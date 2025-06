Adio, sporuri de mii de lei! Se limitează la 300 de lei fără excepții sporul pentru condiții vătămătoare de muncă

Noul Guvern pregătește o reformă amplă în administrația publică, cu analize și decizii care să reducă cheltuielile statului și să eficientizeze sistemele publice. Sporurile sunt în vizorul guvernanților, care au constatat că există bugetari ce primesc sporuri pentru condiții vătămătoare de muncă, deși lucrează la birou, în centrul Bucureștiului. De altfel, aceste sporuri s-ar aplica în unele cazuri și unele peste altele, iar un alt spor deosebit de răspândit este sporul de antenă, care de obicei se cumulează cu altele. Astfel, un bugetar ajunge să încaseze sume de ordinul miilor de lei, peste salariu, lună de lună.

Această situație ar urma să înceteze. Conform declarațiilor premierului Ilie Bolojan, se vor realiza analize și se vor aplica măsuri pentru a exista un echilibru în salarizarea bugetară, după principii corecte și de bun simț.

Sporul pentru condiții vătămătoare de muncă, limitat la doar 300 de lei

La rândul său, ministrul Muncii, Florin Manole, anunță că limitarea sporului pentru condiţii vătămătoare pentru angajaţii din sistemul public la 300 de lei se va aplica fără excepţii.

„Tehnic vorbind, cea mai simplă explicaţie a actului normativ era că plafonarea de la 1.500 coboară la 300 de lei şi în al doilea rând nu mai sunt acele praguri intermediare între 0 şi 1.500 de lei cum erau înainte, sau între 0 şi 300 de lei, cum ar fi fost aici. Acum este un singur nivel, acela de 300 de lei. Am început evaluarea de la administraţia publică, însă apoi am mers către toate anexele legii salarizării. Este parte din programul de guvernare. Am anunţat că în legătură cu unele sporuri vor exista intervenţii.

Astăzi a fost în primă lectură în şedinţa de guvern, avizele tuturor ministerelor există. Observaţii, pentru că au existat şi observaţii, au fost înglobate şi actul este acum într-o formă care poate primi un aviz, nu aş putea să anticipez dacă favorabil sau nefavorabil, într-o următoare şedinţă a Comitetului Economic şi Social”, a declarat Florin Manole, vineri seară, într-o intervenţie la România Tv.

Se vor face economii și de la subvențiile partidelor politice

Reforma nu se va opri însă la sporurile bugetarilor, ci va include și subvențiile partidelor politice. „Reducerea subvențiilor pentru partide și toate celelalte măsuri care urmează să fie puse în practică vor fi adoptate la rectificarea bugetară. Personal consider și este una din direcții, că toată lumea, inclusiv partidele politice, inclusiv cei care suntem pe funcții de conducere, trebuie să fie parte a acestui efort național de corecție”, a precizat Ilie Bolojan, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, întrebat de ce nu a luat măsura reducerii subvențiilor pentru partide.