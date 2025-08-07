O fostă concurentă de la Puterea Dragostei și Tempting Fortune, mărturisiri din culisele reality show-urilor românești. Ce a ajuns să facă apoi cu cei 16.000 de euro câștigați. EXCLUSIV

Roxana Buzoiu a devenit cunoscută în urmă cu câțiva ani, odată cu participarea la Puterea Dragostei. A fost una dintre cele mai curtate concurente – printre cei care au încercat să o cucerească, la vremea respectivă, s-au numărat Iancu Sterp, și Bogdan Mocanu. Totodată, a fost și una dintre cele mai vocale, fiind implicată în mai multe dispute. Acum, publicul a avut ocazia să o descopere și într-o altă lumină, la Tempting Fortune, de unde a plecat acasă cu 15.621 de euro. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Playtech, ea ne-a spus ce are de gând să facă cu banii și ce nu s-a văzut de acasă.

Roxana Buzoiu, dezvăluiri din culisele Tempting Fortune

Reporter Playtech: Roxana, ce te-a atras cel mai mult la Tempting Fortune România? E un format diferit față de cele la care ai mai participat în trecut.

Roxana Buzoiu: La Tempting Fortune România m-a atras tocmai faptul că este un format total diferit față de cel cu care erați obișnuiți să mă vedeți. Este, de fapt, formatul care îmi place cel mai mult, care mă reprezintă, în care m-am simțit „ca peștele în apă”. Deoarece îmi place natura, îmi plac călătoriile, drumețiile, îmi place să experimentez lucruri noi. Mi-a plăcut că puteam să fiu mai mult timp eu cu mine. Tempting Fortune România consider că, dincolo de partea materială, este și despre noi, despre fiecare în parte, despre autocontrolul nostru, despre loialitate, corectitudine, sinceritate, toleranță. Mi-a plăcut că, deși este o competiție, am avut colegi, dar niciun moment nu m-am simțit în competiție cu ei. Lupta a fost mereu cu mine, și acum, la final, mă simt o câștigătoare.

„Au fost momente tensionate”

Reporter Playtech: Ce moment din emisiune ți-a testat cel mai tare răbdarea sau autocontrolul?

Roxana Buzoiu: Au fost multe momente în emisiune care mi-au testat răbdarea și autocontrolul. Au fost momente care m-au rănit. Momente în care am fost mințită sau m-am simțit trădată de unii colegi. Au fost oameni care constant au încercat să mă provoace. Din fericire, și spun cu mândrie asta, puține au fost momentele în care chiar mi-am pierdut controlul. Minciuna și trădarea lui Flow au reușit să mă enerveze până la final și să reacționez.

Au mai fost momente tensionate cu Deea și Diana. În general, mă amuzau încercările lor de a mă provoca. Am înțeles că le-am avut „fane” la emisiunea precedentă. Și susțineau că mă cunosc bine. De aceea mă acuzau de falsitate, de diverse lucruri pe care nu le făceam, într-o încercare disperată de a mă enerva. Sunt om și, la un moment dat, n-a mai fost amuzant și atunci chiar am răbufnit. Oricum, momentele astea au fost puține, în cea mai mare parte a timpului am reușit să îmi găsesc un echilibru.

Adevărul despre presupusa idilă cu Gabriel

Reporter Playtech: Ai avut vreun moment în care ai fost pe punctul să cedezi?

Roxana Buzoiu: Am avut momente în care doream să renunț, dar promisiunile față de oamenii dragi de acasă și telespectatori erau mai importante decât sentimentul de a renunța. Zile cu ploi torențiale, frig, hrană foarte puțină, caniculă și foarte mulți factori duceau la acest lucru. Sunt o persoană hotărâtă și ambițioasă. Am avut un scop și nu aș fi abandonat chiar dacă ar fi trebuit să mă lupt cu mine.

Reporter Playtech: Cu care dintre colegii tăi ai format o legătură specială și cu cine mai păstrezi legătura?

Roxana Buzoiu: Legătură specială poate fi mult spus. În emisiune au fost oameni, Lucreția, Jean, Tavi, care mi-au câștigat încrederea și respectul și de care m-am apropiat mai mult. Au fost cei cu care am interacționat și relaționat mai bine, Gabi, Mary (n.r. Măriuța) și chiar Flo, cei care au mai făcut pe la spate lucruri de care n-am știut, ulterior au fost descoperiți, dar n-am cum să port ură pe ei niciodată. Am vorbit și cu Deea, Diana, Flavius, Iasmin, doar că nu a rămas legătura aceea strânsă ca și cu ceilalți. Ceea ce pot spune cu certitudine este că nu port ranchiună nimănui și, dacă avem ocazia să ne vedem, vorbesc cu toți colegii mei.

„Era persoana care ne înveselea”

Reporter Playtech: Dar Gabriel, la început părea că se înfiripă o relație… Ce ne poți spune despre acea conexiune?

Roxana Buzoiu: Nu s-a pus nicio secundă problema de a se înfiripa ceva de genul acesta nici cu Gabriel și nici cu altcineva. Pe Gabi l-am privit ca pe un coleg, amic, chiar uneori frate mai mic. Era persoana care ne înveselea, ne aducea tuturor fetelor flori, scoici, pietre misterioase și alte obiecte găsite pe drum pentru a avea amintiri frumoase din această experiență. Pe tot parcursul emisiunii am încercat să nu las loc de interpretări de acest gen, astfel încât emoțiile trăite au fost doar de natură competițională, iar conexiunea a fost cu colegi și prieteni care trăiam aceleași experiențe.

Ce face Roxana Buzoiu cu banii de la Kanal D

Reporter Playtech: Crezi că o relație începută într-un asemenea context ar putea avea un viitor afară?

Roxana Buzoiu: Pe parcursul acestui proiect nu m-am gândit niciodată la o relație. Am fost focusată doar pe experiența emisiunii. Nu a existat nicio persoană cu care să îmi doresc o relație alta decât colegialitate și amiciție. Dacă ar fi existat chimie, conexiune și ar fi început ceva, nu văd ce impediment ar fi fost pentru a nu continua afară. Eu sunt o femeie matură, liberă și nu fug de o relație, dacă simt și îmi doresc asta. Dar nu s-a pus problema niciodată de așa ceva acolo. 🙂

Reporter Playtech: Ai plecat acasă cu o sumă impresionantă. Ce ai de gând să faci cu banii?

Roxana Buzoiu: Motivul principal al participării mele la emisiune, așa cum am spus deja de multe ori, a fost câștigarea unei sume de bani cu care să termin de acoperit ratele lunare pentru căsuța mea. A fost motivul pentru care am fost cumpătată și am refuzat tentațiile secrete. Achiziționarea acestei locuințe a fost cel mai mare vis al meu, pe care am reușit să mi-l îndeplinesc. După achitarea ei, voi începe să călătoresc peste tot în lume și să mă bucur de tot ce ne oferă viața.

„Aș fi putut câștiga mai mulți bani”

Reporter Playtech:Crezi că ai fi putut câștiga mai mult dacă făceai unele alegeri diferite?

Roxana Buzoiu: Cu siguranță aș fi putut câștiga mult mai mulți bani dacă, atunci când ne întâlneam cu Zoli pentru a participa la diverse jocuri, mă focusam mai mult și nu renunțam atât de repede când întâlneam un impediment. Astfel, aș fi putut aduna mai multe carduri, așa că n-am reușit să strâng și cei 50% din banii luați în plus în finală. Cea mai mare greșeală a mea a fost să mă grăbesc și să-i iau lui Gabriel tentația secretă cu telefonul mobil, eu având un card special ce îmi oferea avantajul să fur o tentație secretă a unuia dintre concurenții emisiunii.

Încercând să-i dau o lecție lui Gabi, am sărit din vedere faptul că, dacă eram puțin mai răbdătoare, puteam lua tentația secretă a lui Flow, lingoul de aur în valoare de 20.000€. Cu siguranță l-aș fi împărțit în mod egal cu concurenții emisiunii, dând dovadă de fair-play și loialitate. Nu aș fi furat pe la spate de la absolut nicio persoană, ba dimpotrivă, cum am spus mai sus, doream să înapoiez fiecărui concurent banii furați în mod egal, inclusiv mie. În modul acesta mai adăugam o parte din bănuți casei mele.

„Am primit nenumărate mesaje de laudă”

Reporter Playtech: Crezi că după această emisiune, publicul care te cunoștea de la Puterea Dragostei și-a schimbat părerea despre tine?

Roxana Buzoiu: Consider că publicul care m-a urmărit la această emisiune se împarte în două categorii. Este o primă categorie care m-a urmărit la Puterea Dragostei, apoi și în online sau la alte emisiuni, și au avut ocazia să o cunoască pe adevărata Roxana și evoluția ei în timp și fie aveau o părere bună, fie și-au schimbat-o în ultimii ani. A doua categorie este cea care m-a cunoscut doar în emisiunea la care am participat acum câțiva ani. Ei au avut ocazia acum să mă descopere așa cum sunt de fapt. Și da, părerea lor chiar cred că este schimbată în urma participării la această emisiune, Tempting Fortune România. În acest sens, am primit nenumărate mesaje de laudă, felicitări și susținere.

Roxana Buzoiu, plăcut surprinsă de reacția publicului

Reporter Playtech: Ce mesaje ai primit după difuzarea emisiunii? Au fost mai degrabă de susținere sau ai avut parte și de surprize?

Roxana Buzoiu: Sunt foarte fericită să vă spun că, în proporție de 99%, mesajele primite au fost de încurajare, susținere și felicitare. Vorbesc în special de mesajele primite de la oameni care nu fac parte din comunitatea mea și care nu mi-au fost alături frecvent pe rețelele de socializare. Părerea lor a fost una pozitivă, considerând că parcursul meu în Tempting Fortune România a fost unul curajos, ambițios și de bun-simț. Dacă e să vorbim de surprize, pot spune că surpriza plăcută a fost că am avut o susținere atât de mare din partea lor.

Reporter Playtech: Cum simți că te-a schimbat experiența aceasta?

Roxana Buzoiu: În urma participării la emisiune sunt mai bogată. Nu vorbesc de bogăție materială, sunt bogată sufletește și mental. Am învățat să prețuiesc mai mult oamenii din jur, să fiu mai empatică, să cultiv frumos relațiile noi de prietenie, să apreciez persoanele care îmi sunt alături și la bine, dar și la greu, și totodată mă încarcă pozitiv.

În același timp, am exersat evitarea persoanelor conflictuale, celor care aduc energie negativă și sunt mândră că am reușit de cele mai multe ori. De asemenea, am devenit mai echilibrată, mai răbdătoare și mai tolerantă. Diferiții factori din emisiune m-au ajutat să îmi folosesc din plin autocontrolul și să îmi înfrânez poftele și dorințele. Acum mă bucur mai mult de lucrurile frumoase din viața mea. Viață pe care sunt hotărâtă să o trăiesc din plin, conștientă fiind că timpul nu se mai întoarce și nu voi mai avea șansa să retrăiesc aceste momente.

„Mă tentează o carieră în TV”

Reporter Playtech: Ce planuri de viitor ai acum?

Roxana Buzoiu: Planurile de viitor se împart pe mai multe categorii: personale, profesionale și financiare. Vă pot spune cu certitudine că, pe plan personal, sunt într-o continuă dezvoltare pentru a ajunge la cea mai bună variantă a mea. În viitorul apropiat îmi doresc să călătoresc, să vizitez locuri noi, să trăiesc experiențe și provocări inedite, să creez amintiri cu care voi rămâne toată viața.

Reporter Playtech: Te tentează o carieră în televiziune, poate chiar într-un rol diferit, dincolo de cel de concurentă?

Roxana Buzoiu: Cu siguranță mă tentează o carieră în TV. Ar fi un alt proiect la care nu aș spune niciodată „nu”. Sunt o persoană spontană, cu umor și energie pozitivă, cu o dicție bună. Și cred că mi s-ar potrivi orice implică divertismentul și chiar prezentarea știrilor sau prezentarea unei emisiuni noi.