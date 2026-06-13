Cele mai frumoase plaje din Croaţia. Turiştii din România merg în număr din ce în ce mai mare aici

O experiență de neratat este vizitarea lacurilor sărate din partea de nord-vest a insulei, înconjurate de păduri de pini. În centrul lacului Veliko se află insulița Sfânta Maria, unde poate fi admirată o mănăstire benedictină datând din secolul al XII-lea. Atmosfera locului și peisajele naturale transformă această zonă într-una dintre cele mai fotografiate din regiune.

Cei care aleg să exploreze mai mult insula pot ajunge și în localitatea Polače, unde se păstrează numeroase vestigii din perioada romană.

Lastovo, „insula stelelor” pentru vacanțe fără aglomerație

O altă opțiune potrivită pentru cei care caută liniște este Lastovo, recunoscută drept una dintre cele mai împădurite insule croate. Aici, turismul de masă nu a schimbat încă atmosfera autentică a locului, iar natura ocupă un loc central în experiența vizitatorilor.

Localitatea Lastovo reprezintă cea mai mare așezare de pe insulă și punctul de plecare către obiective precum fortăreața Kaštel sau plaja Mihajla. Pentru turiștii care preferă mișcarea în aer liber, traseul de 6,4 kilometri „Din prezent în trecut” oferă o oportunitate excelentă de explorare.

Pe lista atracțiilor se află și peștera Rača, iar serile petrecute aici au un farmec aparte. Nivelul redus al poluării luminoase a făcut ca Lastovo să fie cunoscută și sub numele de „insula stelelor”, fiind un loc ideal pentru observarea cerului nocturn.

Silba, insula fără mașini și cu golfuri ascunse

Pentru cei care își doresc o adevărată evadare din agitația cotidiană, Silba este una dintre cele mai liniștite insule ale Croației. Unul dintre elementele care contribuie la atmosfera relaxată este lipsa mașinilor, ceea ce oferă vizitatorilor posibilitatea de a se bucura de natură și de liniște.

Cel mai cunoscut simbol al insulei este Toreta, supranumit „turnul iubirii”, o construcție care se ridică la 15 metri înălțime. Cu toate acestea, farmecul Silbei nu se rezumă la acest reper. Aleile înguste conduc spre numeroase golfuri și plaje de pietriș sau stânci care fragmentează litoralul.