Cea mai mare amenințare pentru Apple, confirmată de fostul CEO al companiei. Cine este ”primul concurent real”

După decenii de dominație aproape necontestată în industria tehnologică, Apple se confruntă cu o nouă provocare care vine dintr-o direcție neașteptată: inteligența artificială. Fostul CEO al companiei, John Sculley , cel care a condus gigantul din Cupertino între 1983 și 1993, a declarat public că OpenAI este „primul concurent real” pe care Apple îl are de foarte mulți ani. Afirmația, făcută în cadrul conferinței Zeta Live din New York, marchează o schimbare de perspectivă asupra rivalităților din industria tech — nu între producători de hardware, ci între ecosisteme construite pe AI.

Sculley, cunoscut pentru perioada în care l-a succedat pe Steve Jobs, spune că amenințarea nu mai vine din partea companiilor tradiționale precum Google sau Samsung, ci dinspre noile platforme de inteligență artificială care ar putea redefini modul în care oamenii interacționează cu tehnologia.

OpenAI, rivalul care schimbă regulile jocului

„ Inteligența artificială nu a fost niciodată un punct forte pentru Apple , iar OpenAI este, din punctul meu de vedere, prima companie care îi oferă o competiție serioasă după decenii de dominație”, a spus Sculley, într-un interviu citat de Business Insider.

Declarația vine într-un moment delicat pentru Apple. În timp ce OpenAI, Google și Meta concurează agresiv în cursa pentru dezvoltarea celor mai avansate modele de AI conversațional și generativ, Apple este percepută ca un jucător lent, concentrat mai degrabă pe hardware și pe ecosistemul propriu decât pe inovație în AI. Compania a fost criticată pentru ritmul redus de dezvoltare al asistentului vocal Siri , care ar urma să fie relansat abia în cursul anului viitor cu o integrare mai profundă a funcțiilor generative.

Sculley avertizează că era aplicațiilor este aproape de final. În locul ei urmează epoca agenților inteligenți , o etapă în care dispozitivele nu vor mai fi controlate prin aplicații individuale, ci printr-un AI capabil să gestioneze totul automat , în funcție de contextul utilizatorului.

De la iPhone la era „agenților AI”

„În epoca agenților inteligenți, nu vom mai avea nevoie de zeci de aplicații. Un agent va putea face totul pentru tine – de la organizarea zilei până la gestionarea facturilor”, a explicat Sculley.

El a descris această transformare ca pe o trecere de la un model bazat pe produse către un sistem bazat pe servicii și abonamente , o direcție deja adoptată de multe companii din tehnologie. „În epoca aplicațiilor vindeam produse. În epoca AI, oamenii plătesc pentru valoarea continuă pe care o primesc – un model mult mai sustenabil”, a adăugat fostul CEO.

În opinia lui, Apple are nevoie de o schimbare de strategie pentru a rămâne relevantă într-un peisaj dominat tot mai mult de AI. Noul val de tehnologie nu se va măsura în megapixeli sau viteze de procesor, ci în capacitatea sistemelor de a învăța, adapta și anticipa nevoile utilizatorului.

Jony Ive și legătura neașteptată cu OpenAI

Un alt detaliu care a atras atenția în declarațiile lui Sculley este colaborarea recentă dintre OpenAI și Jony Ive , fostul designer-șef al Apple, responsabil pentru produse iconice precum iMac, iPod, iPhone și iPad. Startupul lui Ive, achiziționat pentru peste 6 miliarde de dolari, face parte acum din ecosistemul OpenAI, iar Sculley consideră că această „reîntâlnire” este simbolică.

„Dacă cineva poate aduce spiritul Apple în lumea inteligenței artificiale, acela este Jony Ive – alături de Sam Altman”, a spus el. Cei doi lucrează la o nouă generație de dispozitive inteligente menite să „repare problemele pe care telefoanele și tabletele le-au creat în ultimii 15 ani”, după cum a declarat Ive la evenimentul OpenAI DevDay.

Astfel, ceea ce cândva era o confruntare între Apple și Google pe zona de software mobil se transformă într-o luptă pentru dominația în era inteligenței artificiale . Dacă predicțiile lui Sculley se confirmă, OpenAI ar putea deveni nu doar un furnizor de tehnologie, ci un adevărat rival existențial pentru Apple – o companie care a clădit imperiul digital pe intuiție, design și simplitate, dar care acum trebuie să se adapteze la o lume în care AI-ul învață mai repede decât orice om.