Zelenski s-a întâlnit cu Trump la Roma, la funeraliile Papei Francisc. Preşedintele ucrainean a renunţat la ţinuta obişnuită

Președintele SUA, Donald Trump, și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, prezenți la Roma pentru funeraliile Papei Francisc, au avut o scurtă discuție în timpul ceremoniei. Cei doi lideri au căzut de acord să continue dialogul după încheierea slujbei de înmormântare.

Purtătorul de cuvânt al președintelui Zelenski a confirmat că urmează o întâlnire separată între cei doi șefi de stat, organizată cu ocazia vizitei la Roma. Anterior, Trump și Zelenski au avut un scurt schimb de replici la Villa Taverna, reședința ambasadorului american în capitala Italiei, înainte ca Trump să se îndrepte spre Piața San Pietro.

Aceasta este prima lor interacțiune directă după luna februarie, când Trump și vicepreședintele JD Vance l-au criticat public pe Zelenski pentru presupusa lipsă de recunoștință față de sprijinul acordat de Statele Unite Ucrainei în conflictul cu Rusia.

Un alt detaliu care a atras atenţia la funeraliile Papei Francisc este faptul că preşedintele ucrainean a renunţat la ţinuta obişnuită, optând pentru un costum negru, sobru, arătându-şi respectul pentru regretatul suveran pontif.

Ukraine’s President Volodymyr Zelenskyy is applauded by some of those gathered in St Peter’s Square as he takes his seat before the start of the funeral.https://t.co/xgONTKD7vF

