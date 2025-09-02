Ce spune mama tânărului care a lovit un livrator străin în București despre gestul fiului: „Ei, dar ce i-a făcut?”. Cum s-a apărat agresorul în fața anchetatorilor

În urmă cu o săptămână, un tânăr a lovit, fără motiv, un livrator din Bangladesh pe o stradă din București. Ulterior, victimei i s-au acordat îngrijiri medicale, iar în prezent starea sa este bună. În schimb, agresorul se află acum în arest preventiv și este cercetat și pentru propagandă legionară. Cum a reacționat mama sa? Află din rândurile de mai jos!

Reacția mamei tânărului care a agresat un livrator străin în Capitală

Mama agresorului și-a apărat fiul în fața jurnaliștilor, subliniind că acesta ”nu este violent” și că ”își dă și cămașa de pe el”.

”Am ținut un copil. Un exemplu de copil. Nu e violent. Asta își dă și cămașa de pe el. Probabil că ăla a zis ceva, că altfel, din senin… Copilul ăsta este tăiat din rădăcini, n-o să mai fie om de societate niciodată. L-a popularizat în hal de hal, din minciună. Sunt fotografii făcute în casă. Eu nu l-am lăsat să facă rău, că sunt străini care n-au venit de bine în țara noastră. Nu mai am ce să spun, doar minciuni, minciuni. Åsta n-a fost vagabond, are atestat, a muncit tot timpul. Asta e, toată lumea face prostii. Ei, dar ce i-a făcut?”, a declarat femeia, conform Antena 3 CNN.

Cum s-a justificat tânărul în fața procurorilor

Tânărul a declarat procurorilor că a fost manipulat de conținutul online și că acest lucru l-a determinat să atace livratorul străin.

”Am fost manipulat de conținutul online terță-parte”, a spus el.

Cercetat pentru loviri și alte violențe, dar și pentru promovare de însemne legionare, tânărul le-a cerut procurorilor să îl ajute să scape de măsura preventivă. Judecătorii au decis arestarea preventivă pentru 30 de zile, măsură care urmează să fie contestată la Tribunalul București.

Detalii despre incident și anchetă

Atacul a avut loc pe 26 august, după ce livratorul i-ar fi spus tânărului că este străin în țară și că ar trebui să plece. Nu a existat niciun conflict anterior între cei doi. În timpul incidentului, un polițist aflat în timpul liber a intervenit pentru a opri agresiunea.

Totodată, tânărul este anchetat pentru propagandă legionară, după ce ar fi distribuit online un colaj video cu simbolul Mișcării Legionare și o fotografie cu Adolf Hitler. În aceste momente, victima este în siguranță, primind tratamentul necesar, și rămâne în România.