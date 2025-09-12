Filmul „TRON: Ares” a primește un nou trailer, înainte de marea lansare. Când îl vezi la cinema

Disney a lansat un nou trailer pentru TRON: Ares, pregătind fanii pentru lansarea cinematografică programată pe 10 octombrie 2025.

Materialul video aduce în prim-plan programul titular, Ares, și oferă o privire nostalgică asupra lumii digitale din primul film TRON, lansat în 1982.

Un element surpriză este revenirea lui Kevin Flynn, interpretat de Jeff Bridges, într-o versiune digitalizată a sa, conectând astfel trecutul și prezentul francizei.

Întoarcerea la originile TRON

Noua producție, regizată de Joachim Rønning, urmărește povestea lui Ares, un program sofisticat trimis din lumea digitală în cea reală pentru a îndeplini o misiune periculoasă.

Trailerul deschide cu imagini nostalgice în care tânărul Kevin Flynn joacă TRON în arcade-ul său din 1982, înainte de a fi absorbit în grila digitală. Această secvență stabilește legătura directă cu primul film și oferă faniiilor o doză de emoție și continuitate.

Jared Leto interpretează rolul lui Ares, iar Evan Peters și Greta Lee joacă pe Julian Dillinger și Eve Kim. În distribuție mai apar Jodie Turner-Smith, Cameron Monaghan, Sarah Desjardins, Hasan Minhaj, Arturo Castro și Gillian Anderson. Coloana sonoră este compusă de Nine Inch Nails, consolidând atmosfera iconică TRON.

Conexiuni neașteptate între lumi

Trailerul dezvăluie că Ares îl întâlnește pe Flynn digitalizat în grid-ul original, sugerând că o parte din el a supraviețuit sacrificiului din TRON: Legacy.

Flynn îi explică că cele două lumi, digitală și reală, sunt mult mai interconectate decât se credea, ceea ce îl plasează pe Ares într-un nou conflict pentru a preveni ca elementele lumii digitale să afecteze realitatea.

Această idee continuă tradiția francizei, combinând tehnologia avansată și inteligența artificială cu teme universale despre responsabilitate și legătura dintre om și mașină.

Proiectul inițial pentru un al treilea film, aprobat în 2010, urma să continue direct evenimentele din Legacy. După ani de amânări, anulări și reconfigurări, filmul a fost reconceput ca reboot independent, păstrând însă elemente-cheie precum Ares și grila digitală iconică.

Această strategie reflectă modul în care Disney a reimaginat franciza pentru publicul contemporan, combinând nostalgie și inovație vizuală.

Cu TRON: Ares, fanii francizei vor avea parte de o experiență cinematografică care leagă trecutul și prezentul TRON, aducând în prim-plan estetica digitală care a consacrat franciza și oferind o poveste captivantă despre întâlnirea omului cu inteligența artificială.