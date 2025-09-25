Ultima ora
Indicator rutier cu un pentagon galben pe el. Ce trebuie să facă şoferii când îl văd
25 sept. 2025 | 14:16
de Daoud Andra

Indicator rutier cu un pentagon galben pe el. Ce trebuie să facă şoferii când îl văd

Legislație
Indicator rutier cu un pentagon galben pe el. Ce trebuie să facă şoferii când îl văd
FOTO: colaj Playtech.ro

Circulația rutieră este reglementată de un sistem complex de semne, fiecare având un rol bine stabilit. Printre acestea se află și un indicator mai puțin cunoscut de către șoferi: cel cu un pentagon galben, marginit cu negru. Mulți conducători auto îl confundă cu alte semne de circulație, însă semnificația sa este specifică și extrem de importantă.

Semnificația indicatorului cu pentagon galben

Indicatorul rutier din imagine poate apărea în două variante:

Stânga: semnul arată începutul unei rute ocolitoare. Acesta se folosește pentru a devia traficul atunci când drumul principal nu mai poate fi utilizat din cauza unor lucrări, a unor restricții temporare sau a unui accident. Practic, șoferul este informat că intră pe un traseu alternativ care îl va readuce, mai târziu, pe drumul de bază.

Dreapta: semnul arată sfârșitul rutei ocolitoare. În momentul în care conducătorii auto îl întâlnesc, înseamnă că devierea a luat sfârșit și pot reveni pe traseul obișnuit.

Aceste indicatoare sunt întâlnite pe drumurile publice, în special în zonele unde circulația normală este întreruptă temporar. Ele sunt esențiale pentru menținerea unui trafic fluent și pentru prevenirea blocajelor sau a situațiilor periculoase.

Atunci când observă indicatorul cu pentagon galben:

  • șoferii trebuie să urmeze direcția stabilită de ruta ocolitoare, respectând marcajele și celelalte semne suplimentare instalate în zonă;
  • este recomandată o atenție sporită, pentru că drumurile secundare pe care se face devierea pot fi mai înguste sau mai greu de parcurs;
  • la întâlnirea semnului de sfârșit al rutei ocolitoare, conducătorii auto pot reintra în fluxul de trafic normal.

Respectarea acestor indicații nu este doar o chestiune de disciplină rutieră, ci și de siguranță. Ocolirea zonelor de lucrări sau a drumurilor blocate reduce riscul de accidente și menține ordinea în trafic.

Alte indicatoare care pot crea confuzie

Pe lângă acest semn, există și alte indicatoare mai puțin intuitive, care îi pun pe gânduri chiar și pe șoferii experimentați:

  • „Drum cu denivelări” vs. „Limitator de viteză” – ambele au pictograme asemănătoare, însă primul avertizează asupra unor porțiuni mai lungi de carosabil denivelat, în timp ce al doilea indică un obstacol punctual (”bump”).
  • „Drum îngustat pe o parte” – mulți șoferi îl confundă cu „drum îngustat pe ambele părți”. Diferența o fac liniile laterale: dacă doar una dintre ele este oblică, atunci restricția se aplică pe acea parte.
  • „Prioritate pentru circulația din sens invers” vs. „Prioritate față de circulația din sens invers” – diferența constă în culorile săgeților: cea roșie indică pierderea priorității, cea neagră sau albă arată că ai prioritate.
  • Indicatorul de „Sfârșit al tuturor restricțiilor” – un cerc alb cu linii negre diagonale. Mulți șoferi nu îl recunosc, deși el semnalează anularea simultană a restricțiilor de viteză, depășire sau alt tip de limitări.
