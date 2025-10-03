Ultima ora
Nicuşor Dan: Legea pregătirii populaţiei pentru război, transmisă curând Parlamentului. Noutatea majoră – stagiul militar voluntar de 4 luni, plătit de stat
03 oct. 2025 | 11:13
de Iulia Kelt

Cele mai descărcate jocuri pe PS5 în septembrie: Silksong se duelează cu titlurile AAA

Gaming
Cele mai descărcate jocuri pe PS5 în septembrie: Silksong se duelează cu titlurile AAA
Topul jocurilor descărcate pe PS5 / Foto: Mohsen Vaziri

Sony a publicat topurile oficiale pentru cele mai descărcate jocuri din PlayStation Store în SUA și Canada pentru luna septembrie 2025.

Luna a fost marcată de competiția dintre mult așteptatul Hollow Knight: Silksong și o serie de lansări majore din zona AAA, dar și de revenirea unor clasice, scrie GameSpot.

NBA 2K26 urcă direct pe primul loc

Noul sezon al francizei NBA 2K a dominat clasamentul PS5, NBA 2K26 ocupând prima poziție încă de la debut. În urma sa s-a plasat Borderlands 4, o lansare intens așteptată, care a reușit un start solid, dar nu suficient pentru a detrona baschetul virtual.

Vezi și:
Cum să transmiți jocurile de pe PS5 pe Discord: ghid complet
Ubisoft face schimbări majore: Ce se întâmplă, de fapt, cu jocurile video Assassin’s Creed, Far Cry și Rainbow Six

Pe locul al treilea s-a aflat EA Sports FC 26, continuând succesul seriei sportive, în timp ce Hollow Knight: Silksong, unul dintre cele mai anticipate jocuri indie ale ultimilor ani, a intrat direct pe poziția a patra.

Tot în top 10 PS5 s-au regăsit titluri precum Madden NFL 26, Dying Light: The Beast, dar și surpriza Silent Hill f, care a prins locul 9, deși a avut la dispoziție doar o săptămână în luna septembrie.

PS4 și VR: clasici care nu dispar și noi experiențe imersive

Dacă pe PS5 atenția a fost atrasă de lansările recente, în clasamentele PS4 lucrurile au arătat diferit. Red Dead Redemption 2 a revenit pe prima poziție, semn că jocul rămâne extrem de apreciat de comunitate chiar și la ani buni de la lansare.

Pe locul secund s-a clasat ediția Hollow Knight: Voidheart, urmată de Batman: Arkham Knight, în timp ce Silksong a ocupat locul al patrulea și pe generația anterioară de console.

În zona PlayStation VR2, cele mai descărcate titluri au fost Alien: Rogue Incursion VR, Creed: Rise to Glory – Championship Edition și clasicul Beat Saber, alături de experiențe noi precum GORN 2 și Vampire: The Masquerade – Justice.

La categoria Free-to-Play (PS5 și PS4), domină în continuare nume consacrate precum Fortnite, Roblox, Rocket League și Call of Duty: Warzone, dar și intrări noi precum Delta Force (F2P) sau Marvel Rivals.

Concluzia lunii septembrie 2025 pe PlayStation Store este că titlurile sportive de la EA și 2K domină în continuare topurile, însă jocuri indie precum Silksong reușesc să își facă loc în rândul giganților, demonstrând că există o cerere puternică și pentru experiențe alternative, mai creative.

Vântul extrem de puternic a făcut daune uriașe în București și Ilfov. Bilanțul pagubelor în urma codului portocaliu
Recomandări
Primul român care a ajuns în clasamentul celor mai buni bucătari din lume. Premiul primit de Alex Petricean la gala The Best Chef 2025 de la Milano
Primul român care a ajuns în clasamentul celor mai buni bucătari din lume. Premiul primit de Alex Petricean la gala The Best Chef 2025 de la Milano
Oamenii de știință au creat virusuri proiectate de inteligența artificială care se reproduc cu succes
Oamenii de știință au creat virusuri proiectate de inteligența artificială care se reproduc cu succes
Cât costă să faci fundația unei case de 100 mp în 2025. Detalii despre materiale și etape
Cât costă să faci fundația unei case de 100 mp în 2025. Detalii despre materiale și etape
Incendiu puternic la Mănăstirea Cozia. Pompierii intervin cu 5 autospeciale, trafic blocat pe Valea Oltului
Incendiu puternic la Mănăstirea Cozia. Pompierii intervin cu 5 autospeciale, trafic blocat pe Valea Oltului
Cum să plătești mai puțin la gaze dacă stai la casă. Schimbări simple care reduc facturile chiar din prima lună
Cum să plătești mai puțin la gaze dacă stai la casă. Schimbări simple care reduc facturile chiar din prima lună
De ce remake-ul Harry Potter poate fi mai important ca oricând. Când poți vedea serialul de pe HBO Max
De ce remake-ul Harry Potter poate fi mai important ca oricând. Când poți vedea serialul de pe HBO Max
Rețeaua de socializare Threads, de la Meta, „se ia la trântă” cu X-ul lui Elon Musk. Noutatea care ar putea schimba ierarhia
Rețeaua de socializare Threads, de la Meta, „se ia la trântă” cu X-ul lui Elon Musk. Noutatea care ar putea schimba ierarhia
Dacia Spring costă mai puțin decât o bicicletă datorită noilor subvenții pentru casarea și reînnoirea mașinilor vechi, iar ofertele abia încep în Italia
Dacia Spring costă mai puțin decât o bicicletă datorită noilor subvenții pentru casarea și reînnoirea mașinilor vechi, iar ofertele abia încep în Italia
Revista presei
Adevarul
România, în pericol? Cât de mare e riscul unui atac sub steag fals. General: „Ne trebuie arme defensive mai mult decât tancuri”
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Matteo, surpriză emoționantă pentru logodnica lui, după 11 ani de relație: „Am reușit ghidat de Mia”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Horoscop zilnic 3 octombrie 2025. Zodia care are parte de tensiuni în familie
Playtech Știri
5 zodii au şanse mari să îşi întâlnească jumătatea în săptămâna 6-12 octombrie 2025. Cine sunt norocoşii zodiacului
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...