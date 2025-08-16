Ce spune Radu, un român voluntar care a luptat în Ucraina despre summitul din Alaska: „Putin a îngenuncheat Statele Unite ale Americii. Trump a fost învins”

Ultima ora
Cât de diferită a fost primirea pe care Donald Trump i-a făcut-o lui Vladimir Putin, față de atitudinea „neprotocolară” față de Zelensky în februarie 2025. Cum i-a întors liderul rus ospitalitatea
16 aug. 2025 | 09:59
de Filon Stan

Social
Radu, un român care a luptat ca voluntar în Ucraina, a publicat pe Facebook o reacție dură după întâlnirea dintre Vladimir Putin și Donald Trump, desfășurată în Alaska. În opinia lui, summitul reprezintă o victorie morală pentru liderul de la Kremlin și o înfrângere pentru Statele Unite ale Americii.

„Putin a îngenuncheat Statele Unite ale Americii”

Un român care a asistat la ororile războiului din Ucraina a rămas cu un gust amar, după summitul din Alaska, unde președintele SUA, Donald Trump, s-a întâlnit cu omologul său rus, Vladmir Putin, pentru a discuta un acord de pace între Rusia și Ucraina. Concluziile lui sunt clare!

„Putin a îngenuncheat Statele Unite ale Americii. Ăsta este rezultatul de la summitul din Alaska. Poate nu economic, nu militar, dar moral cu siguranță”, scrie Radu.

Fostul combatant afirmă că imaginea unui „criminal de război” primit pe covorul roșu, în limuzina prezidențială și cu aplauze, arată pierderea de credibilitate a Americii ca „far al democrației” și „jandarm al lumii libere”.

”Ucraina nu primește nimic bun”

Trump a fost învins, așa cum preconizam, de un criminal de război extrem de bine pregătit, al cărui obiectiv principal a fost să-și continue războiul de teroare împotriva unui popor pașnic, fără să fie sancționat și să iasă din izolare. Acest obiectiv a fost atins”, notează Radu.

El atrage atenția că, în timp ce Putin este ridicat în slăvi pe televiziunile de stat din Rusia, Ucraina nu primește nimic bun de pe urma întâlnirii, iar consecințele se răsfrâng și asupra Europei.

”Suntem pierzătorii secundari”

„Nimic bun pentru Ucraina, nimic bun pentru pace, nimic bun pentru democrație și ordinea internațională bazată pe reguli. În schimb avem un criminal de război ieșit învingător, iar noi toți, oameni simpli iubitori de dreptate, suntem pierzătorii secundari”, a scris el.

Românul avertizează că „se deschide o cale spre o victorie a Rusiei din perspectiva reinstaurării cercurilor de influență” și că România ar putea deveni o țintă clară a Moscovei.

