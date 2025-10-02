Ultima ora
Cum să transmiți jocurile de pe PS5 pe Discord: ghid complet
Cum faci stream pe Discord dacă ai PS5 / Foto: How to Geek

Dacă vrei să împărtășești sesiunile tale de gaming pe PlayStation 5 cu prietenii de pe Discord, există două metode simple: Remote Play sau utilizarea unui card de captură video.

Streamingul pe Discord a devenit una dintre cele mai populare modalități de a transforma o sesiune de joc într-o experiență socială.

Cu ajutorul funcțiilor disponibile pe PS5, dar și a unor soluții hardware suplimentare, îți poți proiecta jocurile direct în chaturile de pe Discord.

Transmiterea pe Discord folosind Remote Play

Remote Play este o funcție integrată în PS5 care îți permite să redai jocurile de la distanță, dar și să le transmiți mai departe prin aplicații precum Discord.

Nu ai nevoie de abonament PlayStation Plus, ci doar de un cont PSN și de aplicația oficială PS Remote Play pentru Windows sau Mac.

Pașii principali:

  1. Activează Remote Play pe PS5 din Settings > System > Remote Play.
  2. Instalează aplicația PS Remote Play pe PC sau Mac, apoi autentifică-te cu datele contului PSN.
  3. Conectează-te la consola PS5 și așteaptă ca imaginea să fie redată pe ecranul aplicației.
  4. Intră pe Discord, accesează chatul dorit și selectează Share Screen.
  5. Alege fereastra „PS Remote Play”, setează rezoluția și frame rate-ul, apoi apasă Go Live.

Reține că fără abonament Discord Nitro calitatea maximă va fi de 720p la 30 FPS, dar pentru majoritatea sesiunilor casual este suficientă.

Cum să folosești un card de captură pentru o calitate mai bună

Pentru cei care doresc să evite Remote Play și să obțină o calitate mai ridicată, soluția este un capture card. Acesta interceptează semnalul video al consolei și îl transmite simultan către TV și PC.

Configurarea necesită două cabluri HDMI: unul de la PS5 către card și altul de la card către televizor sau monitor.

Cardul se conectează apoi prin USB la computer, unde imaginea devine disponibilă pentru aplicații precum Discord.

După conectare, procesul este similar: deschizi Discord, selectezi „Share Screen”, alegi sursa „USB Video” (cardul de captură) și începi transmisia.

Avantajul acestei metode este o imagine mai clară și o latență mai redusă, mai ales dacă folosești un model modern cu suport pentru USB 3.0 sau USB-C.

Probleme frecvente și soluții pentru ele

  • Probleme de întârziere: apare mai ales la Remote Play. Recomandat este să folosești cablu Ethernet pentru PS5 și PC, evitând Wi-Fi-ul.
  • Ecran negru pe Discord: poate fi cauzat de funcția „Hardware Acceleration”. O poți dezactiva din Discord > Settings > Advanced.
  • Calitate scăzută a stream-ului: cardurile de captură entry-level pot limita rezoluția și FPS-ul; upgrade-ul la un model mai performant rezolvă problema.

Așadar, streamingul de pe PS5 către Discord este accesibil oricui. Remote Play oferă o metodă rapidă și gratuită, în timp ce cardul de captură aduce stabilitate și calitate superioară.

Indiferent de alegere, prietenii tăi vor putea urmări live sesiunile tale de gaming, iar experiența de joc va deveni una mult mai interactivă.

