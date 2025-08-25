Ce vezi nou pe SkyShowtime în septembrie: De la „Dexter: Resurrection” la „Star Trek: Strange New Worlds” și „Poker Face”

Luna septembrie aduce pe SkyShowtime o serie de premiere de seriale așteptate de public. Printre cele mai importante se numără Dexter: Resurrection (Dexter: Renașterea), care începe pe 12 septembrie cu primele două episoade disponibile și continuă săptămânal.

Serialul îl readuce pe Dexter Morgan, interpretat de Michael C. Hall, care încearcă să își găsească fiul dispărut și să își împace trecutul în New York, alături de o distribuție impresionantă, inclusiv Uma Thurman și Peter Dinklage.

Sylvester Stallone se întoare

Pe 25 septembrie, primul episod din sezonul trei al serialului Tulsa King va fi disponibil, iar restul episoadelor vor fi lansate săptămânal.

Dwight, interpretat de Sylvester Stallone, se confruntă cu familia Dunmire, o grupare influentă și periculoasă din Tulsa, în timp ce încearcă să-și protejeze imperiul și echipa.

Serialul îi mai include pe Martin Starr, Neal McDonough, Robert Patrick și Samuel L. Jackson. Alte premiere notabile includ Atomic (26 septembrie), o aventură explozivă cu Alfie Allen și Shazad Latif, și Mr. Bigstuff (29 septembrie), o comedie în șase episoade despre doi frați înstrăinați.

În paralel, SkyShowtime continuă cu episoade noi din seriale populare precum Poker Face, Star Trek: Strange New Worlds și Suits LA, fiecare cu programările lor separate săptămânale, menținând oferta variată și captivantă pentru abonați.

Filme exclusive și animații pentru toate gusturile pe SkyShowtime

În materie de filme, septembrie aduce o selecție diversă. Pe 13 septembrie este disponibil thrillerul The Critic, cu Ian McKellen și Gemma Arterton, plasat în Londra anilor 1930.

Filmul Humane (15 septembrie) combină horror și thriller într-un context distopic, cu Jay Baruchel și Emily Hampshire. Pe 16 septembrie, drama Brutalistul îl readuce pe Adrien Brody în centrul unei povești despre reconstrucție și ambiție în America postbelică.

Atacul din 5 septembrie (17 septembrie) explorează evenimentele Jocurilor Olimpice de la München din 1972 și impactul lor asupra transmisiunilor live, cu Peter Sarsgaard și Leonie Benesch.

Pentru publicul tânăr și iubitorii de animație, Dog Man (29 septembrie), adaptare a cărților lui Dav Pilkey, oferă o poveste despre un erou jumătate câine, jumătate om, care protejează comunitatea de planurile malefice ale motanului Petey.

Așadar, se pare că nu ai niciun motiv să nu dai o șansă acestor producții, de vreme ce diversitate există cu duiumul.