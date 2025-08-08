Croația, noua destinație în trend la români. Care sunt cele mai potrivite locuri de vizitat, atunci când mergi pentru prima dată în această țară

Croația s-a impus rapid în topul preferințelor românilor pentru vacanțele de vară și nu numai. Cu o combinație irezistibilă de peisaje spectaculoase, de la plaje cu apă cristalină și insule idilice, la orașe cu o istorie bogată și parcuri naturale impresionante, această țară balcanică oferă o experiență de neuitat pentru orice tip de călător. Pentru cei care plănuiesc prima vizită, alegerea locurilor potrivite poate fi copleșitoare. De aceea, am pregătit un ghid cu cele mai populare și potrivite destinații pentru o incursiune de neuitat pe coasta Adriaticii.

Dubrovnik – Perla Adriaticii și un magnet pentru turiști

Nu există o introducere mai bună în spiritul Croației decât o vizită la Dubrovnik. Cunoscut drept „Perla Adriaticii”, acest oraș-port, inclus în patrimoniul UNESCO, este o adevărată fortăreață medievală, cu ziduri masive care protejează un labirint de străzi înguste, piețe cochete și clădiri istorice.

Plimbările pe zidurile cetății, care oferă o priveliște panoramică asupra orașului vechi și a mării, sunt o experiență de neratat. Aici, veți descoperi și influența seriei de succes Game of Thrones, orașul fiind unul dintre cele mai importante locații de filmare. Pe lângă explorarea istoriei, turiștii se pot bucura de plajele din apropiere, precum Banje, sau pot lua un feribot către insula Lokrum, o oază de liniște și vegetație luxuriantă, situată la doar câteva minute distanță.

Split și Insula Hvar – O combinație perfectă între istorie și viață de noapte

La fel de popular ca Dubrovnik, Split este al doilea oraș ca mărime din Croația și o poartă de intrare către cele mai frumoase insule din arhipelagul dalmațian. Centrul istoric al orașului este construit în jurul Palatului lui Dioclețian, o minune arhitecturală care datează din secolul al IV-lea și care a fost transformată într-un labirint de restaurante, baruri și magazine.

De la Split, călătorii pot ajunge ușor pe insula Hvar, considerată „Saint-Tropez-ul” Croației. Faimoasă pentru câmpurile sale de lavandă, portul elegant și viața de noapte vibrantă, Hvar este locul ideal pentru cei care caută o combinație de relaxare, explorare și divertisment. Aici, puteți petrece zile întregi pe plajele cu pietriș, puteți degusta vinuri locale sau puteți naviga către insulele Pakleni, un arhipelag de insulițe sălbatice, perfecte pentru înot și snorkeling.

Parcurile Naționale Plitvice și Krka – Minuni ale naturii

Pe lângă orașele de pe coastă, Croația se mândrește cu peisaje naturale de o frumusețe rară. Pentru o primă vizită, Parcul Național Plitvice este o destinație obligatorie. Acest sit UNESCO este celebru pentru cele 16 lacuri terasate, unite prin cascade spectaculoase, și pentru traseele de drumeție care traversează păduri luxuriante. Peisajul se schimbă de la un anotimp la altul, dar este la fel de impresionant, indiferent de perioada anului în care îl vizitați.

O alternativă la fel de frumoasă este Parcul Național Krka, renumit pentru cascadele sale, dintre care cea mai impresionantă este Skradinski Buk. Spre deosebire de Plitvice, aici, turiștii au posibilitatea de a înota în anumite zone, ceea ce face experiența și mai memorabilă.

Puncte de plecare și sfaturi utile

Pentru a explora Croația eficient, este recomandat să alegeți un punct de plecare strategic. Orașe precum Zagreb sau Split au aeroporturi internaționale și reprezintă baze excelente pentru a începe o călătorie pe cont propriu, cu mașina, sau pentru a vă alătura unui tur organizat.

Înainte de a pleca, este important să vă informați despre opțiunile de transport. Feriboturile sunt o modalitate excelentă de a explora insulele, iar închirierea unei mașini vă oferă libertatea de a descoperi locuri ascunse. De asemenea, țineți cont de faptul că sezonul de vârf (iunie-august) este cel mai aglomerat, dar și cel mai scump, iar pentru a evita mulțimea, puteți opta pentru o vacanță în extrasezon.

Indiferent de locurile pe care le alegeți, Croația vă va cuceri cu siguranță, oferind o combinație perfectă de istorie, cultură, peisaje naturale și o gastronomie mediteraneană delicioasă.