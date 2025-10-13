Ultima ora
Cum te afectează inflația de aproape 10% din România. Cum se calculează și care sunt consecințele, pe înțelesul tuturor
13 oct. 2025 | 19:56
de Badea Violeta

Ce se întâmplă în Gaza după pacea lui Trump. Planul pe scurt

ȘTIRI EXTERNE
Ce se întâmplă în Gaza după pacea lui Trump. Planul pe scurt
5imagini
Doi copii privesc regiunea Fasia Gaza bombardata. Sursa: Eyad Baba/AFP

Armistițiul dintre Israel și Hamas, parte a planului de pace propus de Donald Trump, marchează un moment de răscruce pentru regiune. După doi ani de conflict sângeros, primele efecte ale acordului se fac deja simțite în Fâșia Gaza, unde ostaticii și prizonierii au fost schimbați, iar armata israeliană și-a început retragerea parțială. Totuși, viitorul politic al teritoriului rămâne incert.

Cine sunt ostaticii și prizonierii eliberați

Prima fază a acordului a vizat eliberarea ostaticilor și prizonierilor, un gest menit să demonstreze buna credință a ambelor părți. Hamas a predat 20 de ostatici vii Comitetului Internațional al Crucii Roșii, în timp ce Israelul a eliberat peste 1.900 de prizonieri palestinieni, dintre care 250 erau condamnați la închisoare pe viață.

Majoritatea deținuților provin din Gaza și Cisiordania, iar între aceștia se află și mai mulți minori. Deși acordul prevedea returnarea tuturor ostaticilor – vii sau decedați –, Hamas a restituit doar o parte dintre rămășițe, ceea ce a generat tensiuni și întrebări privind respectarea termenelor.

Vezi și:
Porecla pe care Donald Trump i-a dat-o lui Benjamin Netanyahu. Doar așa i s-a adresat în timpul discursului din Parlamentul israelian
Incident în timpul discursului lui Donald Trump în Parlamentul Israelian. Un bărbat a fost scos cu forța din sală. Reacția președintelui SUA: „Ați fost eficienți”

Autoritățile israeliene au anunțat că o echipă internațională va fi formată pentru localizarea celor dispăruți. În pofida acestor dificultăți, schimbul de prizonieri și ostatici a fost privit ca un prim pas concret spre aplicarea planului de pace, considerat de Washington o ”resetare” necesară pentru stabilizarea regiunii.

Care sunt primele efecte ale planului de pace

După eliberarea ostaticilor, trupele israeliene s-au retras pe o linie care le lasă controlul asupra a aproximativ jumătate din Gaza – o etapă tranzitorie prevăzută în acord. În paralel, o forță multinațională formată din aproximativ 200 de soldați, sub supravegherea armatei americane, va monitoriza respectarea încetării focului, relatează BBC.

Planul propune o Gaza demilitarizată, fără infrastructură de război, condusă inițial de un comitet de tehnocrați palestinieni. Acesta va funcționa sub supravegherea unui ”Consiliu al Păcii” internațional, prezidat de Donald Trump și asistat de foști lideri politici europeni.

Pe termen mediu, guvernarea ar urma să fie transferată către o Autoritate Palestiniană reformată, în timp ce Hamas ar fi exclus complet din structurile administrative.

Planul garantează că niciun palestinian nu va fi obligat să părăsească teritoriul și prevede un program amplu de reconstrucție economică, menit să refacă infrastructura distrusă și să creeze locuri de muncă. Fondurile vor proveni dintr-un consorțiu internațional condus de Statele Unite și țările din Golf.

Ce obstacole pot bloca implementarea acordului

Deși armistițiul a fost pus în aplicare, provocările rămân numeroase. Hamas nu a anunțat clar intenția de a se dezarma, condiție esențială a planului. Gruparea insistă asupra dreptului de a se apăra până la formarea unui stat palestinian recunoscut internațional.

În același timp, premierul israelian Benjamin Netanyahu nu pare dispus să accepte implicarea Autorității Palestiniene în administrarea Gazei, ceea ce contravine structurii propuse de Washington.

Un alt punct sensibil este ritmul retragerii israeliene. În prima etapă, Israelul va păstra controlul asupra a 53% din teritoriu, urmând ca procentul să scadă la 40%, apoi la 15% într-o fază finală.

Termenele exacte nu au fost însă precizate, iar lipsa unui calendar clar riscă să prelungească tensiunile. În pofida acestor obstacole, analiștii consideră că planul lui Trump reprezintă cea mai amplă inițiativă de pace din ultimii ani.

Cu toate că drumul spre stabilitate este departe de a fi sigur, primele semne – armistițiul, schimbul de prizonieri și reluarea ajutoarelor umanitare – indică un început fragil, dar real, al unei posibile reconcilieri între Israel și palestinieni.

Pământul intră într-o „nouă realitate” odată cu atingerea primului sau punct critic climatic, arată un raport istoric
Recomandări
Trucul simplu care îți face ochelarii să arate ca noi. N-ai nevoie de lavetă sau de microfibră
Trucul simplu care îți face ochelarii să arate ca noi. N-ai nevoie de lavetă sau de microfibră
Autostrada A0 Nord Lot 1, noutăţi octombrie. Stadiul actual al lucrărilor
Autostrada A0 Nord Lot 1, noutăţi octombrie. Stadiul actual al lucrărilor
6 orașe europene mai puțin cunoscute pe care trebuie să le vizitezi în 2026. Au o cultură bogată și nu sunt scumpe deloc
6 orașe europene mai puțin cunoscute pe care trebuie să le vizitezi în 2026. Au o cultură bogată și nu sunt scumpe deloc
Tesla pregătește Model Y cu autonomie record, datorită unei noi baterii LG. Câți kilometri la un singur „plin” îți promite Elon Musk?
Tesla pregătește Model Y cu autonomie record, datorită unei noi baterii LG. Câți kilometri la un singur „plin” îți promite Elon Musk?
Singurul motiv pentru care ți se poate schimba locul în avion după ce ai făcut check-in-ul
Singurul motiv pentru care ți se poate schimba locul în avion după ce ai făcut check-in-ul
O femeie și copilul ei în cărucior, loviți pe o trecere de pietoni, în București. Mama a murit, micuța este în spital
O femeie și copilul ei în cărucior, loviți pe o trecere de pietoni, în București. Mama a murit, micuța este în spital
Nicola, lecții de viață și confesiuni despre singurătate: „Prietenii s-au sortat singuri de-a lungul anilor”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Nicola, lecții de viață și confesiuni despre singurătate: „Prietenii s-au sortat singuri de-a lungul anilor”. EXCLUSIV
Moneda din 2001 pe care se cer peste 25.000 de lei acum. Motivul pentru care a ajuns să fie căutată
Moneda din 2001 pe care se cer peste 25.000 de lei acum. Motivul pentru care a ajuns să fie căutată
Revista presei
Adevarul
În ce măsură ar fi benefică introducerea permisului pentru trotinete. „Ar întoarce oamenii la mașini”
Playsport.ro
Mircea Lucescu a numit căpitanul naționalei României la partida cu Moldova: „Depinde de el”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cum se pregătește Larisa Udilă pentru venirea pe lume a fetiței: „Nu avem nici căruț, nici pătuț”. Toată atenția e spre fiul cel mare: „Nu cred că și-a dorit un frățior” EXCLUSIV
Playtech Știri
Tipuri de scaune care se potrivesc perfect într-un birou elegant (P)
Playtech Știri
Peltea de gutui, reţeta bunicii. Iese de fiecare dată şi nu are conservanţi
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...