Ultima ora
Cât de îndatorată este România față de restul Europei. Harta actualizată a datoriilor
03 nov. 2025 | 13:32
de Iulia Kelt

Ce știm despre „Pluribus”, noul serial SF de pe Apple TV+: Câți ani i-au trebuit ca să apară „pe post”

ENTERTAINMENT
Ce știm despre „Pluribus”, noul serial SF de pe Apple TV+: Câți ani i-au trebuit ca să apară „pe post”
Ce știm despre Pluribus / Foto: EW

După succesul uriaș al producțiilor Breaking Bad și Better Call Saul, scenaristul și regizorul Vince Gilligan s-a întors cu un nou concept original: Pluribus.

Serialul, care va avea premiera pe Apple TV+, explorează o idee neobișnuită și tulburătoare, descrisă de creator printr-o singură frază: „Cea mai nefericită persoană de pe Pământ trebuie să salveze lumea de fericire.”

Gilligan a mărturisit într-un interviu pentru Polygon că ideea serialului i-a venit în urmă cu aproape zece ani, pe vremea când finaliza Breaking Bad și lucra deja la spin-off-ul Better Call Saul.

Vezi și:
Serialul fenomen „Bridgerton” revine pe Netflix: Sezonul 4 îl are în prim-plan pe Benedict Bridgerton
REVIEW „Dexter: Renașterea” – Cum se duce moștenirea mai departe și de ce era necesar ca acest lucru să se întâmple

În acea perioadă, conceptul se contura în jurul unui protagonist masculin care, fără un motiv clar, devine brusc adorat de toată lumea. Orice ar face, oamenii din jur continuă să-l iubească și să-l trateze cu afecțiune necondiționată.

De la o idee ciudată la un serial SF complex

„Nu știam exact ce anume mă fascina la această idee”, a explicat Gilligan. „Încercam să găsesc mecanismul care ar putea explica un astfel de fenomen. În cele din urmă, mi-am dat seama că povestea nu poate fi spusă realist, trebuia să fie o poveste de science-fiction”.

Astfel a apărut Pluribus, un serial care îmbină elemente de dramă psihologică, ironie socială și mister științific. Deși Gilligan a conceput inițial proiectul ca pe o poveste despre un bărbat, lucrurile s-au schimbat radical odată ce a colaborat cu Rhea Seehorn, actrița care a interpretat-o pe Kim Wexler în Better Call Saul.

Rhea Seehorn, noua eroină a universului lui Gilligan

Succesul actriței l-a determinat pe Gilligan să rescrie întreaga poveste, transformând protagonistul masculin într-un personaj feminin.

„Mi-am dat seama cât de mult o apreciez pe Rhea Seehorn”, a spus creatorul. „Așa că am decis: vreau să scriu acest rol special pentru ea. Merită să fie în centrul propriei povești”, a continuat el.

Această schimbare de perspectivă a fost cheia care a transformat Pluribus dintr-o simplă idee într-un serial complet.

Gilligan subliniază că procesul a fost unul lent, dar liber de presiune: „Nu mi-am propus să fac un serial SF. M-am trezit că am intrat în această direcție treptat, urmărind doar curiozitatea ideii”.

Dezvoltat timp de un deceniu, Pluribus promite să fie o poveste atipică, cu teme existențiale, satirice și emoționale, în stilul caracteristic al lui Gilligan.

Serialul marchează și prima colaborare majoră a regizorului cu Apple TV+, deschizând un nou capitol în cariera unuia dintre cei mai respectați creatori de televiziune ai ultimilor ani.

Vin din nou ninsorile în România. ANM anunță o schimbare bruscă a vremii în toată țara. De când scad temperaturile
Recomandări
Black Friday 2025 vine cu amenințări cibernetice și inteligență artificială. Avertismentul Kaspersky despre cumpărături în siguranță
Black Friday 2025 vine cu amenințări cibernetice și inteligență artificială. Avertismentul Kaspersky despre cumpărături în siguranță
Ce obligații ai dacă închiriezi un apartament prin Airbnb. Ce verifică ANAF în 2026
Ce obligații ai dacă închiriezi un apartament prin Airbnb. Ce verifică ANAF în 2026
Olivia Addams, femeia din spatele muzicii și a mesajelor inspiraționale publicate pe internet: „Mi se pare important să ne folosim vocea”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Olivia Addams, femeia din spatele muzicii și a mesajelor inspiraționale publicate pe internet: „Mi se pare important să ne folosim vocea”. EXCLUSIV
REVIEW „The Witcher”, sezonul 4 pe Netflix: între loialitate și reinventare – un nou Geralt, o lume mai întunecată și o poveste care încă fascinează
RECENZIE
REVIEW „The Witcher”, sezonul 4 pe Netflix: între loialitate și reinventare – un nou Geralt, o lume mai întunecată și o poveste care încă fascinează
Opt obiceiuri care te mențin captiv în clasa de mijloc, oricât de mult ai munci
Opt obiceiuri care te mențin captiv în clasa de mijloc, oricât de mult ai munci
Cu ce se limpezește zeama de varză corect, ca să nu se strice
Cu ce se limpezește zeama de varză corect, ca să nu se strice
Calendarul complet pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Când se depun candidaturile
Calendarul complet pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Când se depun candidaturile
Filmul după Stephen King la care ar trebui să te uiți ca să înțelegi mai bine „IT: Welcome to Derry”, de pe HBO Max
Filmul după Stephen King la care ar trebui să te uiți ca să înțelegi mai bine „IT: Welcome to Derry”, de pe HBO Max
Revista presei
Adevarul
Notarii și tarifele lor, sub lupa opiniei publice. Cât plătim pentru un contract imobiliar
Playsport.ro
Transferuri din Portugalia la FCSB! Gigi Becali: „Sunt doi”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 3 noiembrie 2025. Cum influențează astrele dragostea, cariera și sănătatea ta astăzi
Playtech Știri
Elena Udrea și fiica ei, prima escapadă în străinătate după eliberare: destinația aleasă a surprins pe toată lumea
Playtech Știri
Cât a mers darul la nunta lui Armin Nicoară și a Claudiei Puican. Invitații au scos sume uriașe din buzunar
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...