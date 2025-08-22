Ultima ora
Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
22 aug. 2025
de Ozana Mazilu

Cele mai bune jocuri pe Game Pass în 2025: de la RPG-uri spectaculoase la puzzle-uri indie
Experiențe pentru orice tip de jucător - topul jocurilor de pe Game Pass Foto: Game Pass

Game Pass continuă să fie în 2025 unul dintre cele mai atractive servicii de gaming din lume. Microsoft a reușit să îmbine lansările de zi unu cu un catalog clasic impresionant, astfel încât oferta este mai variată și mai bogată ca oricând. Printre titlurile care au cucerit deja publicul se numără Avowed, Clair Obscur: Expedition 33 și remasterizarea The Elder Scrolls IV: Oblivion, alături de surprize indie precum Blue Prince.

Fie că preferi experiențe RPG cu povești complexe, jocuri de acțiune pline de adrenalină, simulatoare de orașe sau aventuri narative, Game Pass îți oferă o selecție atent aleasă, gândită pentru toate gusturile. Lista celor mai bune 25 de jocuri disponibile acum pe platformă este o dovadă a diversității și calității care definesc serviciul.

Mixul dintre blockbustere și jocuri indie

Unul dintre punctele forte ale Game Pass este felul în care reușește să aducă împreună jocuri AAA așteptate de ani de zile și titluri independente surprinzătoare, pe care poate altfel nu le-ai fi descoperit.

De exemplu, Avowed, RPG-ul produs de Obsidian Entertainment, demonstrează cât de mult poate înflori un studio atunci când are libertatea și sprijinul necesar. Jocul oferă o poveste originală, un stil vizual spectaculos și lupte dinamice, dar fără dimensiunile copleșitoare ale superproducțiilor moderne. Alături de el, Clair Obscur: Expedition 33 propune o aventură de inspirație franceză, cu un sistem de luptă pe ture și o poveste care îmbină estetica Belle Époque cu fantezia întunecată.

La polul opus, secțiunea indie surprinde prin originalitate. Blue Prince este descris drept un „roguelike arhitectural”, unde trebuie să explorezi o vilă misterioasă care își schimbă structura zilnic. Jocul se dovedește a fi o enigmă fascinantă, în care logica clasică nu este întotdeauna cea mai bună armă. Alături de el, titluri precum Cocoon sau Citizen Sleeper arată cât de mult pot inova studiourile mici în materie de gameplay și storytelling.

Revenirea clasicilor și reinventarea genurilor

Catalogul Game Pass nu se rezumă doar la lansările recente. Microsoft a reușit să mențină în ofertă o colecție impresionantă de titluri clasice care au definit generații de jucători. Serii legendare precum Halo, Fallout sau Diablo sunt prezente în forme actualizate, oferindu-ți ocazia să redescoperi poveștile care au marcat istoria gamingului.

De pildă, Fallout: New Vegas continuă să fie recomandarea de top pentru cei care intră prima dată în universul post-apocaliptic, datorită scriiturii excelente și tonului său rebel. În același timp, Diablo IV a primit un suflu nou odată cu update-ul Loot Reborn, care a revigorat loot-ul și evenimentele mondiale, transformând jocul într-o experiență mult mai satisfăcătoare.

Reinventarea genurilor este un alt atu al platformei. Hi-Fi Rush, de exemplu, a reușit să transforme un joc de acțiune într-un spectacol ritmat, accesibil și celor care nu au ureche muzicală. Tot pe această linie, Inscryption a surprins prin felul în care amestecă genuri diferite – de la card game la puzzle-uri horror – reușind să creeze o experiență unică, aproape imposibil de descris în cuvinte.

Experiențe pentru orice tip de jucător

Ceea ce diferențiază Game Pass este varietatea. Indiferent dacă preferi o experiență relaxantă sau una intensă, ai la dispoziție opțiuni care să-ți satisfacă nevoile.

Dacă vrei liniște și explorare calmă, Stardew Valley și Lonely Mountains: Snow Riders sunt alegeri perfecte. Primul îți oferă satisfacția construirii propriei ferme și a relațiilor cu sătenii, în timp ce al doilea transformă schiul și bicicleta de munte în activități zen, în ciuda accidentelor inevitabile.

În schimb, pentru cei care caută acțiune pură, Doom (2016) și Vampire Survivors sunt exemple clare de jocuri care îți testează reflexele și rezistența la stres. Ambele reușesc să păstreze un echilibru între frenezie și satisfacția progresului, fiecare sesiune de joc devenind o experiență intensă.

Nu lipsesc nici titlurile care pun accent pe poveste și atmosferă. Pentiment, aventura narativă inspirată de manuscrisele medievale, sau Indiana Jones and the Great Circle, care combină puzzle-uri și acțiune clasică, arată că jocurile video pot fi la fel de captivante ca un film sau un roman.

Așadar, anul 2025 confirmă încă o dată că Game Pass nu este doar un serviciu de abonament, ci o platformă care redefinește modul în care consumi jocuri video. De la capodopere RPG precum Metaphor: ReFantazio sau Octopath Traveler 2, până la bijuterii indie și colecții de clasici, selecția actuală demonstrează că există ceva pentru fiecare jucător.

Dacă ești abonat, ai la dispoziție o bibliotecă în continuă schimbare, unde fiecare lună aduce surprize noi. Dacă nu, lista celor mai bune 25 de jocuri pe Game Pass din acest an ar putea fi motivul perfect să faci pasul și să descoperi un univers de experiențe pe care altfel le-ai putea rata.

