Explozie puternică în cartierul Rahova din București: mai multe etaje ale unui bloc au fost distruse. Au fost confirmate trei decese UPDATE
18 oct. 2025 | 13:23
de Andrei Simion

Cel mai ciudat indicator rutier. Este extrem de important în trafic
La ce folosește acest indicator auto

Pe drumurile din Statele Unite a fost introdus un semn rutier neobișnuit, care a stârnit curiozitatea șoferilor și a presei auto. Indicatorul, reprezentând doi ochi întredeschiși, este amplasat la intrarea în tuneluri și pe trasee montane, având o semnificație practică, deși la prima vedere pare un element decorativ sau chiar un mesaj criptic.

Scopul acestui semn este de a le aminti conducătorilor auto să aprindă faza scurtă a farurilor. Inginerii americani susțin că imaginea este mai eficientă decât o simplă inscripție precum „Aprinde farurile”, întrucât este înțeleasă instantaneu, indiferent de limbă sau experiență la volan. Simbolul celor doi ochi a fost gândit pentru a declanșa un reflex vizual rapid: șoferii asociază privirea atentă cu nevoia de a „vedea și a fi văzuți”.

De ce a fost ales acest simbol neobișnuit

Consultantul în transporturi Dan Miller a explicat că indicatorul este esențial în zonele unde faza lungă poate orbi vehiculele care circulă din sens opus. Faza scurtă asigură o iluminare optimă a drumului, aproximativ 40 de metri, suficientă pentru a detecta eventuale obstacole fără a crea pericole pentru ceilalți participanți la trafic. Potrivit autorităților, testele realizate pe autostrăzile americane au demonstrat că acest semn crește vizibilitatea și reduce numărul incidentelor cauzate de lipsa iluminării corespunzătoare.

De asemenea, simbolul a fost ales pentru capacitatea sa de a atrage atenția chiar și a șoferilor obosiți. Privirea stilizată a celor doi ochi transmite subconștient ideea de vigilență, fiind percepută mai repede decât un text sau un semnal luminos. Experții susțin că acest tip de comunicare vizuală, bazată pe instinct, devine tot mai importantă în siguranța rutieră modernă.

Cum se compară cu semnele europene

În România și în alte state europene, semnul echivalent este un cerc albastru cu pictograma farurilor aprinse, clar, dar mai puțin expresiv. Spre deosebire de varianta americană, acesta nu transmite un mesaj psihologic de atenționare, ci doar o instrucțiune tehnică.

Introducerea simbolului „ochilor” în SUA ar putea marca o schimbare de direcție în modul în care este gândită semnalizarea rutieră: mai intuitivă, mai vizuală și adaptată comportamentului uman. Deși pare amuzant sau neobișnuit la prima vedere, semnul îndeplinește o funcție vitală, aceea de a le aminti șoferilor că, înainte de toate, siguranța depinde de atenție și vizibilitate.

