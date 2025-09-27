Ce studii are Diana Buzoianu, ministrul Mediului? A reușit să ocupe funcția importantă la doar 31 de ani

Ultima ora
Totul despre „zidul de drone" pe care UE vrea să îl ridice: ce țări va proteja și cu ce arme
27 sept. 2025 | 17:56
de Andrei Simion

Politic
Diana Buzoianu, membră a USR, s-a remarcat ca una dintre cele mai active figuri din actualul executiv condus de Ilie Bolojan.

La doar 31 de ani, ea ocupă funcția de ministră a Mediului, Apelor și Pădurilor, o poziție care a adus-o în centrul atenției publice și al dezbaterilor politice.

Chiar dacă a devenit rapid vizibilă pe scena politică, traseul ei educațional și profesional este mai puțin cunoscut de către publicul larg.

Parcursul educațional și cariera juridică a Dianei Buzoianu

Născută la Brașov pe 16 mai 1994, Diana Buzoianu și-a urmat studiile liceale la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Slobozia.

După bacalaureat, a ales să studieze dreptul la Universitatea din București, unde și-a finalizat cursurile în anul 2017, obținând diploma de licență.

În același an a devenit membră a Baroului București, profesând ca avocat stagiar, iar din 2019 a intrat în rândul avocaților definitivi, după absolvirea cursurilor Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (INPPA).

Experiența ei profesională s-a concentrat pe domenii precum protecția datelor, drept comercial și drept imobiliar.

În paralel, și-a obținut atestatul internațional CIPP/E, emis de International Association of Privacy Professionals (IAPP), consolidându-și expertiza în protecția datelor cu caracter personal.

Cariera juridică a fost însă pusă între paranteze în ianuarie 2021, atunci când a decis să își suspende activitatea de avocat pentru a se concentra pe politică.

Ascensiunea politică și mandatul de ministră

Implicarea sa în politică a început în 2018, odată cu intrarea în Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate (PLUS), unde a deținut funcția de președintă a organizației din Sectorul 1.

După fuziunea dintre PLUS și USR, a devenit vicepreședintă a filialei municipale USR București.

Un pas important a fost făcut la alegerile parlamentare din decembrie 2020, când a obținut un mandat de deputată în circumscripția București, reprezentând Alianța USR-PLUS.

În Parlament s-a implicat în inițiative legate de protecția mediului și digitalizare, domenii în care experiența juridică și cunoștințele despre legislația europeană au avut un rol important.

Pe 23 iunie 2025, Diana Buzoianu a preluat portofoliul de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Activitatea sa nu a fost lipsită de dispute, cea mai recentă fiind moțiunea simplă inițiată de AUR, care a acuzat-o de slăbirea securității energetice a României prin politicile de mediu. Documentul a fost însă respins de plenul Camerei Deputaților, cu 200 de voturi împotrivă.

În cadrul dezbaterilor, Diana Buzoianu a respins acuzațiile și a subliniat că România, ca stat membru al Uniunii Europene, trebuie să respecte legislația în vigoare, iar modernizarea infrastructurii energetice trebuie făcută în acord cu normele europene.

Astfel, deși nu are o pregătire academică în științe ale mediului, Diana Buzoianu și-a construit o carieră bazată pe drept și pe implicarea politică, reușind să ajungă într-o poziție cheie a guvernului.

Parcursul său rămâne unul atipic, dar ilustrează modul în care experiența juridică și activismul civic pot contribui la accederea în funcții publice de nivel înalt.

