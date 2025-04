Ce vezi nou pe Amazon Prime Video în mai 2025: Comedii, thrillere, filme de groază, toate sub același „acoperiș”

Anna Kendrick revine pe Amazon Prime Video într-o nouă investigație în „Another Simple Favor”, iar Jessica Biel joacă într-un serial adaptat după un roman polițist, iar astea sunt doar două dintre veștile bune.

Platforma Amazon Prime Video își diversifică oferta în luna mai 2025 cu o serie de producții originale ce variază de la documentare despre lumea subacvatică până la comedii dramatice și thrillere tensionate.

Comedie, crime și mult suspans: titluri originale pe tot parcursul lunii la Amazon Prime

Deși lista completă a lansărilor lunii pe Amazon Prime Video nu a fost publicată, titlurile deja confirmate promit o lună bogată în conținut, scrie publicația Life Hacker.

Pe 1 mai debutează Another Simple Favor, continuarea filmului din 2018 regizat de Paul Feig. Anna Kendrick și Blake Lively revin în rolurile lui Stephanie Smothers și Emily Nelson, de data aceasta implicate într-o crimă petrecută la nunta lui Emily în Capri, Italia. Din distribuție mai fac parte Henry Golding, Andrew Rannells, Michele Morrone și Allison Janney.

Pe 6 mai, comediantul David Spade lansează un nou special intitulat Dandelion, iar pe 8 mai debutează documentarul Octopus!, un proiect în două părți narat de Phoebe Waller-Bridge, cu apariția surpriză a lui Tracy Morgan.

Thrillere, drame și reveniri așteptate

Pe 15 mai, comedia-dramă Overcompensating, produsă de A24 și centrată pe viața universitară, aduce pe ecran stilul inconfundabil al lui Benito Skinner.

La mijlocul lunii mai, mai exact pe 20, Prime Video adaugă și Motorheads, iar pe 22, documentarul Earnhardt aduce o incursiune în lumea curselor auto.

Pe 23 mai, Clarkson’s Farm revine cu sezonul al treilea, oferind noi episoade din aventura agricolă a fostului prezentator Top Gear, Jeremy Clarkson.

La finalul lunii, pe 27 mai, este programată lansarea seriei animate The Second Best Hospital in The Galaxy, urmată pe 29 mai de thrillerul The Better Sister.

Serialul, format din opt episoade, le are în rolurile principale pe Jessica Biel și Elizabeth Banks în ipostaza a două surori înstrăinate care sunt forțate să colaboreze în urma uciderii unuia dintre soți. Producția este o adaptare a romanului cu același nume scris de Alafair Burke.

Calendarul lansărilor originale Prime Video – Mai 2025