Ioana Ginghină, reacție după scandalul cu Alina Sorescu: „Mă enervează. Să nu mă mai includă pe mine”

După ce i-a trimis un mesaj emoționant Alinei Sorescu, la începutul anului, Ioana Ginghină a apărut alături de Alexandru Ciucu în emisiunea lui Cătălin Măruță. Gestul a supărat-o pe artistă și a stârnit un scandal neașteptat. Cum a reacționat actrița când s-a trezit prinsă în mijlocul acestei tensiuni?

În ultimele zile, showbizul românesc a fost marcat de tensiuni neașteptate. Ioana Ginghină a reușit, fără să-și dorească, să o supere pe Alina Sorescu. La începutul anului, artista își deschisese sufletul în podcastul găzduit de Cătălin Măruță, vorbind despre momentele grele prin care a trecut în căsnicia cu Alexandru Ciucu.

Atunci, Ioana Ginghină — care la rândul ei a trecut printr-un divorț dureros, de Alexandru Papadopol — i-a transmis Alinei un mesaj emoționant în mediul online. A încurajat-o atât pe ea, cât și pe cele două fetițe, să fie puternice.

Cuvintele Ioanei Ginghină au făcut-o pe Alina Sorescu să creadă că actrița îi este alături. Tocmai de aceea, artista a rămas surprinsă când, la finalul lunii iunie, Ioana Ginghină și Alexandru Ciucu au apărut împreună în emisiunea prezentată de Cătălin Măruță.

Designerul a făcut, la rândul său, mai multe dezvăluiri, susținând că nu tot ce a povestit fosta lui soție este complet adevărat și vorbind despre nuanțe ale adevărului. În plus, i-a oferit Ioanei un buchet de flori, pe care aceasta l-a acceptat.

N-o să vorbesc despre ea acum. Importantă este relația noastră, n-are niciun alt terț legătură cu noi. Dar el se leagă de terți, de un buchet de flori, pentru a atrage atenția. De ce nu are o discuție serioasă? De fapt, el își dorește atenție. Mă deranjează ironia cu care el tratează acest subiect”, a spus Alina Sorescu în emisiunea Viața fără filtru.

Declarațiile Alinei Sorescu, dar și reacțiile publicului ei — care a certat-o pentru interacțiunea cu Alexandru Ciucu — au intrigat-o pe Ioana Ginghină. Actrița a transmis că aparițiile la Pro TV reprezintă un job, care trebuie separat de viața personală. Mai mult, ea a adăugat că, dacă ar aplica aceeași logică, ar trebui să se supere și ea pe toți actorii care joacă alături de fostul ei soț, Alexandru Papadopol.

„Sunt bine, cred. Sunt un pic supărată. Am o supărare și îmi pare rău că partenerul meu de rubrică nu a venit azi. Eu am vorbit astăzi cu el, pentru că acum ne leagă o poveste. Dar sunt supărată pentru că am dat și eu dimineață pe Google să văd ce mai scrie despre mine și mă așteptam să fie ceva cu asta, cum susțin eu femeile.

Când colo, mare scandal. Ce am făcut? Aici, cumva, mă enervează. Că nu e vorba de partea ei sau de partea lui, că nu am fost în căsnicia aia. Eu… m-a costat un mesaj. Am zis: «De acum, dacă o-i mai comenta eu, în privat eventual». Eu, când am văzut că s-a terminat divorțul, am fost acolo cu un mesaj. Nu am zis «nenorocitul» sau…

Eu am venit la tine pe canapea. Mi-am spus povestea. O susțin, ca femeie, dar acum nu înseamnă că dacă mă întâlnesc cu omul ăsta îi dau cu florile în cap. Să nu mă mai includă și pe mine”, a spus Ioana Ginghină la Pro TV.