Cele mai așteptate filme din octombrie 2025: horror-uri, continuări mult dorite și surprize de Oscar

Toamna cinematografică intră în forță cu unele dintre cele mai discutate lansări ale anului. Potrivit datelor furnizate de Diesel Labs și analizate de Screen Rant, luna octombrie 2025 aduce o combinație de continuări așteptate, biografii dramatice și comedii de rezonanță, fiecare având un scor de „hype” calculat pe baza atenției online.

După succesul filmelor din septembrie, precum The Conjuring: Last Rites și Demon Slayer, octombrie promite să fie și mai intens. Iată care sunt cele mai anticipate titluri, conform atenției publicului și volumului de discuții din mediul digital.

Pe primul loc, cu un scor de atenție de 100%, se află Black Phone 2, continuarea horror-ului lansat în 2021 cu Ethan Hawke în rolul principal. Originalul a fost un succes de box office și a câștigat o bază de fani loiali, așa că revenirea acestuia pe marile ecrane pe 17 octombrie 2025 atrage cel mai mare interes.

Cu peste 70 de milioane de semnale de atenție online, filmul este văzut drept cel mai puternic concurent al lunii în materie de box office. Criticii și spectatorii se așteaptă ca această continuare să ducă povestea într-o direcție și mai întunecată, respectând tradiția horror-ului de a ridica miza la fiecare sequel.

Tot în zona thriller-horror, Bone Lake (3 octombrie) a reușit să adune un hype considerabil, cu un scor de 55%, fiind deja lăudat pentru abordarea sa atmosferică. Împreună, aceste titluri demonstrează că publicul rămâne fidel genului horror, mai ales în perioada toamnei.

Tron: Ares și The Smashing Machine, între sci-fi și dramă sportivă

Pe locul doi în clasament se află Tron: Ares, al treilea film din franciza Disney, programat pentru 10 octombrie. Cu un scor de 81%, producția marchează o revenire spectaculoasă a unei serii care a așteptat ani buni pentru o continuare. Fanii sci-fi-ului vizual spectaculos sunt în extaz, iar Tron: Ares promite să fie una dintre marile atracții vizuale ale sezonului.

La mică distanță în atenția publicului se află The Smashing Machine (3 octombrie), cu un scor de 75%. Filmul biografic produs de A24 îi aduce pe Dwayne „The Rock” Johnson și Emily Blunt într-o dramă despre viața legendarului luptător Mark Kerr, un titlu care ar putea intra în cursa pentru Oscarurile din 2026. Prezența lui Johnson într-un rol dramatic autentic, diferit de obișnuitele sale producții de acțiune, atrage atenția criticilor și fanilor deopotrivă.

De asemenea, musical-drama Kiss of the Spider Woman (10 octombrie), cu Jennifer Lopez în rol principal, completează zona filmelor cu potențial de premii, având un scor de 38%.

Varietate de genuri: anime, documentare și comedii

Pe lângă blockbustere și drame, octombrie 2025 aduce o paletă diversă de titluri pentru toate gusturile. Anime-ul Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc (24 octombrie) este unul dintre cele mai discutate filme pentru fanii genului, cu un scor de 23%, pregătind să ducă franciza la un nou nivel pe marele ecran.

Printre surprizele lunii se numără documentarul John Candy: I Like Me (10 octombrie, Prime Video), regizat de Colin Hanks, care explorează viața și cariera actorului canadian iubit de milioane. Deși are un scor mai modest (17%), interesul online arată că există un public nostalgic gata să-l redescopere pe Candy.

Comedia romantică Good Fortune (17 octombrie), cu Keanu Reeves, obține un scor de 45%, confirmând popularitatea actorului în orice gen, iar Maintenance Required (28 octombrie, Prime Video), tot o rom-com, încheie topul cu 17%. În zona crime-drama, Roofman (10 octombrie), cu Channing Tatum, se remarcă printr-un scor de 19%, oferind o alternativă pentru publicul pasionat de thrillere urbane.

Luna octombrie 2025 demonstrează că oferta cinematografică este mai diversă ca niciodată: de la continuări horror foarte așteptate, la drame biografice cu potențial de Oscar, comedii, anime și documentare. Cu Black Phone 2 și Tron: Ares în fruntea listei, dar și cu titluri surpriză precum The Smashing Machine și Bone Lake, această toamnă ar putea deveni una dintre cele mai puternice perioade pentru cinema din ultimii ani.