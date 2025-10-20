Ce sume a încasat Ioana Ginghină pe proiectele cu Primăria Sectorului 1 și ce relație are cu primarul George Tuță. Declarațiile EXCLUSIVE ale actriței

După ce a fost acuzată, printr-o postare pe pagina de Facebook a USR Sector 1, că a primit finanțări nerambursabile „pe pile” pentru două proiecte cu Primăria, Ioana Ginghină a reacționat. În exclusivitate pentru Playtech, actrița a dezmințit informațiile și a explicat în ce constau, de fapt, aceste proiecte și relația sa cu primarul George Tuță.

Ioana Ginghină, acuzată că a primit finanțare pe „criterii politice, de partid”

Printr-o postare pe pagina oficială de Facebook, USR Sector 1 a afirmat că Ioana Ginghină, membră a partidului PNL, a primit două finanțări nerambursabile pentru două proiecte de la Primăria Sectorului 1, pe criterii „politice”.

„Actrița Ioana Ginghină, vechi membru PNL și susținător declarat al primarului George Tuță, a mai prins o finanțare nerambursabilă de la Primăria Sectorului 1. Anterior, DGASPC Sector 1 i-a mai acordat un contract pentru furnizarea unor servicii de divertisment, în cadrul proiectului Sport și joacă în Capitala Capitalei, promovat mediatic de George Tuță. Administrația condusă de George Tuță s-a specializat în semnarea de contracte cu firme controlate de membri PSD și PNL, pe foarte mulți bani”, se arată în postarea de pe rețelele sociale.

Contactată de Playtech pentru un punct de vedere, Ioana Ginghină a subliniat, în primul rând, faptul că nu o leagă o relație de prietenie cu George Tuță, deși este, într-adevăr, de mulți ani membră a partidului.

„Nu, nu sunt prietenă cu domnul primar. Sunt o persoană care este membră PNL. Nu ieșim la grătare, nu facem concedii împreună. În afară de faptul că mă mai duc la niște ședințe pe zona respectivă, în care eu sunt antamată, nu am nicio relație cu domnul primar”, a subliniat actrița.

„Ca și firmă, eu am rămas cu foarte puțin”

Cât despre proiecte, acestea nu au fost primite „pe pile”, ci datorită activităților pe care le desfășoară de ani buni, procesul fiind unul transparent. Iar profitul său nu a fost, nici pe departe, unul colosal, așa cum s-a insinuat.

„Aceste proiecte sunt două. În vară, am primit un proiect care are în jur de 4.000 de euro, pentru a juca 10 spectacole. Eu am avut 10 spectacole pentru care am primit 4.000 de euro. Mă rog, nu eu, firma mea. Da? Eu, să spun așa, ca și firmă, am rămas cu foarte puțin din banii ăștia pentru că dacă te gândești cât costă un spectacol: cu drum, cu actori, cu tot ce înseamnă sonorizare și presupune un spectacol, trebuie să faci doar un calcul mic ca să vezi cam cât rămâne firmei. Ăsta a fost unul din contracte, iar al doilea este pe ONG. Eu puteam să-l rog pe soțul meu să participe, că are și el ONG-uri, are chiar două. Dar ideea este că eu n-am vrut să fiu ‘hoață’, pentru că n-am nimic de ascuns. Dar și SRL-ul și ONG-ul se numesc așa: MiniArt Show by Ioana Ginghină, adică n-ai cum să nu te prinzi că sunt eu. Eu am participat vara asta la un concurs de proiecte. Nu-i primul, nici ultimul pe care l-am luat, dar fac chestia asta și lucrez cu copiii de când mă știu”, a subliniat Ioana.

Afirmațiile au dezamăgit-o serios pe Ioana Ginghină, care acum se gândește chiar să-și dea demisia din partid. Actrița a afirmat că, de peste două decenii, face proiecte în care se implică nu doar fizic și emoțional, ci și financiar, pentru a ajuta copiii și pe cei care au nevoie, fără să facă vâlvă.

„Eu nu fac proiecte de azi pe mâine. Nu le scriu eu, e o firmă care le scrie. Eu vin cu ideea artistică, după care e o firmă. Și am câștigat. N-am făcut valvă, nici nu cred că știe domnul primar dacă am câștigat. Eu, personal. Nu știu ce comisie a fost. Nu știu nimic. Efectiv, am primit un mail. Am primit undeva la 60.000 de lei pe un proiect care se desfășoară de acum până în decembrie, cu 5 licee și 5 școli generale, în care am 4 actori, un psiholog, un fotograf. Adică o grămadă de muncă. Deci astea sunt marile proiecte cu care eu mă îmbogățesc și devin îmbogățită peste noapte. (…) Adică mi se pare hilar, că de-asta m-am și enervat, vreau să zic sincer, eu mă gândesc să ies din partid. Și dacă nu m-oi înscrie și la AUR… M-am enervat atât de tare pentru că muncesc atât de mult”, a adăugat Ioana Ginghină.

Cum ajută, de fapt, proiectele desfășurate de Ioana Ginghină societatea?

Ce o deranjează cu adevărat pe Ioana este faptul că acuzațiile o descurajează și o fac să renunțe, deși știe clar că, prin aptitudinile și cunoștințele sale, putea să ajute mai mult. Iar cei care au de suferit sunt tocmai cei care au avut parte de puțină bucurie. În plus, spune ea, nu înțelege de ce este acuzată că are beneficii politice, în contextul în care, în campania electorală, l-a susținut pe Nicușor Dan, nu pe candidatul PNL.

„Nu vă dați seama unde jucăm. Poate nu știe lumea ce înseamnă DGASPC. Nu vă dați seama cum sunt copiii ăia. Adică mi se pare bătaie de joc și vrei să spun ceva, de ce sunt foarte supărată? Eu nu am făcut campanie pentru Crin Antonescu. Eu nu sunt un politician, un om care a intrat în politică pentru că vrea ceva. Eu am făcut pentru Nicușor. Pentru că eu sunt un om care vreau să mă uit în ochii oamenilor atunci când ei îmi zic ceva și voiam să mă uit cu toată încrederea. Dacă eu le-am zis să voteze ceva, le-am zis că așa cred. Nu că mi-a zis X, Y sau că știu un contract. Iar dacă mie îmi spune cineva că eu am fost cumpărată cu o mie de euro, când eu primesc pentru o postare pe Instagram 4.000 de euro…”, a spus Ioana Ginghină.

De ce crede Ioana Ginghină că i se aduc astfel de acuzații

Actrița a dezvăluit că le-a scris administratorilor paginii pentru a afla cine este autorul postării. Ba mai mult, vrea să-și facă dreptate în instanță, deoarece informațiile transmise în spațiul public îi fac rău. Totodată, ea a spus că, în afacerile cu statul, nu câștigi bani, ci oferi și tu o parte, în timp ce te lupți cu birocrația.

„Ei fac campanie, pentru că nu-i interesează de mine, că am un suflet. Eu chiar m-am spus că o să iau un avocat să văd dacă pot să-i dau în judecată. Pentru că eu nici nu știu cine este în comisie. Că nici nu îmi doream foarte mult, pentru că e foarte mult de muncă. Cine face proiecte cu statul știe câtă hârțogărie, câtă nebunie, câte contracte. Eu personal nu pot să iau bani din proiecte de genul ăsta. Nu are voie managerul sau administratorul să ia. Tu trebuie să fii cu 10% din suma respectivă. Crede-mă că de-asta nu face lumea proiecte cu statul sau proiecte cu fonduri europene. Nu vă dați seama câte lucruri fac eu fără niciun ban. La mine, la școala de actorie, vin copii de la Fundația Principesa Margareta și de la Salvați Copiii. Oricine îmi dă un mesaj pe Facebook, Instagram… și ieri am ajutat o doamnă. Am strâns bani pentru niște ghiozdane cu o doamnă. Am fost la Bookland și am vizitat copiii fără niciun ban. Deci nu vă dați seama câte lucruri bune fac eu. Pentru mine le fac. Eu consider că trebuie să-ți dai zeciuiala. Adică dacă eu fac atâția bani, mi se pare normal să dau 10%.

„Asta mă frustrează cel mai tare”

Asta mă frustrează cel mai tare. Cum dai în mine? (…) Eu sunt extrem de supărată. Pentru că eu am fost anti-AUR și anti-Simion din principiu. Că nu cred că era ok să ne conducă Simion, pentru că este un conservatorist, este anti-femei, este misogin și este un om needucat. Și eu, când am văzut ce s-a întâmplat la alegeri și ce procent mare a luat AUR, eu am crezut că după alegeri vor da mâna cei care nu sunt cu AUR și vor încerca în toți anii aceștia, până la următoarele alegeri — care s-ar putea să nu fie peste patru ani, s-ar putea să fie mai repede — să facă ceva ca să nu ajungem să ne conducă AUR. Eh, bine, dacă nu ne-om muta noi în Moldova, mie nu îmi vine să cred că USR-ul dă în cap unui om care a votat cu Nicușor, care, acum cinci ani, l-am susținut pe Mihaiu la sectorul 2, că atunci eram în sectorul 2 și era alianță PNL–USR. Atunci eram bun, atunci eram ok”, a adăugat Ioana Ginghină.

Ioana Ginghină: „Societatea nu-și dorește oameni corecți în politică”

În urma ultimelor întâmplări, Ioana Ginghină, care se implică în numeroase cauze sociale, a ajuns la concluzia că „societatea nu-și dorește oameni corecți în politică”, fiind dezamăgită de oameni.

„Societatea nu-și dorește oameni corecți în politică. Nu, societatea își dorește hoți și criminali, cu dosare, în politică. Dacă acum și-ar fi dorit societatea un om corect în politică, acum ar fi sărit acolo, la postarea aia, și ar fi zis: ‘Doamne, cum să vă luați de asta, cum, adică ăsta e contract de 4.000 de euro’. După aia să nu mai vină societatea la mine și să-mi zică: ‘Vai, că nu avem’. Nu aveți, că n-ați vrut să aveți. Când era un om care era ok acolo și făcea lucruri, ați dat în el. Mie nu-mi trebuie asta. Și azi m-a sunat o companie să fac o reclamă. Eu am făcut 3.000 de euro. Deci nu am nevoie de absolut nimic. Mi-am pus niște bani deoparte, că, na, dacă vin zile grele, să nu mor de foame. Deci eu nu o duc rău. (…) Eu sunt angajată la Teatrul Ion Creangă de peste 20 de ani. Eu am firma Miniart Show din 2012. Am școală de actorie. Eu sunt un profesionist. Am patalama în pedagogie. Dar nu ca acum. Eu nu mi-am făcut-o acum repede să fac contract. Nu, o am de când am terminat facultatea. (…) Mie îmi face rău fizic (n.r. postarea USR). Pentru că vin acum și renunț. Eu, de exemplu, sunt lider de sindicat la Teatrul Ion Creangă. Gratis. Nu iau niciun ban. Sunt vicepreședinte la Federația Teatrelor Metropolitane, adică toate teatrele din București. Suntem 8 sau 9 teatre. Fără niciun ban. Mă lupt pentru dreptate. De asta mă oftic. Nu vorbiți cu un om care stă pe canapea și, dacă nu curge, pică. Nu. Eu sunt un om care, sincer, mi-aș și dori să fac o schimbare în România. Am lucrat în industria asta a showbizului foarte mulți ani. Eu am foarte multe relații. Eu puteam să ajut. Pentru că mie nu-mi trebuie bani mulți. Mie-mi trebuie să fiu fericită. Am casă, fără rate. Mie îmi place să muncesc. Că cer bani pentru proiecte? Da, pentru că nu poți să faci totul gratis, că timpul e limitat”, a declarat Ioana Ginghină pentru Playtech.

Ioana Ginghină, despre explozia din Rahova: „Nu ne omoară cei care ne conduc”

Ioana Ginghină a mai adăugat că, de multe ori, a fost criticată, a primit amenințări și blesteme pentru cauzele pe care le-a susținut. A mai spus că, la un moment dat, s-a gândit să se mute la USR, dar nu și-a dorit să pară că nu are „coloană vertebrală” pentru că face traseism politic. În plus, ea a adus în discuție și tragedia care a avut loc zilele trecute în Rahova.

„Iar d-asta cu explozia… Doamne ferește, chiar atât de bătuți în cap suntem? Când vine firma, spune cât costă să repare și tu zici că e cam mult. Păi nu e viața ta în joc? Nici nu se știe cine a dat drumul. Asta-i țara în care trăim.