Ce știm despre „Pluribus”, noul serial SF de pe Apple TV+: Câți ani i-au trebuit ca să apară „pe post”

După succesul uriaș al producțiilor Breaking Bad și Better Call Saul, scenaristul și regizorul Vince Gilligan s-a întors cu un nou concept original: Pluribus.

Serialul, care va avea premiera pe Apple TV+, explorează o idee neobișnuită și tulburătoare, descrisă de creator printr-o singură frază: „Cea mai nefericită persoană de pe Pământ trebuie să salveze lumea de fericire.”

Gilligan a mărturisit într-un interviu pentru Polygon că ideea serialului i-a venit în urmă cu aproape zece ani, pe vremea când finaliza Breaking Bad și lucra deja la spin-off-ul Better Call Saul.

În acea perioadă, conceptul se contura în jurul unui protagonist masculin care, fără un motiv clar, devine brusc adorat de toată lumea. Orice ar face, oamenii din jur continuă să-l iubească și să-l trateze cu afecțiune necondiționată.

De la o idee ciudată la un serial SF complex

„Nu știam exact ce anume mă fascina la această idee”, a explicat Gilligan. „Încercam să găsesc mecanismul care ar putea explica un astfel de fenomen. În cele din urmă, mi-am dat seama că povestea nu poate fi spusă realist, trebuia să fie o poveste de science-fiction”.

Astfel a apărut Pluribus, un serial care îmbină elemente de dramă psihologică, ironie socială și mister științific. Deși Gilligan a conceput inițial proiectul ca pe o poveste despre un bărbat, lucrurile s-au schimbat radical odată ce a colaborat cu Rhea Seehorn, actrița care a interpretat-o pe Kim Wexler în Better Call Saul.

Rhea Seehorn, noua eroină a universului lui Gilligan

Succesul actriței l-a determinat pe Gilligan să rescrie întreaga poveste, transformând protagonistul masculin într-un personaj feminin.

„Mi-am dat seama cât de mult o apreciez pe Rhea Seehorn”, a spus creatorul. „Așa că am decis: vreau să scriu acest rol special pentru ea. Merită să fie în centrul propriei povești”, a continuat el.

Această schimbare de perspectivă a fost cheia care a transformat Pluribus dintr-o simplă idee într-un serial complet.

Gilligan subliniază că procesul a fost unul lent, dar liber de presiune: „Nu mi-am propus să fac un serial SF. M-am trezit că am intrat în această direcție treptat, urmărind doar curiozitatea ideii”.

Dezvoltat timp de un deceniu, Pluribus promite să fie o poveste atipică, cu teme existențiale, satirice și emoționale, în stilul caracteristic al lui Gilligan.

Serialul marchează și prima colaborare majoră a regizorului cu Apple TV+, deschizând un nou capitol în cariera unuia dintre cei mai respectați creatori de televiziune ai ultimilor ani.