PS5 Pro, mai mult decât gaming – cum transformi noua consolă PlayStation într-un centru multimedia 4K cu aplicații utile și servicii online

Când vine vorba de console de gaming în 2025, acestea nu mai sunt nici pe departe dispozitive dedicate exclusiv plăcutei activități de jocuri video. Playstation 5 Pro este cel mai bun exemplu al îmbrățișării conceptului de centru multimedia complet, de la jocuri de top și aplicații de streaming, până la redarea de conținut 4K UltraHD de pe un stick USB sau din rețeaua locală. Puterea de procesare masivă din spatele noului PS5 Pro funcționează de minune într-o varietate foarte mare de scenarii, iar gamingul clasic este doar vârful piramidei. Ideea este că au apus vremurile în care îți cumpărai o consolă doar pentru o singură activitate, acum îți oferă întregul spectru de divertisment, filme, muzică și jocuri la calitate superlativă și fără cusur.

În practică, transformarea consolei în centru multimedia 4K înseamnă trei lucruri pe care le organizezi din start: setările corecte de imagine și sunet, instalarea aplicațiilor potrivite pentru obiceiurile tale și o metodă comodă de a controla totul din canapea. PS5 Pro are avantajul unor decodări hardware rapide pentru video 4K HDR, o interfață fluidă și integrare bună cu televizoare și receivere moderne, astfel încât nu te vei lovi de blocaje sau întârzieri în meniuri. Dacă faci de la început alegerile potrivite, vei avea un flux simplu: pornești consola, ecranul se comută automat pe intrarea corectă, aplicația preferată te așteaptă în bara Media, iar sunetul ajunge fidel la televizor sau la receiver, în funcție de configurația ta.

Setări video și audio pentru o experiență 4K de cinema

Primul pas este să activezi corect 4K și HDR. Din Settings ▸ Screen and Video, setezi Video Output la 4K și HDR pe Automatic, iar dacă televizorul tău are moduri avansate de procesare, îți recomand să alegi modul de imagine cel mai neutru, ca să lași consola și aplicațiile să facă treaba fără suprasaturații. Tot aici, merită să activezi HDMI Device Link, astfel încât PS5 Pro să pornească televizorul și să comute automat sursa când apeși butonul. Economisești timp, iar experiența devine coerentă pentru toți cei din casă.

Pe partea de sunet, decide întâi traseul: dacă folosești doar TV-ul, la Settings ▸ Sound păstrezi ieșirea pe HDMI Device, iar televizorul va duce mai departe sunetul spre bară sau spre receiver prin eARC, dacă există. Dacă ai un AV receiver dedicat, alege AV Amplifier, setează numărul de canale disponibile și preferința pe Bitstream atunci când aplicația o permite. În aplicațiile care oferă sunet spațial, vei vedea etichete clare în interfața lor, iar tu nu trebuie decât să te asiguri că HDMI-ul trece corect semnalul. În cazurile rare în care întâmpini ecrane negre la comutarea în HDR, poți ajusta 4K Transfer Rate din același meniu, coborând un pas pentru a stabiliza handshake-ul cu TV-ul.

Calibrarea HDR este esențială pentru a evita imaginea prea întunecată sau highlighturile arse. Rulează Adjust HDR din meniul consolei, urmând pașii simpli cu simbolul soarelui. Fă această calibrare o singură dată pentru profilul tău, iar apoi nu schimba modurile de imagine ale TV-ului între Standard, Vivid sau Cinema atunci când te muți din Netflix în YouTube, pentru că vei dubla procesările. Dacă televizoarele din casă au opțiuni diferite, păstrează pe fiecare un mod dedicat pentru sursa PlayStation, astfel încât toate setările să rămână constante.

La capitolul rețea, dacă poți trage un cablu, conectează PS5 Pro prin Ethernet. Streamingul 4K HDR este mai stabil pe cablu, în special când mai multe dispozitive din casă se află pe Wi-Fi. Dacă nu ai această posibilitate, poziționează consola cât mai aproape de router și folosește banda de 5 GHz. În aplicații precum Netflix sau Apple TV+, clipurile 4K cu bitrate ridicat se văd cel mai bine când nu te lovești de fluctuații de rețea, iar PS5 Pro merită lățimea de bandă rezervată.

Aplicații esențiale: video și muzică pe PS5 Pro

După setări, instalează aplicațiile pe care le folosești constant. Pentru video, ai la îndemână Netflix, Disney+, Prime Video, Max, Apple TV+, YouTube și Crunchyroll. Fiecare vine cu autentificare rapidă prin cod sau QR, astfel încât te loghezi în câteva secunde. Avantajul pe PS5 Pro este că interfața rămâne fluidă chiar și când sari între aplicații, iar profilurile, watchlistul și continuarea de unde ai rămas se sincronizează cu telefonul. În YouTube, poți trimite clipuri direct din aplicația de pe mobil, iar în platformele cu watchlisturi detaliate vei regăsi instant conținutul preferat.

Pe muzică, ai opțiuni la fel de solide: Spotify, Apple Music și TIDAL rulează în fundal, ceea ce înseamnă că poți asculta playlisturi în timp ce navigezi prin interfață sau chiar când instalezi jocuri. În Control Center vei avea mereu la îndemână play, pauză, skip și volumul, fără să intri și să ieși din aplicații. Dacă obișnuiești să faci petreceri acasă, îți va fi comod să ocolești televizorul: pornești doar consola, deschizi aplicația de muzică și controlezi totul de pe telefon, ca într-un player dedicat.

Dacă ai unitatea optică, PS5 Pro poate reda și discuri Ultra HD Blu-ray, utile pentru colecționari sau pentru titluri de referință unde vrei calitate maximă a imaginii și a sunetului. În acest scenariu, păstrează aceeași logică de mai sus: modul de imagine neutru, eARC activ pe TV și receiver, și lasă discurile să trimită formatul audio nativ atunci când este posibil. Chiar dacă azi streamingul acoperă majoritatea conținutului, o colecție pe disc rămâne relevantă în camerele dedicate vizionării.

Player local: stick USB, HDD/NAS și Plex

Pentru biblioteca ta locală, varianta directă este USB Media Player. Conectezi un stick sau un HDD în format exFAT și redai fișiere video MP4 sau MKV, muzică MP3, FLAC sau WAV și fotografii. În interfața Media, folderele apar clar, iar navigarea este simplă. Ca să eviți situațiile în care subtitrarea nu se încarcă, păstrează fișierele cu denumiri curate și pune subtitrarea cu același nume în același folder. Dacă folosești caractere speciale în subtitrări, salvează-le în UTF-8, astfel încât diacriticele să apară corect.

Dacă deții un NAS sau un PC care rulează permanent, îți recomand Plex pe PS5. Instalezi aplicația client pe consolă, iar pe NAS/PC pornești Plex Media Server. Câștigi o bibliotecă organizată pe postere, sezoane, meta-date și acces la subtitrări încorporate, plus transcodare atunci când formatul sursă nu este compatibil cu redarea directă. Avantajul major este accesul de oriunde, dacă îți configurezi corect port-forwardingul sau folosești relay-ul oferit de Plex, ceea ce înseamnă că îți poți vedea întreaga colecție și când ești plecat.

Pentru un rezultat curat, folosește o structură consecventă a folderelor. Filmele pot sta în directoare separate, cu numele filmului și anul, iar serialele în formatul serial.s01e01.mkv, serial.s01e02.mkv și așa mai departe. Muzica arată cel mai bine cu taguri corecte pentru artist, album și piesă, astfel încât cover-urile să se afișeze în interfață. Dacă biblioteca este mare, investește câteva minute în a rula un utilitar de tag-uire în masă, pentru că efectul în Plex și în playerul USB se simte imediat.

Control și confort: telecomandă, telefon, profiluri și siguranță

Chiar dacă poți controla totul din DualSense, o telecomandă media dedicată te scutește de multe mișcări inutile. Media Remote-ul oficial oferă butoane directe pentru play, pauză, volum și skip, iar cu CEC activ pe TV, PS5 Pro pornește automat ecranul și comută intrarea când atingi orice buton. Este cea mai comodă soluție pentru serile în care doar vrei să vezi un film și nu te interesează butoanele specifice de joc. Dacă ai deja o telecomandă universală, asigură-te că intrarea HDMI a consolei este marcată clar în profil, pentru ca macro-urile de pornire să nu dea greș.

Telefonul îți ușurează viața în două moduri. Mai întâi, majoritatea aplicațiilor media folosesc autentificare rapidă cu cod sau QR, deci nu tastezi parole pe ecran. Apoi, YouTube și Spotify îți permit control direct din aplicațiile de pe mobil, inclusiv căutare și trimiterea conținutului către PS5 Pro. În felul acesta, cauți rapid un clip, îl trimiți pe ecranul mare și nu pierzi timp prin tastaturile virtuale ale consolei. Dacă îți place să comuți des între muzică, clipuri și aplicații video, vei aprecia cât de natural devine fluxul odată ce telefonul ajută la selecție.

Nu în ultimul rând, creează profiluri și configurează Parental Controls. Din Settings ▸ Family and Parental Controls poți limita accesul la aplicații, poți seta intervale orare și poți filtra conținutul în funcție de vârstă. Dacă ai copii, vei evita surprizele legate de achiziții în aplicații sau vizionări nepotrivite. Pentru contul tău principal, activează un PIN pentru cumpărături și păstrează autentificarea în doi pași. În familiile în care mai multe persoane folosesc aceeași consolă pentru filme și muzică, profilurile separate în aplicații precum Netflix sau Spotify te ajută să păstrezi recomandările curate și istoricul personalizat.

După această configurare, PS5 Pro devine cu adevărat un hub multimedia 4K. Pornești consola, HDMI Device Link trezește televizorul, aplicația ta preferată e la un buton distanță, iar audio-ul ajunge la bară sau la receiver exact cum trebuie. Dacă vrei să mergi mai departe, poți adăuga un NAS pentru întreaga familie, unde să stochezi filmele de vacanță sau fotografiile vechi, și să le accesezi din Plex pe PS5 Pro. Iar când ai chef de gaming, treci înapoi în tabul Games, fără să schimbi cabluri sau profile audio.

Concluzia este simplă: deși rămâne o consolă dedicată jocurilor, PS5 Pro se simte acasă într-un living modern în care streamingul, muzica și conținutul local coexistă. Dacă pui la punct setările video și audio, alegi aplicațiile potrivite și îți organizezi biblioteca, consola devine un player 4K HDR versatil, rapid și fiabil. În loc să investești în trei dispozitive separate, poți folosi unul singur, cu un singur cablu HDMI, o singură interfață și un singur mod de control.