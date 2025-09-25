Ce spune Zelenski despre ce intenționează să facă după ce va demisiona din funcția de președinte

Războiul din Ucraina a schimbat radical atât viața cetățenilor, cât și parcursul politic al președintelui Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev, care în 2019 obținea o victorie categorică la alegeri, a subliniat într-un interviu recent că prioritatea sa nu este menținerea funcției, ci încheierea conflictului.

„Scopul meu este să pun capăt războiului”

Declarațiile sale vin într-un moment cheie, după participarea la Adunarea Generală a ONU, și pun accent pe ideea că viitorul politic al Ucrainei depinde de o eventuală încetare a focului.

Invitat în cadrul emisiunii „The Axios Show”, într-un interviu acordat jurnalistului Barak Ravid la New York, Zelenski a afirmat că își vede misiunea încheiată odată cu oprirea războiului.

„Scopul meu este să pun capăt războiului, nu să continui să candidez pentru funcții publice”, a spus liderul ucrainean.

El a subliniat că, în cazul în care se va ajunge la un armistițiu, va cere Parlamentului organizarea de alegeri.

„Dacă va exista o încetare a focului, putem folosi această perioadă de timp și pot transmite acest semnal parlamentului”, a adăugat Zelenski.

Alegeri posibile doar cu armistițiu

Constituția Ucrainei interzice în mod expres organizarea de alegeri pe durata legii marțiale, însă Zelenski este convins că un armistițiu ar putea deschide calea pentru reluarea procesului democratic.

„Pe durata unui armistițiu, cred că situația de securitate ar putea permite organizarea de alegeri. Așa ar putea fi”, a precizat el.

Liderul ucrainean a menționat și discuțiile purtate cu fostul președinte american Donald Trump, căruia i-a transmis aceeași intenție. În opinia sa, încheierea conflictului ar putea aduce momentul potrivit pentru ca oamenii să aleagă „un lider cu un nou mandat” care să poată lua deciziile esențiale pentru pacea de durată.

Popularitate ridicată, dar și prime critici interne

Zelenski a fost ales în 2019 pentru un mandat de cinci ani, care s-ar fi încheiat în mai 2024 dacă războiul nu ar fi izbucnit. Popularitatea sa a atins aproape 90% în primele luni de după invazia rusă, iar în prezent sondajele îl plasează la peste 60%, în ciuda afirmațiilor false ale lui Trump, care a susținut că ar fi coborât la doar 4%.

Totuși, Zelenski s-a confruntat în iulie cu primele proteste majore de la începutul războiului, după ce aliații săi parlamentari au încercat să reducă atribuțiile agențiilor independente anticorupție.

Obstacole logistice și de securitate

Chiar dacă ar exista voința politică, organizarea alegerilor rămâne o provocare dificilă. Aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei se află sub ocupație rusă, iar milioane de oameni au fost strămutați din cauza războiului. În aceste condiții, logistica unui scrutin ar fi extrem de complicată.

Cu toate acestea, Zelenski consideră că Parlamentul, unde partidul său deține majoritatea, ar adopta fără probleme un proiect de lege privind alegerile în cazul unei încetări a focului.