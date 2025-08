Cele mai bune browsere pentru confidențialitate în 2025. Alternativele la Chrome: Brave, Firefox, LibreWolf și Vivaldi

Într-o perioadă în care orice click online poate fi urmărit, alegerea unui browser orientat spre confidențialitate devine esențială.

Unele opțiuni protejează datele utilizatorilor încă din prima secundă, blocând reclame, trackere și cookie-uri, în timp ce altele au nevoie de câteva ajustări suplimentare pentru a oferi un nivel similar de securitate.

În continuare, haide să analizăm patru browsere popularem, Brave, Firefox, LibreWolf și Vivaldi, și modul în care acestea pun controlul în mâinile tale.

Brave oferă protecție automată și mod privat cu Tor

Brave este construit pe platforma Chromium, ceea ce îl face familiar pentru cei obișnuiți cu Google Chrome, dar elimină practicile invazive de colectare a datelor.

Imediat după instalare, browserul blochează reclame, cookie-uri și linkuri care includ coduri de urmărire. Motorul de căutare implicit, Brave Search, înlocuiește Google, evitând colectarea masivă de informații.

O funcție utilă este modul Privat cu Tor, care redirecționează traficul prin mai multe noduri criptate, crescând semnificativ anonimatul.

Mai mult decât atât, Brave actualizează automat conexiunile la HTTPS și limitează informațiile „referrer” pe care site-urile le pot accesa.

În plus, blochează tehnicile de amprentare digitală (fingerprinting) prin introducerea de „zgomot” în datele despre dispozitiv, astfel încât fiecare sesiune să pară diferită.

Totuși, browserul Brave nu este perfect. Modul Tor poate încetini navigarea, iar unele site-uri nu se încarcă corect. De asemenea, are propriul sistem de publicitate și recompense criptografice, ceea ce înseamnă că înlocuiește reclamele tradiționale cu propria rețea, scrie How to Geek.

Firefox, LibreWolf și Vivaldi sunt, la rândul lor, alternative flexibile pentru protecția datelor

Firefox rămâne o opțiune populară pentru utilizatorii preocupați de confidențialitatea unui browser. Enhanced Tracking Protection este activat implicit și blochează cookie-urile terților, scripturile de amprentare și chiar minerii de criptomonede.

Modul privat previne salvarea istoricului pe dispozitiv, însă pentru a ascunde activitatea față de furnizorul de internet este recomandată utilizarea unui VPN. Totuși, în 2025, unele modificări controversate ale politicii Mozilla au ridicat întrebări despre modul în care compania gestionează datele utilizatorilor.

LibreWolf, o versiune derivată din Firefox, merge mai departe. Este configurat cu setări stricte de confidențialitate, blochează mii de trackere cunoscute și șterge datele la închiderea browserului.

Include protecție avansată împotriva amprentării și previne scurgerile IP prin dezactivarea WebRTC. Totuși, unele site-uri pot funcționa defectuos din cauza blocării agresive a scripturilor.

Vivaldi, bazat tot pe Chromium, combină flexibilitatea cu opțiuni extinse de personalizare. Are un blocator de reclame și trackere integrat, conexiuni HTTPS securizate și permisiuni ajustabile pentru fiecare site.

Cu toate acestea, anumite servicii Google rămân active în fundal, iar utilizatorul trebuie să configureze manual setările pentru un nivel maxim de protecție.

Dacă vrei protecție fără bătăi de cap, Brave și LibreWolf sunt cele mai bune alegeri. Dacă preferi un echilibru între confidențialitate și compatibilitate, Firefox și Vivaldi îți oferă mai mult control, dar necesită câteva ajustări.