Cele mai descărcate jocuri pe PS5 în septembrie: Silksong se duelează cu titlurile AAA

Sony a publicat topurile oficiale pentru cele mai descărcate jocuri din PlayStation Store în SUA și Canada pentru luna septembrie 2025.

Luna a fost marcată de competiția dintre mult așteptatul Hollow Knight: Silksong și o serie de lansări majore din zona AAA, dar și de revenirea unor clasice, scrie GameSpot.

NBA 2K26 urcă direct pe primul loc

Noul sezon al francizei NBA 2K a dominat clasamentul PS5, NBA 2K26 ocupând prima poziție încă de la debut. În urma sa s-a plasat Borderlands 4, o lansare intens așteptată, care a reușit un start solid, dar nu suficient pentru a detrona baschetul virtual.

Pe locul al treilea s-a aflat EA Sports FC 26, continuând succesul seriei sportive, în timp ce Hollow Knight: Silksong, unul dintre cele mai anticipate jocuri indie ale ultimilor ani, a intrat direct pe poziția a patra.

Tot în top 10 PS5 s-au regăsit titluri precum Madden NFL 26, Dying Light: The Beast, dar și surpriza Silent Hill f, care a prins locul 9, deși a avut la dispoziție doar o săptămână în luna septembrie.

PS4 și VR: clasici care nu dispar și noi experiențe imersive

Dacă pe PS5 atenția a fost atrasă de lansările recente, în clasamentele PS4 lucrurile au arătat diferit. Red Dead Redemption 2 a revenit pe prima poziție, semn că jocul rămâne extrem de apreciat de comunitate chiar și la ani buni de la lansare.

Pe locul secund s-a clasat ediția Hollow Knight: Voidheart, urmată de Batman: Arkham Knight, în timp ce Silksong a ocupat locul al patrulea și pe generația anterioară de console.

În zona PlayStation VR2, cele mai descărcate titluri au fost Alien: Rogue Incursion VR, Creed: Rise to Glory – Championship Edition și clasicul Beat Saber, alături de experiențe noi precum GORN 2 și Vampire: The Masquerade – Justice.

La categoria Free-to-Play (PS5 și PS4), domină în continuare nume consacrate precum Fortnite, Roblox, Rocket League și Call of Duty: Warzone, dar și intrări noi precum Delta Force (F2P) sau Marvel Rivals.

Concluzia lunii septembrie 2025 pe PlayStation Store este că titlurile sportive de la EA și 2K domină în continuare topurile, însă jocuri indie precum Silksong reușesc să își facă loc în rândul giganților, demonstrând că există o cerere puternică și pentru experiențe alternative, mai creative.