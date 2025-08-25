Ultima ora
Legătura dintre hidratare și performanță la școală sau la birou. Cum a devenit apa noul combustibil al productivității, conform oamenilor de știință
25 aug. 2025 | 12:47
de Iulia Kelt

Ce vezi nou pe SkyShowtime în septembrie: De la „Dexter: Resurrection” la „Star Trek: Strange New Worlds” și „Poker Face”

Filme și seriale
Ce vezi nou pe SkyShowtime în septembrie: De la „Dexter: Resurrection” la „Star Trek: Strange New Worlds” și „Poker Face”
Nou pe SkyShowtime în septembrie /în imagine: Dexter Morgan / Foto: Zach Dilgard/Paramount+ cu SHOWTIME

Luna septembrie aduce pe SkyShowtime o serie de premiere de seriale așteptate de public. Printre cele mai importante se numără Dexter: Resurrection (Dexter: Renașterea), care începe pe 12 septembrie cu primele două episoade disponibile și continuă săptămânal.

Serialul îl readuce pe Dexter Morgan, interpretat de Michael C. Hall, care încearcă să își găsească fiul dispărut și să își împace trecutul în New York, alături de o distribuție impresionantă, inclusiv Uma Thurman și Peter Dinklage.

Sylvester Stallone se întoare

Pe 25 septembrie, primul episod din sezonul trei al serialului Tulsa King va fi disponibil, iar restul episoadelor vor fi lansate săptămânal.

Vezi și:
Toamna aduce pe National Geographic investigații dure, culisele aeroportului din Melbourne și misterul Cleopatrei
Pierce Brosnan, din nou în rolul lui James Bond? Ce a declarat actorul, legătura cu Denis Villeneuve

Dwight, interpretat de Sylvester Stallone, se confruntă cu familia Dunmire, o grupare influentă și periculoasă din Tulsa, în timp ce încearcă să-și protejeze imperiul și echipa.

Serialul îi mai include pe Martin Starr, Neal McDonough, Robert Patrick și Samuel L. Jackson. Alte premiere notabile includ Atomic (26 septembrie), o aventură explozivă cu Alfie Allen și Shazad Latif, și Mr. Bigstuff (29 septembrie), o comedie în șase episoade despre doi frați înstrăinați.

În paralel, SkyShowtime continuă cu episoade noi din seriale populare precum Poker Face, Star Trek: Strange New Worlds și Suits LA, fiecare cu programările lor separate săptămânale, menținând oferta variată și captivantă pentru abonați.

nou pe skyshowtime

Poker Face / Foto:  Sarah Shatz/PEACOCK

 Star Trek: Strange New Worlds / Foto: Marni Grossman/Paramount+

Filme exclusive și animații pentru toate gusturile pe SkyShowtime

În materie de filme, septembrie aduce o selecție diversă. Pe 13 septembrie este disponibil thrillerul The Critic, cu Ian McKellen și Gemma Arterton, plasat în Londra anilor 1930.

Filmul Humane (15 septembrie) combină horror și thriller într-un context distopic, cu Jay Baruchel și Emily Hampshire. Pe 16 septembrie, drama Brutalistul îl readuce pe Adrien Brody în centrul unei povești despre reconstrucție și ambiție în America postbelică.

Atacul din 5 septembrie (17 septembrie) explorează evenimentele Jocurilor Olimpice de la München din 1972 și impactul lor asupra transmisiunilor live, cu Peter Sarsgaard și Leonie Benesch.

Pentru publicul tânăr și iubitorii de animație, Dog Man (29 septembrie), adaptare a cărților lui Dav Pilkey, oferă o poveste despre un erou jumătate câine, jumătate om, care protejează comunitatea de planurile malefice ale motanului Petey.

Așadar, se pare că nu ai niciun motiv să nu dai o șansă acestor producții, de vreme ce diversitate există cu duiumul.

Final de august neobișnuit de rece. Meteorologii anunță temperaturi de până la 0 grade Celsius. Cât ține valul de frig
Recomandări
Primele imagini cu Suzuki Vitara răsturnată în Masivul Iezer. Ce arată analiza preliminară a accidentului. Cum s-ar fi produs tragedia
Primele imagini cu Suzuki Vitara răsturnată în Masivul Iezer. Ce arată analiza preliminară a accidentului. Cum s-ar fi produs tragedia
Dan Negru, secretele din spatele audiențelor: „La capăt de drum cariera nu-ți aduce nimic, rămâne familia”. De ce se întoarce an de an pe litoralul românesc. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Dan Negru, secretele din spatele audiențelor: „La capăt de drum cariera nu-ți aduce nimic, rămâne familia”. De ce se întoarce an de an pe litoralul românesc. EXCLUSIV
Firme fără cont bancar în România: cum funcționează și ce limitări au
Firme fără cont bancar în România: cum funcționează și ce limitări au
Rusia, zguduită de un cutremur puternic de 6,3 grade pe scara Richter
Rusia, zguduită de un cutremur puternic de 6,3 grade pe scara Richter
Șapte moduri în care inteligența artificială ar putea schimba lumea în bine
Șapte moduri în care inteligența artificială ar putea schimba lumea în bine
Microsoft ar putea schimba tot ceea ce știai până acum. Ce ar putea fi diferit în viitor, impactul inteligenței artificiale
Microsoft ar putea schimba tot ceea ce știai până acum. Ce ar putea fi diferit în viitor, impactul inteligenței artificiale
Primul iPhone pliabil, mai aproape de realitate. Va avea patru camere, dar se va întoarce în timp la Touch ID
Primul iPhone pliabil, mai aproape de realitate. Va avea patru camere, dar se va întoarce în timp la Touch ID
Valeriu Gheorghiță clarifică zvonurile despre vaccinare: „Persoanele vaccinate nu transmit proteina spike. Nu există shedding, nu există risc pentru cei din jur”
Valeriu Gheorghiță clarifică zvonurile despre vaccinare: „Persoanele vaccinate nu transmit proteina spike. Nu există shedding, nu există risc pentru cei din jur”
Revista presei
Adevarul
Cine nu se poate pensiona în România. Indemnizația socială se acordă doar pensionarilor
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Horoscopul chinezesc săptămâna 25-31 august. Nativii „Câine” îşi redefinesc valorile în următoarele zile
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 25 august. Se anunţă ore de iubire şi romantism
Playtech Știri
Trandafirii vor continua să înflorească până toamna târziu dacă pui un singur lucru pe sol înainte de septembrie. Este trucul grădinarilor din Anglia
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!