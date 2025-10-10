Vacanța de schi 2026. Când vor avea elevii o săptămână liberă, în fiecare județ din țară şi în Bucureşti

Ministerul Educației și al Cercetării a publicat calendarul complet al vacanțelor școlare pentru anul 2025–2026, iar inspectoratele școlare județene au stabilit deja perioada exactă în care elevii vor beneficia de mult așteptata vacanță de schi, cunoscută și sub denumirea de „vacanță mobilă”. Aceasta este o săptămână liberă care se desfășoară în intervalul 9 februarie – 1 martie 2026, iar fiecare județ a avut libertatea de a decide datele precise, în funcție de particularitățile locale și de calendarul activităților educaționale.

Trei perioade diferite pentru vacanța de schi

Astfel, elevii din Bistrița-Năsăud, Cluj și Timiș vor fi primii care se vor bucura de o pauză de la cursuri, în perioada 9–15 februarie 2026. Aceștia vor deschide, practic, sezonul vacanțelor de iarnă târzii, ideal pentru o săptămână la munte sau pentru activități recreative în aer liber.

Cea mai mare parte a țării, 22 de județe, respectiv Bihor, Sălaj, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin, Vâlcea, Gorj, Olt, Dolj, Mehedinți, Argeș, Brașov, Dâmbovița, Teleorman, Prahova, Ilfov, București, Buzău, Ialomița, Călărași, Tulcea, Iași, vor avea vacanța programată între 16 și 22 februarie 2026. Aceasta este perioada de vârf a „vacanței de schi”, când stațiunile montane sunt, de obicei, cele mai aglomerate.

În ultimul interval, 23 februarie – 1 martie 2026, vor intra în vacanță elevii din Satu Mare, Maramureș, Suceava, Botoșani, Alba, Sibiu, Mureș, Harghita, Covasna, Neamț, Bacău, Vrancea, Galați, Vaslui, Brăila, Constanța, Giurgiu. Acest sistem etapizat permite o distribuție echilibrată a turiștilor în stațiunile de schi și evită aglomerația din perioadele de vârf.

Structura anului școlar 2025–2026

Anul școlar 2025–2026 este împărțit în cinci module de cursuri, alternate cu perioade de vacanță, după cum urmează:

Modulul 1: 8 septembrie – 24 octombrie 2025

Vacanța de toamnă: 25 octombrie – 2 noiembrie 2025 (cursurile reîncep pe 3 noiembrie)

Modulul 2: 3 – 19 decembrie 2025

Vacanța de iarnă: 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026

Modulul 3: 8 ianuarie – 6 februarie 2026 (până la 13 sau 20 februarie, în funcție de vacanța de schi)

Vacanța de schi: între 9 februarie și 1 martie 2026, conform programării locale

Modulul 4: 16/23 februarie – 3 aprilie 2026

Vacanța de primăvară (Paște): 4 – 14 aprilie 2026

Modulul 5: 15 aprilie – 19 iunie 2026

Vacanța de vară: 20 iunie – 6 septembrie 2026

Zile libere legale în 2026

Pe lângă vacanțele școlare, elevii și profesorii vor beneficia și de zilele libere legale, printre care:

1 și 2 ianuarie (Anul Nou)

6 și 7 ianuarie (Boboteaza și Sf. Ioan)

24 ianuarie (Ziua Unirii Principatelor)

10, 12 și 13 aprilie (Vinerea Mare și Paștele ortodox)

1 mai (Ziua Muncii)

1 iunie (Rusalii și Ziua Copilului)

15 august (Adormirea Maicii Domnului)

30 noiembrie (Sf. Andrei)

1 decembrie (Ziua Națională)

25 și 26 decembrie (Crăciunul).

Prin această structurare flexibilă, Ministerul Educației oferă elevilor și părinților posibilitatea de a-și organiza mai bine timpul liber. Vacanța de schi nu este doar o pauză de la teme și examene, ci și o oportunitate pentru sport, mișcare și activități în familie. Indiferent de județ, elevii din întreaga țară vor avea parte, la începutul anului 2026, de o săptămână binemeritată de relaxare și distracție pe pârtie.