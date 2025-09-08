Cele mai frumoase fotografii de la de la concursul Wildlife Photographer of the Year 2025

Competiția Wildlife Photographer of the Year, ajunsă la ediția sa cu numărul 61 și organizată de Muzeul de Istorie Naturală din Londra, a adus în prim-plan peste 60.000 de imagini, din care doar 100 vor fi expuse în octombrie.

Printre acestea, câteva au fost remarcate pentru impactul vizual și povestea captivantă pe care o spun.

Wildlife Photographer of the Year 2025, un regal pentru ochii privitorului

Jamie Smart (Marea Britanie) surprinde un cerb roșu în plin bellow de rută, în Bradgate Park, în cadrul secțiunii dedicate copiilor. „Rutting Call” evidențiază energia și instinctul natural al masculului în sezonul de împerechere.

În Kenya, Marina Cano (Spania) a surprins trei pui de ghepard în timp ce exersau vânătoarea unui dik-dik tânăr în Rezervația Națională Samburu.

O lecție de viață într-o fotografie

Fotografia „Deadly Lessons” evidențiază importanța etapelor de învățare ale ghepardilor pentru supraviețuire, sub privirea atentă a mamei.

Leana Kuster (Elveția) surprinde grația unei flamingo roz în timpul alimentării în Camargue, Franța, cu fotografia „Pink Pose”, iar Lakshitha Karunarathna (Sri Lanka) arată impactul negativ al deșeurilor asupra elefanților locali, în „Toxic Tip”, subliniind importanța gestionării responsabile a deșeurilor.

Fotografia „Wake-up Call” a Gabrielei Comi (Tanzania) surprinde o leoaică confruntându-se cu un cobra veninos în Serengeti, iar Emmanuel Tardy (Franța) arată cum un leneș traversează cu grijă o zonă urbană, în „No Place Like Home”, evidențiind adaptarea speciilor la habitate fragmentate.

Alte imagini remarcabile includ „Slime Family Portrait” de Kutub Uddin (Bangladesh/UK), „Special Delivery” de Bidyut Kalita (India) cu o viespe potter, „Ice Edge Journey” de Bertie Gregory (Antarctica) cu pui de pinguin împingându-se în apa înghețată pentru prima lor scufundare și „Inside the Pack” de Amit Eshel (Israel) cu lupi arctici pe Ellesmere Island.

Aceste fotografii ilustrează, de altfel, complexitatea și frumusețea lumii naturale, precum și provocările cu care se confruntă animalele în mediile lor naturale sau urbanizate.

Ele oferă publicului o perspectivă asupra comportamentului animalelor, supraviețuirii și interacțiunilor ecologice, evidențiind atât estetica cât și importanța conservării biodiversității.