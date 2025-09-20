Zboruri anulate și întârzieri uriașe după un atac informatic la aeroporturile Berlin și Bruxelles

Aeroporturile din Berlin și Bruxelles au fost vizate de un atac informatic, iar autoritățile avertizează că pasagerii se pot confrunta cu întârzieri sau chiar cu anularea unor curse, transmite dpa, citată de Agerpres.

Probleme la check-in și îmbarcare

Pe site-ul aeroportului din capitala Belgiei a apărut un anunț prin care se precizează că furnizorul de servicii pentru check-in și îmbarcare a fost atacat de hackeri vineri seara. În urma incidentului, funcționează doar procedurile manuale, ceea ce duce la perturbări majore ale orarului de zboruri.

Situația este similară și la aeroportul Berlin-Brandenburg, unde sistemul de procesare a pasagerilor a fost atacat. Deși atacul nu a vizat direct aeroportul, conducerea a fost nevoită să întrerupă conexiunile la rețeaua informatică, ceea ce a provocat blocaje și întârzieri.

Impact asupra altor aeroporturi europene

Efectele atacului cibernetic s-au resimțit și în alte părți ale Europei. Reprezentanții aeroportului Heathrow din Londra au anunțat că există posibilitatea unor întârzieri, tot din cauza problemelor tehnice întâmpinate de furnizorul de servicii pentru check-in și îmbarcare, utilizat de mai multe companii aeriene.

Deocamdată, nu există informații clare privind amploarea atacului. Aeroporturile din Frankfurt și Hamburg au transmis că activitatea se desfășoară normal și că nu au fost afectate.