-o fotografie

Fotografia „Deadly Lessons” evidențiază importanța etapelor de învățare ale ghepardilor pentru supraviețuire, sub privirea atentă a mamei.

cele mai frumoase fotografii cu animale

Competiția Wildlife Photographer of the Year / Foto: Marina Cano

Leana Kuster (Elveția) surprinde grația unei flamingo roz în timpul alimentării în Camargue, Franța, cu fotografia „Pink Pose”, iar Lakshitha Karunarathna (Sri Lanka) arată impactul negativ al deșeurilor asupra elefanților locali, în „Toxic Tip”, subliniind importanța gestionării responsabile a deșeurilor.

cele mai frumoase fotografii cu animale 3

Competiția Wildlife Photographer of the Year / Foto: Leana Kuster

Fotografia „Wake-up Call” a Gabrielei Comi (Tanzania) surprinde o leoaică confruntându-se cu un cobra veninos în Serengeti, iar Emmanuel Tardy (Franța) arată cum un leneș traversează cu grijă o zonă urbană, în „No Place Like Home”, evidențiind adaptarea speciilor la habitate fragmentate.

cele mai frumoase fotografii cu animale

Competiția Wildlife Photographer of the Year / Foto: Gabriela Comi

Alte imagini remarcabile includ „Slime Family Portrait” de Kutub Uddin (Bangladesh/UK), „Special Delivery” de Bidyut Kalita (India) cu o viespe potter, „Ice Edge Journey” de Bertie Gregory (Antarctica) cu pui de pinguin împingându-se în apa înghețată pentru prima lor scufundare și „Inside the Pack” de Amit Eshel (Israel) cu lupi arctici pe Ellesmere Island.

cele mai frumoase fotografii cu animale

Competiția Wildlife Photographer of the Year / Foto: Amit Eshel

Aceste fotografii ilustrează, de altfel, complexitatea și frumusețea lumii naturale, precum și provocările cu care se confruntă animalele în mediile lor naturale sau urbanizate.

Ele oferă publicului o perspectivă asupra comportamentului animalelor, supraviețuirii și interacțiunilor ecologice, evidențiind atât estetica cât și importanța conservării biodiversității.

Codul portocaliu de vreme rea a lăsat dezastru în urmă. Gheaţa cât oul de găină a surprins românii: „Doamne Fereşte!”
Recomandări
Mașini din beton, transformate în recife de corali: un proiect artistic și ecologic unic în lume
Mașini din beton, transformate în recife de corali: un proiect artistic și ecologic unic în lume
Elena Udrea, deranjată de jurnalişti în prima zi de şcoală a Evei. „Să fiu şi eu de acord”. Fostul ministru a recunoscut că a fost audiată în dosarul lui Florian Coldea
Elena Udrea, deranjată de jurnalişti în prima zi de şcoală a Evei. „Să fiu şi eu de acord”. Fostul ministru a recunoscut că a fost audiată în dosarul lui Florian Coldea
Extinderea balconului la parter: ce autorizații sunt necesare și ce riști dacă începi fără ele
Extinderea balconului la parter: ce autorizații sunt necesare și ce riști dacă începi fără ele
Şoferul „fantomă” care s-a plimbat ani de zile cu o maşină de Formula 2 pe autostrăzi a fost prins. Ce riscă acum bărbatul care a „fentat” poliţiştii?
Şoferul „fantomă” care s-a plimbat ani de zile cu o maşină de Formula 2 pe autostrăzi a fost prins. Ce riscă acum bărbatul care a „fentat” poliţiştii?
Patru telescoape confirmă: Obiectul misterios care intră în Sistemul Solar este extrem de ciudat
Patru telescoape confirmă: Obiectul misterios care intră în Sistemul Solar este extrem de ciudat
Momente emoționante pentru Elena Udrea: după trei ani, și-a însoțit fiica în prima zi de școală: „De data asta, mami a fost lângă tine!”
Momente emoționante pentru Elena Udrea: după trei ani, și-a însoțit fiica în prima zi de școală: „De data asta, mami a fost lângă tine!”
SUA, obligată să returneze bani pentru aproape jumătate din tarifele impuse de Trump, dacă instanța confirmă depășirea atribuțiilor prezidențiale
SUA, obligată să returneze bani pentru aproape jumătate din tarifele impuse de Trump, dacă instanța confirmă depășirea atribuțiilor prezidențiale
Google Photos permite acum transformarea pozelor în videoclipuri, cu ajutorul Veo 3
Google Photos permite acum transformarea pozelor în videoclipuri, cu ajutorul Veo 3
Revista presei
Adevarul
Un bărbat s-a urcat pe podul de la Agigea și a cerut „turul 2 înapoi” și „Călin Georgescu președinte”. Traficul a fost blocat
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cine este iubitul Cabiriei Morgenstern: actorul Adrian Ciobanu, cu 37 de ani mai în vârstă decât fiica Maiei Morgenstern
Playtech Știri
Cine este Alina Pușcău, frumoasa româncă de la Asia Express 2025, cerută de soție de Vin Diesel
Playtech Știri
Jurnalistul Marius Niță a vorbit despre plecarea de la România TV și viața personală, extrem de privată: „Departe de mine gândul de a deveni tată”. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...