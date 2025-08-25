Apartamente noi cu TVA redus – singura situație în care mai poți cumpăra o locuință la prețul vechi, cât plătești avans

Creșterea TVA-ului pentru locuințele noi, introdusă prin Legea 141/2025, a adus schimbări majore pe piața imobiliară. Începând cu 2025, cota redusă de 9% aplicată până acum anumitor locuințe a fost eliminată, iar TVA-ul a urcat la 21%. Această diferență semnifică o creștere directă a prețului final plătit de cumpărători, estimată de Asociația Dezvoltatorilor Imobiliari la aproximativ 12%. În consecință, mulți români se întreabă dacă mai există vreo posibilitate să cumpere un apartament nou la prețurile de până acum.

Răspunsul este da, dar doar într-o singură situație: dacă semnezi un contract cu avans de minimum 20% până la finalul perioadei tranzitorii. În acest caz, vei beneficia în continuare de cota redusă, ceea ce poate face diferența de zeci de mii de lei la prețul final al apartamentului. Practic, statul oferă o fereastră scurtă în care cei care dispun de lichidități pot bloca un preț mai mic, chiar dacă locuința se livrează ulterior.

Cum afectează noul TVA piața imobiliară

Creșterea TVA-ului de la 9% la 21% afectează în special tinerii și familiile din clasa de mijloc, cei care până acum puteau accesa mai ușor programul Noua Casă. În acest program, avansul este de 5% pentru locuințe sub 70.000 de euro și de 15% pentru cele cuprinse între 70.000 și 140.000 de euro. Dar, odată cu creșterea TVA, tot mai puține locuințe se mai încadrează în aceste plafoane, ceea ce reduce considerabil numărul beneficiarilor eligibili.

Pe termen mediu, dezvoltatorii imobiliari se așteaptă la o scădere a cererii. Unii au încercat să atragă clienți prin oferte speciale, acoperind ei temporar diferența de TVA, dar soluțiile acestea sunt limitate. Economiștii avertizează că o scădere a cererii va duce și la o reducere a investițiilor în construcții, cu efecte negative asupra locurilor de muncă și a încasărilor la bugetul de stat.

Avansul de 20% – cheia pentru TVA redus

Singura modalitate prin care mai poți cumpăra un apartament nou cu TVA redus este să închei contractul cu dezvoltatorul și să achiți un avans de cel puțin 20%. Această regulă a fost introdusă pentru a evita speculațiile, dar oferă șansa celor care au resurse să blocheze un preț mai mic. În practică, pentru un apartament de 100.000 de euro, asta înseamnă un avans de 20.000 de euro. Diferența de TVA economisită poate ajunge la peste 10.000 de euro, ceea ce justifică efortul financiar inițial.

Totuși, pentru mulți cumpărători, această cerință este dificil de respectat. Cei care nu dispun de economii consistente sau nu se califică pentru credite mari se văd nevoiți fie să accepte prețurile crescute, fie să se orienteze către locuințe vechi, unde TVA-ul nu este aplicabil.

Ce urmează pentru cumpărători și dezvoltatori

Experții din real estate spun că, pe termen lung, această schimbare ar putea duce la o „maturizare” a pieței, cu mai mult accent pe calitate, sustenabilitate și facilități integrate, nu doar pe prețul final. Totuși, în prezent, efectul imediat este descurajarea cumpărătorilor și scăderea atractivității pentru investitorii străini, care văd instabilitatea fiscală ca pe un risc major.

Pentru cei care plănuiesc să cumpere un apartament nou, decizia trebuie luată rapid. Dacă poți să asiguri un avans de 20%, ai încă șansa de a prinde TVA-ul redus. În lipsa acestei opțiuni, rămâne fie varianta locuințelor vechi, fie acceptarea prețurilor majorate.