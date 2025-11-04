Ce trebuie să ai obligatoriu în mașină când treci granița într-o țară din Uniunea Europeană. Lista completă pentru șoferi

Ultima ora
Mărturia unui român care a asistat la prăbuşirea turnului din Roma. „Mi-am dat seama că urmează ceva grav”. Clădirea era închisă din 2007
04 nov. 2025 | 11:47
de Badea Violeta

UTILE
De la 1 ianuarie 2026, mai multe țări europene vor introduce modificări importante privind echipamentele obligatorii în autoturisme. Șoferii care călătoresc în UE trebuie să fie atenți la regulile fiecărei țări pentru a evita sancțiuni sau probleme la graniță, deoarece lista echipamentelor variază considerabil de la o țară la alta.

Ce echipamente sunt obligatorii în mașină în Ungaria, Cehia și Spania

În Ungaria, șoferii trebuie să aibă la bord trusă de prim-ajutor de tip B conform standardului MSZ 13553, triunghi reflectorizant în stare de funcționare și vestă reflectorizantă pentru fiecare pasager, păstrată într-un loc accesibil, notează Blikk.

În Cehia, regulile sunt similare: obligatoriu sunt triunghiul reflectorizant, vesta reflectorizantă pentru șofer și trusa de prim-ajutor. Pentru anumite vehicule este necesară și roata de rezervă, exceptând autovehiculele echipate cu kit de reparare anvelope sau anvelope run-flat. Începând cu 2026, Spania introduce o modificare majoră: triunghiul clasic va fi înlocuit cu o lumină de semnalizare electrică.

Dispozitivul luminos intermitent se amplasează pe plafonul mașinii în caz de accident sau defecțiune și transmite automat poziția exactă către serviciile de urgență prin GPS, fiind vizibil din toate direcțiile.

Ce alte reguli trebuie să respecte șoferii în țările europene

În Austria, Italia, Slovacia și Slovenia, fiecare pasager trebuie să poarte vestă reflectorizantă dacă iese din mașină în caz de defecțiune. În Franța, este obligatoriu un etilotest, iar în Croația și Polonia, un stingător de incendiu.

În Austria, trusa de prim-ajutor trebuie păstrată într-o husă de protecție, iar vestele reflectorizante nu trebuie să semene cu cele folosite de poliție.

Noile reguli europene includ și modificări privind permisele de conducere: șoferii sancționați pentru infracțiuni grave rutiere într-un stat membru nu vor putea obține sau păstra permisul în altă țară din UE.

Noua regulă UE: permis de conducere de la 17 ani

Totodată, se va permite tinerilor să conducă de la 17 ani, dar numai însoțiți. România are termen de trei ani pentru a implementa aceste schimbări în Codul Rutier.

Respectarea echipamentelor obligatorii și a regulilor fiecărei țări este esențială pentru siguranța călătoriei și pentru evitarea sancțiunilor.

Șoferii care circulă frecvent în Uniunea Europeană trebuie să fie informați și pregătiți, deoarece legislația se modifică periodic și diferențele între state pot fi semnificative.

