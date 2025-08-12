Cât costă un șezlong în Croația în august 2025. Turiștii români, uimiți de prețuri

Vacanțele pe litoralul croat devin tot mai populare în rândul românilor, iar insula Brac este una dintre destinațiile preferate. Recent, un turist român a împărtășit impresii despre sejurul său pe grupul de Facebook ”Forum Croația”, oferind detalii prețioase despre costurile de pe plajă, care au surprins comunitatea.

Impresii din inima insulei Brac

Un turist român care și-a petrecut vacanța pe insula Brac, în orașul Supetar, a împărtășit recent impresiile sale pe grupul de Facebook ”Forum Croația”.

Deși a petrecut doar patru zile acolo, a reușit să exploreze mai multe plaje, schimbându-le zilnic și fiind foarte mulțumit de experiență. A menționat că a avut cazare aproape de plajă, iar zona este plină de magazine și restaurante, iar prețurile i s-au părut foarte accesibile. La final, a transmis că sigur va reveni în această destinație.

Postarea sa a atras atenția multor români, care au fost curioși să afle mai multe detalii despre costurile din zonă. Printre întrebările cele mai frecvente a fost cea referitoare la prețul șezlongurilor pe plajele din Brac în sezonul de vară.

”Prima dată în Croația! Suntem pe insula Brac, în Supetar. Chiar dacă au trecut doar 4 zile, am schimbat plajele zilnic și suntem super mulțumiți! Cazare pe plajă, magazine peste tot, plin de restaurante. După părerea noastră, prețurile sunt foarte ok. Cu siguranță revenim ♥️”, a scris turistul român pe grupul ”Forum Croația”.

Prețurile șezlongurilor: între 4 și 8 euro

În urma întrebării ”Ce prețuri au șezlongurile?”, autorul postării a oferit un răspuns clar și util: ”4, 6 sau 8 euro”. Aceste tarife variază în funcție de locație, sezonalitate și facilități, însă rămân accesibile pentru mulți turiști care aleg această destinație.

Prețurile par să se încadreze într-un interval rezonabil, mai ales dacă ținem cont de faptul că în alte stațiuni europene similare, tarifele pentru șezlonguri pot fi mult mai mari.

Totodată, oferta bogată de plaje din Brac permite celor care vizitează insula să găsească și opțiuni gratuite sau la prețuri mai mici, acoperind toate preferințele.

Croația rămâne o destinație apreciată

Croația continuă să fie o opțiune preferată pentru vacanțele românilor, iar impresiile pozitive legate de insula Brac consolidează acest trend. Accesibilitatea prețurilor, infrastructura turistică bine pusă la punct și frumusețea naturală a insulelor atrag tot mai mulți vizitatori.

Discuțiile de pe rețelele sociale reflectă atât entuziasmul, cât și atenția turiștilor față de detaliile legate de costuri, astfel încât fiecare vacanță să fie o experiență plăcută, fără surprize neplăcute.

În concluzie, un șezlong pe insula Brac în august 2025 poate fi închiriat în medie între 4 și 8 euro, o veste bine primită de turiștii români care planifică o escapadă pe litoralul croat.