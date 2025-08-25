Ultima ora
Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
25 aug. 2025 | 09:30
de Alexandru Puiu

Apartamente noi cu TVA redus – singura situație în care mai poți cumpăra o locuință la prețul vechi, cât plătești avans

Actualitate
Apartamente noi cu TVA redus - singura situație în care mai poți cumpăra o locuință la prețul vechi, cât plătești avans
TVA-ul în imobiliare s-a majorat

Creșterea TVA-ului pentru locuințele noi, introdusă prin Legea 141/2025, a adus schimbări majore pe piața imobiliară. Începând cu 2025, cota redusă de 9% aplicată până acum anumitor locuințe a fost eliminată, iar TVA-ul a urcat la 21%. Această diferență semnifică o creștere directă a prețului final plătit de cumpărători, estimată de Asociația Dezvoltatorilor Imobiliari la aproximativ 12%. În consecință, mulți români se întreabă dacă mai există vreo posibilitate să cumpere un apartament nou la prețurile de până acum.

Răspunsul este da, dar doar într-o singură situație: dacă semnezi un contract cu avans de minimum 20% până la finalul perioadei tranzitorii. În acest caz, vei beneficia în continuare de cota redusă, ceea ce poate face diferența de zeci de mii de lei la prețul final al apartamentului. Practic, statul oferă o fereastră scurtă în care cei care dispun de lichidități pot bloca un preț mai mic, chiar dacă locuința se livrează ulterior.

Cum afectează noul TVA piața imobiliară

Creșterea TVA-ului de la 9% la 21% afectează în special tinerii și familiile din clasa de mijloc, cei care până acum puteau accesa mai ușor programul Noua Casă. În acest program, avansul este de 5% pentru locuințe sub 70.000 de euro și de 15% pentru cele cuprinse între 70.000 și 140.000 de euro. Dar, odată cu creșterea TVA, tot mai puține locuințe se mai încadrează în aceste plafoane, ceea ce reduce considerabil numărul beneficiarilor eligibili.

Vezi și:
Hartă imobiliare – apartamentele noi se ieftinesc! Singurele 3 orașe din România în care prețul locuințelor scade în această perioadă, în pofida majorării TVA
Orașele din România în care apartamentele noi sunt mai ieftine decât cele vechi

Pe termen mediu, dezvoltatorii imobiliari se așteaptă la o scădere a cererii. Unii au încercat să atragă clienți prin oferte speciale, acoperind ei temporar diferența de TVA, dar soluțiile acestea sunt limitate. Economiștii avertizează că o scădere a cererii va duce și la o reducere a investițiilor în construcții, cu efecte negative asupra locurilor de muncă și a încasărilor la bugetul de stat.

Avansul de 20% – cheia pentru TVA redus

Singura modalitate prin care mai poți cumpăra un apartament nou cu TVA redus este să închei contractul cu dezvoltatorul și să achiți un avans de cel puțin 20%. Această regulă a fost introdusă pentru a evita speculațiile, dar oferă șansa celor care au resurse să blocheze un preț mai mic. În practică, pentru un apartament de 100.000 de euro, asta înseamnă un avans de 20.000 de euro. Diferența de TVA economisită poate ajunge la peste 10.000 de euro, ceea ce justifică efortul financiar inițial.

Totuși, pentru mulți cumpărători, această cerință este dificil de respectat. Cei care nu dispun de economii consistente sau nu se califică pentru credite mari se văd nevoiți fie să accepte prețurile crescute, fie să se orienteze către locuințe vechi, unde TVA-ul nu este aplicabil.

Ce urmează pentru cumpărători și dezvoltatori

Experții din real estate spun că, pe termen lung, această schimbare ar putea duce la o „maturizare” a pieței, cu mai mult accent pe calitate, sustenabilitate și facilități integrate, nu doar pe prețul final. Totuși, în prezent, efectul imediat este descurajarea cumpărătorilor și scăderea atractivității pentru investitorii străini, care văd instabilitatea fiscală ca pe un risc major.

Pentru cei care plănuiesc să cumpere un apartament nou, decizia trebuie luată rapid. Dacă poți să asiguri un avans de 20%, ai încă șansa de a prinde TVA-ul redus. În lipsa acestei opțiuni, rămâne fie varianta locuințelor vechi, fie acceptarea prețurilor majorate.

Final de august neobișnuit de rece. Meteorologii anunță temperaturi de până la 0 grade Celsius. Cât ține valul de frig
Recomandări
Livrările cu drona, tot mai aproape de realitate: cum se pregătesc Amazon și Starbucks pentru schimbarea cea mare
Livrările cu drona, tot mai aproape de realitate: cum se pregătesc Amazon și Starbucks pentru schimbarea cea mare
O monedă bizantină din secolul X readuce în discuție autenticitatea Giulgiului din Torino
O monedă bizantină din secolul X readuce în discuție autenticitatea Giulgiului din Torino
Concedieri masive, dar și angajări pe măsură în România. Domeniile în care îți găsești de lucru în 2025
Concedieri masive, dar și angajări pe măsură în România. Domeniile în care îți găsești de lucru în 2025
Site-urile uitate ale internetului anilor 2000: ce platforme nu mai cunosc tinerii din 2025
Site-urile uitate ale internetului anilor 2000: ce platforme nu mai cunosc tinerii din 2025
Gadgetul de mii de dolari pe care Zuckerberg și Musk îl consideră secretul succesului
Gadgetul de mii de dolari pe care Zuckerberg și Musk îl consideră secretul succesului
Incendiu de proporții lângă Capitală. Un depozit de mase plastice din Buftea a luat foc
Incendiu de proporții lângă Capitală. Un depozit de mase plastice din Buftea a luat foc
Apple dă în judecată Oppo pentru furt de secrete comerciale legate de Apple Watch și cipuri
Apple dă în judecată Oppo pentru furt de secrete comerciale legate de Apple Watch și cipuri
Filmul Furiosa: A Mad Max Saga, prequelul intens, disponibil pe Netflix: De ce să urmărești producția SF
Filmul Furiosa: A Mad Max Saga, prequelul intens, disponibil pe Netflix: De ce să urmărești producția SF
Revista presei
Adevarul
Cine nu se poate pensiona în România. Indemnizația socială se acordă doar pensionarilor
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Horoscopul chinezesc săptămâna 25-31 august. Nativii „Câine” îşi redefinesc valorile în următoarele zile
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 25 august. Se anunţă ore de iubire şi romantism
Playtech Știri
Trandafirii vor continua să înflorească până toamna târziu dacă pui un singur lucru pe sol înainte de septembrie. Este trucul grădinarilor din Anglia
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!