Cele mai frumoase plaje din Croaţia. Turiştii din România merg în număr din ce în ce mai mare aici
Croația continuă să fie una dintre destinațiile preferate de vacanță pentru români, iar interesul pentru această țară crește de la an la an. Deși numeroase stațiuni și insule au devenit extrem de populare în sezonul estival, există încă locuri unde ritmul vieții rămâne calm, iar aglomerația pare departe. Pentru cei care își doresc o vacanță relaxantă, în mijlocul naturii și departe de zonele turistice supraaglomerate, câteva insule croate mai mici reprezintă alternative ideale.
Mljet, una dintre cele mai verzi insule ale Croației
Printre cele mai apreciate destinații pentru iubitorii de natură se află Mljet, considerată una dintre cele mai verzi insule din Croația. Principalul punct de atracție este Parcul Național Mljet, un loc care atrage vizitatori datorită peisajelor sale spectaculoase.
O experiență de neratat este vizitarea lacurilor sărate din partea de nord-vest a insulei, înconjurate de păduri de pini. În centrul lacului Veliko se află insulița Sfânta Maria, unde poate fi admirată o mănăstire benedictină datând din secolul al XII-lea. Atmosfera locului și peisajele naturale transformă această zonă într-una dintre cele mai fotografiate din regiune.
Cei care aleg să exploreze mai mult insula pot ajunge și în localitatea Polače, unde se păstrează numeroase vestigii din perioada romană.
Lastovo, „insula stelelor” pentru vacanțe fără aglomerație
O altă opțiune potrivită pentru cei care caută liniște este Lastovo, recunoscută drept una dintre cele mai împădurite insule croate. Aici, turismul de masă nu a schimbat încă atmosfera autentică a locului, iar natura ocupă un loc central în experiența vizitatorilor.
Localitatea Lastovo reprezintă cea mai mare așezare de pe insulă și punctul de plecare către obiective precum fortăreața Kaštel sau plaja Mihajla. Pentru turiștii care preferă mișcarea în aer liber, traseul de 6,4 kilometri „Din prezent în trecut” oferă o oportunitate excelentă de explorare.
Pe lista atracțiilor se află și peștera Rača, iar serile petrecute aici au un farmec aparte. Nivelul redus al poluării luminoase a făcut ca Lastovo să fie cunoscută și sub numele de „insula stelelor”, fiind un loc ideal pentru observarea cerului nocturn.
Silba, insula fără mașini și cu golfuri ascunse
Pentru cei care își doresc o adevărată evadare din agitația cotidiană, Silba este una dintre cele mai liniștite insule ale Croației. Unul dintre elementele care contribuie la atmosfera relaxată este lipsa mașinilor, ceea ce oferă vizitatorilor posibilitatea de a se bucura de natură și de liniște.
Cel mai cunoscut simbol al insulei este Toreta, supranumit „turnul iubirii”, o construcție care se ridică la 15 metri înălțime. Cu toate acestea, farmecul Silbei nu se rezumă la acest reper. Aleile înguste conduc spre numeroase golfuri și plaje de pietriș sau stânci care fragmentează litoralul.
Plaja Pocukmarak se numără printre cele mai populare zone ale insulei și este apreciată inclusiv de pasionații de scufundări. În același timp, Silba ascunde numeroase locuri retrase pentru cei care caută intimitate și relaxare.
Iž și Susak, două insule cu identitate proprie
Situată în apropiere de Zadar, insula Iž și-a păstrat caracterul liniștit în ciuda poziției sale avantajoase. Are doar două localități, Veli Iž și Mali Iž, unde casele colorate și porturile mici contribuie la atmosfera specifică litoralului croat.
Dimensiunile reduse ale insulei permit explorarea acesteia pe jos sau cu bicicleta, ceea ce o transformă într-o alegere potrivită pentru iubitorii de natură. Tot aici se păstrează o tradiție veche a olăritului, iar „iški lopiž” este cunoscut drept o specialitate locală.
La rândul său, Susak reprezintă o apariție aparte în peisajul croat. Spre deosebire de multe alte insule din țară, aici predomină nisipul galben, nu plajele cu pietriș. Insula este cunoscută și pentru tradițiile etnografice specifice, precum și pentru dialectul local.
Susak are o singură așezare și un număr redus de opțiuni de cazare, aspecte care contribuie la atmosfera sa liniștită. Golful Obis, aflat în partea sud-vestică, este apreciat de iubitorii de scufundări, în timp ce cele mai multe plaje cu nisip sunt situate în partea nordică a insulei.
Pentru turiștii care își doresc să descopere o altă față a Croației, departe de aglomerația specifică sezonului de vârf, aceste cinci insule oferă peisaje spectaculoase, natură bine conservată și un ritm de vacanță mult mai relaxat.