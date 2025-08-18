Ce se ştie despre victimele din accidentul de pe autostrada din Grecia? Maşinile stăteau la rând la o staţie de taxare spre Thassos

Ultima ora
Zelenski, întâlnire crucială cu Trump la Casa Albă. Negocieri importante privind concesii teritoriale şi garanţii de securitate
18 aug. 2025 | 14:53
de Badea Violeta

Un grav accident rutier a avut loc luni, puțin după ora 11:00, pe autostrada Egnatia din nordul Greciei, pe ruta folosită de mulți turiști care se îndreaptă spre insula Thassos. Trei persoane au murit și alte două au fost rănite grav după ce un camion a intrat cu viteză într-o coloană de mașini care așteptau la bariera de taxare de la Iasmos. Vezi ce se știe despre identitatea victimelor!

Informații despre victimele din accidentul de pe autostrada din Grecia

Potrivit primelor informații, camionul a lovit violent două autoturisme staționate la punctul de taxare dintre orașele Komotini și Xanthi.

”TIR-ul i-a lovit cu 100 km/h și mașinile au luat foc pe loc. Din spusele martorilor, foarte grav. Nu știu informații despre victime încă.

Probabil ambasada și consulatul vor răspunde peste câteva zile. Când aflu noutăți, anunț. Înțeleg că erau și mașini românești”, a scris un turist pe forumul dedicat Thassosului.

Într-unul dintre autoturisme se aflau patru persoane. Trei dintre acestea au murit pe loc, arse de vii, iar a patra a fost transportată în stare critică la spitalul din Xanthi.

Șoferul camionului, rănit la rândul său, a ajuns în aceeași unitate medicală. În cea de-a doua mașină implicată se aflau patru pasageri, care au scăpat cu răni ușoare și atacuri de panică.

Cei doi răniți grav au ajuns la spitalul din Xanthi

Echipajele de urgență au intervenit cu trei ambulanțe EKAB și mai multe autospeciale ale pompierilor. Cei doi răniți grav – șoferul TIR-ului și pasagerul din prima mașină – au fost stabilizați și transportați la spital. Ceilalți patru ocupanți din a doua mașină au primit îngrijiri pentru leziuni minore și șoc emoțional.

”Noi eram în coloană la 2-3 km de locul accidentului. Am întors la recomandarea poliției și suntem deviați pe alt traseu. Poliția este prezentă și dirijează”, a scris un alt martor aflat la fața locului.

”Nu se știe momentan dacă sunt români”

Deocamdată, autoritățile elene nu au confirmat naționalitatea victimelor. Totuși, turiști aflați în zonă au relatat că multe dintre mașinile aflate la rând la bariera de taxare erau înmatriculate în România, ceea ce a alimentat temerile că printre victime ar putea fi și români.

”Nu se știe momentan dacă sunt români, însă multe mașini de la coadă erau cu număr de România”, a scris un alt utilizator pe forumul Thassos.

Ambasada României la Atena și Consulatul General de la Salonic urmează să transmită informații oficiale. Între timp, poliția greacă a anunțat închiderea temporară a tronsonului Komotini-Xanthi, circulația fiind deviată prin ruta Komotini-Porto Lagos-Xanthi. O anchetă este în desfășurare pentru a stabili circumstanțele exacte în care camionul a lovit vehiculele aflate la punctul de taxare.

