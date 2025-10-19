Cel mai fericit oraş din Europa, unul surprinzător. Locuitorii îşi găsesc bucuria în lucrurile banale

Ultima ora
Cutremur în România, duminică dimineaţă. Trei seisme au avut loc în ultimele zile
19 oct. 2025 | 20:02
de Filon Stan

Ce face un oraș să fie nu doar locuibil, ci cu adevărat plăcut de trăit în el? Pentru unii contează transportul și siguranța, pentru alții cafenelele pline, parcurile sau oamenii prietenoși. În realitate, toate aceste lucruri se leagă de același sentiment: fericirea de a trăi acolo.

Topul celor mai fericite orașe din Europa

Pornind de la această idee, publicația Time Out a întrebat 18.500 de locuitori din orașe mari ale lumii care sunt motivele pentru care iubesc locul în care trăiesc.

Răspunsurile au fost transformate într-un top global al celor mai fericite orașe, iar în Europa câștigătoarea absolută este Sevilia.

Sevilia, orașul unde bucuria se simte în aer

În capitala Andaluziei, fericirea pare să fie o stare colectivă. Potrivit studiului, 91% dintre locuitorii chestionați au spus că se simt fericiți trăind aici, iar 86% găsesc zilnic bucurie în lucrurile simple – o plimbare pe străzile istorice, o cafea băută la soare sau o conversație cu vecinii.

Mai mult, 74% consideră că atmosfera din oraș este mai pozitivă ca oricând. Soarele constant, ritmul relaxat și cultura locală orientată spre socializare fac din Sevilia un loc unde optimismul nu e o excepție, ci o regulă.

Spania, regina fericirii: patru orașe în top 10

Studiul arată că Spania domină detașat clasamentul european. Pe lângă Sevilia, și Valencia (locul 4), Bilbao (locul 7) și Madrid (locul 10) se numără printre cele mai fericite orașe.

Rezultatele pentru Bilbao au fost spectaculoase: toți respondenții au declarat că sunt mai fericiți acolo decât oriunde altundeva au trăit. Poate că secretul lor stă în atmosfera convivială din baruri și restaurante, unde „pintxos”-urile și râsetele merg mereu mână în mână.

Marea Britanie și Portugalia completează topul

Și britanicii par mai fericiți decât ne-am aștepta. Brighton și Glasgow se află în top cinci, în timp ce Londra și Edinburgh completează lista. La rândul lor, Porto și Lisabona confirmă că Portugalia rămâne un loc unde viața curge în ritm lent, cu soare și bună dispoziție.

Cele mai fericite orașe din Europa, potrivit Time Out (2025)

1.Sevilia
2.Brighton
3.Porto
4.Valencia
5.Glasgow
6.Londra
7.Bilbao
8.Lisabona
9.Edinburgh
10.Madrid

