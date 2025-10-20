Victimele exploziei din Rahova, în stare stabilă după intervențiile chirurgicale. Adolescenta de 17 ani este conștientă și cooperantă

Victimele exploziei din Sectorul 5 al Capitalei, internate la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca, se află în stare stabilă, potrivit medicilor. În același timp, adolescenta de 17 ani internată la Spitalul „Grigore Alexandrescu” este conștientă, cooperantă și monitorizată permanent de echipa medicală.

„Pacienții internați la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca sunt în stare stabilă. Din punct de vedere chirurgical, cei doi traumatizați în timpul exploziei au fost tratați. În acest moment sunt stabili, fără risc vital. În perioada următoare vor fi supravegheați atent până la momentul externării”, au transmis luni dimineață reprezentanții unității medicale, citați de News.ro.

Reprezentanții spitalului au mai precizat că pacientul care fusese operat anterior într-un alt spital a început deja procesul de recuperare.

Situația pacienților internați la Spitalul Floreasca

Conform datelor comunicate vineri de Ministerul Sănătății, la Spitalul Floreasca sunt internați:

un bărbat de 68 de ani, operat de urgență, supus investigațiilor imagistice suplimentare și aflat sub monitorizare de specialitate;

o femeie de 58 de ani, cu fracturi la nivelul bazinului și coloanei lombare, care a necesitat intervenție chirurgicală;

un bărbat de 86 de ani, fără leziuni post-traumatice, internat pentru monitorizare.

Adolescenta de 17 ani de la „Grigore Alexandrescu”, în stare stabilă

În ceea ce privește adolescenta de 17 ani internată la Spitalul „Grigore Alexandrescu”, medicii spun că aceasta prezintă fracturi costale și de coloană, însă este conștientă și în afara pericolului imediat.

Inițial, la unitatea medicală au fost aduse două victime minore ale exploziei: un băiat cu traumatism cranio-cerebral, plăgi suturate și fractură de claviculă, internat în secția de neurochirurgie, și o fată intubată, ventilată mecanic, care a fost ulterior operată. Băiatul a fost externat după ce starea sa s-a îmbunătățit.

Tragedia din Rahova: trei morți și mai mulți răniți

Explozia devastatoare a avut loc vineri dimineață, 17 octombrie, într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova, sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația a fost atât de puternică, încât s-a auzit la peste 10 kilometri distanță, până în Popești-Leordeni, județul Ilfov.

Trei persoane și-au pierdut viața, printre ele și o tânără însărcinată în luna a șaptea, care a murit împreună cu fetița ei nenăscută.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale tragediei. Primele informații arată că o acumulare de gaze ar fi declanșat explozia, însă experții analizează în continuare toate ipotezele.