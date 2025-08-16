Rusia și-a construit o economie paralelă pe criptomonede pentru a ocoli sancțiunile

Rusia a dezvoltat în ultimii ani o rețea financiară alternativă bazată pe criptomonede, menită să îi permită ocolirea sancțiunilor impuse de Statele Unite și aliații săi după invadarea Ucrainei. Un raport recent al companiei de analiză blockchain Chainalysis, citat de Business Insider, arată că Moscova a reușit să creeze o adevărată „economie crypto din umbră”, în care tranzacțiile se ridică deja la zeci de miliarde de dolari.

În centrul acestei strategii se află tokenul digital A7A5, susținut de rubla rusească și folosit pentru a facilita plăți între afaceri rusești și parteneri externi. Conform datelor analizate de Chainalysis, moneda digitală a fost implicată în tranzacții în valoare de peste 51 de miliarde de dolari de la lansarea sa până la sfârșitul lunii iulie 2025.

Un mecanism financiar „din umbră”

A7A5 a fost tranzacționat în special în timpul săptămânii lucrătoare, un semnal că moneda este utilizată mai ales pentru schimburi comerciale și nu pentru tranzacții de retail sau speculații individuale. Acest lucru se aliniază cu legislația recentă din Rusia, care a legalizat plățile transfrontaliere cu criptomonede și a reglementat exploatarea minieră de active digitale.

Mai multe entități implicate în această rețea au fost deja sancționate de autoritățile americane. Printre ele se află bursa de criptomonede Garantex, vizată încă din 2022, și Grinex, platformă creată de foști angajați Garantex în 2024, special pentru a evita restricțiile. Emitentul tokenului A7A5, compania Old Vector din Kârgâzstan, este sprijinit direct de banca de stat rusă Promsvyazbank, și a fost și el inclus pe lista neagră.

O alternativă la sistemul financiar occidental

Raportul Chainalysis subliniază că aceste mecanisme fac parte dintr-o strategie mai amplă a Kremlinului de a construi o infrastructură financiară alternativă, capabilă să susțină comerțul internațional în pofida sancțiunilor. Rusia a intensificat în ultimul an tranzacțiile transfrontaliere cu state din Orientul Mijlociu, Asia de Sud-Est și Asia Centrală, folosind tot mai des aurul și criptomonedele pentru a substitui dolarul și euro.

În acest context, rețeaua A7A5 apare ca un exemplu concret al modului în care Moscova reușește să își mențină fluxurile financiare în mișcare, în ciuda barierelor impuse de Occident. Analiștii avertizează însă că extinderea utilizării acestor mecanisme poate complica serios aplicarea sancțiunilor și poate alimenta o economie globală paralelă, greu de controlat prin instrumentele tradiționale.