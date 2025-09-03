Cea mai mare despăgubire pentru o locuinţă din România a sărit de 400.000 de euro. De ce a fost afectată casa?

O locuință din România a intrat în istorie prin valoarea despăgubirii primite de la asigurator: peste 400.000 de euro. Suma record reflectă amploarea pagubelor provocate de un fenomen extrem. Specialiștii spun că motivul afectării nu a fost doar unul obișnuit, ci rezultatul unor circumstanțe neobișnuite, care ridică semne de întrebare asupra riscurilor tot mai mari cu care se confruntă proprietarii în fața calamităților naturale și accidentelor majore.

Cea mai mare despăgubire pentru o locuinţă din România

Asigurătorii au plătit, în primele trei luni ale anului 2025, peste 25.000 de euro zilnic doar pentru acoperirea daunelor cauzate de furtuni și inundații, iar pentru toate tipurile de daune provocate de calamități și incendii – atât persoanelor fizice, cât și afacerilor – s-au achitat peste 310.000 de euro pe zi. Datele au fost prezentate de președintele UNSAR, Alexandru Ciuncan, și conturează doar o parte din imaginea sumbră a primului trimestru al anului.

Întrebat care a fost mai mare despăgubire pentru o locuinţă din România, Ciuncan a dezvăluit că valoarea a depășit 400.000 de euro.

„Cea mai mare despăgubire încasată de un proprietar al unei locuințe care era protejată de o poliță de asigurare facultativă și care a fost afectată de un incendiu a depășit suma de 422.000 EUR”, a declarat acesta, potrivit Economica.

OMNIASIG a anunțat deschiderea a 249 de dosare de daună ca urmare a furtunilor care au lovit țara între 27 iulie și 1 august, cele mai multe în județele Suceava și Neamț. În localitatea Broșteni, considerată cea mai afectată, o casă a fost pur și simplu luată de ape și transportată câteva sute de metri.

„În perioada 27 iulie – 1 august, noi fenomene meteo extreme au generat daune semnificative în mai multe zone din România. În regiunea Moldovei, cele mai multe solicitări de despăgubire pe care OMNIASIG Vienna Insurance Group le-a înregistrat au fost în judeţele Suceava, Botoşani şi Neamţ”, a transmis OMNIASIG într-un comunicat de presă.

Compania precizează că furtunile, aversele abundente și inundațiile au afectat și județele Bihor, Cluj și Bistrița-Năsăud, însă într-o măsură mai redusă.

Pe linia Property, destinată locuințelor, echipamentelor și clădirilor industriale, au fost deschise 178 de dosare pentru fenomene atmosferice severe, precum grindina, vântul puternic, furtunile, inundațiile și viiturile.

„Compania a intervenit prompt pentru avizarea şi gestionarea acestor daune cu 12 echipe suplimentare pe teren, din care 5 echipe acţionează exclusiv în judeţele Suceava, Neamţ şi Botoşani. Colegii noştrii vor lucra în acelaşi ritm şi în weekend, demonstrând din nou capacitatea de reacţie şi de sprijin pentru clienţi în momente critice”, precizează OMNIASIG.

În același timp, pe segmentul auto, au fost înregistrate 71 de dosare de daună în baza polițelor Casco, majoritatea cauzate de grindină, obiecte dislocate de vânt și acumulări de apă pe carosabil.