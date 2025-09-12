Ultima ora
România și Bulgaria rămân la finalul clasamentului UE privind speranța de viață. Cauzele decalajului țării noastre
12 sept. 2025 | 11:32
de Iulia Kelt

Filmul „TRON: Ares” a primește un nou trailer, înainte de marea lansare. Când îl vezi la cinema

ENTERTAINMENT
Filmul „TRON: Ares” a primește un nou trailer, înainte de marea lansare. Când îl vezi la cinema
Nou trailer pentru „TRON: Legacy” / Foto: Disney

Disney a lansat un nou trailer pentru TRON: Ares, pregătind fanii pentru lansarea cinematografică programată pe 10 octombrie 2025.

Materialul video aduce în prim-plan programul titular, Ares, și oferă o privire nostalgică asupra lumii digitale din primul film TRON, lansat în 1982.

Un element surpriză este revenirea lui Kevin Flynn, interpretat de Jeff Bridges, într-o versiune digitalizată a sa, conectând astfel trecutul și prezentul francizei.

Vezi și:
Filmul animat „Elio” de la Disney și Pixar ajunge pe Disney+ luna aceasta. Când vezi pe platforma de streaming animația îndrăgită de toată lumea
Disney+ aduce noutăți pentru toată familia în luna septembrie: Povești animate pentru copii, producții Marvel pentru cei mari

Întoarcerea la originile TRON

Noua producție, regizată de Joachim Rønning, urmărește povestea lui Ares, un program sofisticat trimis din lumea digitală în cea reală pentru a îndeplini o misiune periculoasă.

Trailerul deschide cu imagini nostalgice în care tânărul Kevin Flynn joacă TRON în arcade-ul său din 1982, înainte de a fi absorbit în grila digitală. Această secvență stabilește legătura directă cu primul film și oferă faniiilor o doză de emoție și continuitate.

Jared Leto interpretează rolul lui Ares, iar Evan Peters și Greta Lee joacă pe Julian Dillinger și Eve Kim. În distribuție mai apar Jodie Turner-Smith, Cameron Monaghan, Sarah Desjardins, Hasan Minhaj, Arturo Castro și Gillian Anderson. Coloana sonoră este compusă de Nine Inch Nails, consolidând atmosfera iconică TRON.

Conexiuni neașteptate între lumi

Trailerul dezvăluie că Ares îl întâlnește pe Flynn digitalizat în grid-ul original, sugerând că o parte din el a supraviețuit sacrificiului din TRON: Legacy.

Flynn îi explică că cele două lumi, digitală și reală, sunt mult mai interconectate decât se credea, ceea ce îl plasează pe Ares într-un nou conflict pentru a preveni ca elementele lumii digitale să afecteze realitatea.

Această idee continuă tradiția francizei, combinând tehnologia avansată și inteligența artificială cu teme universale despre responsabilitate și legătura dintre om și mașină.

Proiectul inițial pentru un al treilea film, aprobat în 2010, urma să continue direct evenimentele din Legacy. După ani de amânări, anulări și reconfigurări, filmul a fost reconceput ca reboot independent, păstrând însă elemente-cheie precum Ares și grila digitală iconică.

Această strategie reflectă modul în care Disney a reimaginat franciza pentru publicul contemporan, combinând nostalgie și inovație vizuală.

Cu TRON: Ares, fanii francizei vor avea parte de o experiență cinematografică care leagă trecutul și prezentul TRON, aducând în prim-plan estetica digitală care a consacrat franciza și oferind o poveste captivantă despre întâlnirea omului cu inteligența artificială.

O nouă atenționare ANM HARTĂ: cod galben de furtuni în 8 județe, cu vijelii și ploi torențiale
Recomandări
Actrița franceză care a dat voce Larei Croft acuză Aspyr de folosirea ilegală a inteligenței artificiale în remasterele Tomb Raider
Actrița franceză care a dat voce Larei Croft acuză Aspyr de folosirea ilegală a inteligenței artificiale în remasterele Tomb Raider
Cum faci un cocktail cu rom demerara, descoperi istoria din spatele El Dorado și creezi un fel de Negroni cu note picante de ciocolată
Cum faci un cocktail cu rom demerara, descoperi istoria din spatele El Dorado și creezi un fel de Negroni cu note picante de ciocolată
Noul autoturism Dacia Duster Hybrid-G 150 4×4 promite putere mai mare și tracțiune integrală electrificată
Noul autoturism Dacia Duster Hybrid-G 150 4×4 promite putere mai mare și tracțiune integrală electrificată
ANCOM obligă operatorii de telefonie și internet să anunțe abonații când depășesc abonamentul sau acumulează costuri de peste 250 de lei
ANCOM obligă operatorii de telefonie și internet să anunțe abonații când depășesc abonamentul sau acumulează costuri de peste 250 de lei
PS5 Pro, mai mult decât gaming – cum transformi noua consolă PlayStation într-un centru multimedia 4K cu aplicații utile și servicii online
PS5 Pro, mai mult decât gaming – cum transformi noua consolă PlayStation într-un centru multimedia 4K cu aplicații utile și servicii online
Cum te pregătești pentru un blackout în România: ghid complet de supraviețuire
Cum te pregătești pentru un blackout în România: ghid complet de supraviețuire
Nikos Vertis, seară memorabilă la București. Artistul și-a arătat solidaritatea cu românii, în fața Palatului Parlamentului: „E multă durere. Știu prin ce ați trecut”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Nikos Vertis, seară memorabilă la București. Artistul și-a arătat solidaritatea cu românii, în fața Palatului Parlamentului: „E multă durere. Știu prin ce ați trecut”. EXCLUSIV
Creșterea „psihozei AI” îngrijorează experții financiari. Care sunt riscurile legate de investițiile în inteligența artificială
Creșterea „psihozei AI” îngrijorează experții financiari. Care sunt riscurile legate de investițiile în inteligența artificială
Revista presei
Adevarul
Aventurile a doi vloggeri în locul unde românii sunt mai urâți ca oriunde. „Cea mai mare plăcere a lor e să bată străini pe stradă”
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cu ce să stropești trandafirii de toamnă din două în două săptămâni pentru o înflorire spectaculoasă
Playtech Știri
Ou ochi prăjit perfect. Un ingredient simplu îl face mai gustos ca niciodată
Playtech Știri
Horoscopul iubirii 15-21 septembrie. 5 zodii cunosc dragostea adevărată
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...