De ce aplaudă pasagerii la aterizare? Cei de la Wizz Air cred că au găsit explicația. Românii sunt în top
20 aug. 2025 | 14:21
de Badea Violeta

Social
Încep înscrierile pentru voucherele de energie. Românii cu venituri mici primesc un ajutor de 50 de lei pe lună
Incepe perioada de aplicare pentru voucherele de energie

De astăzi, românii cu venituri mici se pot înscrie pe platforma oficială pentru a primi sprijin la plata facturilor de electricitate. Programul, lansat de Ministerul Muncii, prevede acordarea unor vouchere lunare în valoare de 50 de lei, sub forma unui cod de bare ce va fi aplicat direct pe factură.

Cine poate beneficia de ajutorul de 50 de lei

Conform autorităților, de acest program beneficiază două categorii de persoane: cele singure, cu venituri mai mici de 1.900 de lei pe lună, și familiile care au venituri medii lunare sub 1.784 lei de persoană.

Voucherele sunt destinate exclusiv plății facturilor de energie electrică și vor fi distribuite lunar, până la sfârșitul anului. Practic, fiecare beneficiar va primi un cod de bare unic, care va fi aplicat pe factura de curent, reducând suma finală de plată.

Ministerul Muncii a precizat că aceste tichete au rolul de a sprijini gospodăriile vulnerabile, mai ales în contextul scumpirilor majore apărute după liberalizarea pieței energiei.

Mulți români s-au plâns că facturile aproape s-au dublat sau chiar triplat, iar măsura vine ca o gură de oxigen pentru cei care abia reușesc să își acopere cheltuielile lunare.

Cum se face înscrierea pe platformă

Înscrierile se fac printr-o platformă online special creată de Ministerul Muncii, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale. Termenul inițial pentru finalizarea aplicației era sfârșitul lunii august, dar sistemul a fost gata mai devreme și a intrat deja în faza de testare.

Astăzi, platforma a fost deschisă oficial și poate fi accesată de către cei interesați. Totodată, angajații primăriilor și reprezentanții Poștei Române vor avea acces la sistem, pentru a-i sprijini pe cei care nu se descurcă singuri cu procedura online.

Procesul de înscriere presupune completarea unor date de identificare și încărcarea documentelor care atestă veniturile beneficiarului sau ale familiei. După verificare, solicitantul primește confirmarea și poate utiliza voucherul la următoarea factură de electricitate.

Un sprijin necesar pentru românii vulnerabili

Decizia de a acorda aceste vouchere vine în contextul în care milioane de români au resimțit șocul facturilor după eliminarea plafonării prețurilor la energie.

În lipsa unui astfel de ajutor, multe familii riscau să nu mai poată face față cheltuielilor lunare. Autoritățile transmit că acest program este o măsură temporară, dar extrem de necesară, până la stabilizarea pieței energetice.

”Voucherele vor ajuta concret românii cu venituri reduse, pentru a nu fi împovărați de costurile mari ale energiei electrice”, au transmis reprezentanții Ministerului Muncii.

Deși valoarea sprijinului, 50 de lei pe lună, nu acoperă integral creșterile din facturi, pentru mulți români acesta reprezintă diferența dintre a putea plăti la timp sau a rămâne cu datorii.

Programul este considerat o soluție rapidă și pragmatică, în condițiile în care peste patru milioane de gospodării din România sunt afectate direct de scumpirile din ultima perioadă.

